Общество

RT на русскомRT на русскомНазваны самые популярные у россиян машины для покупки в кредит

В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Hyundai, Skoda и Volkswagen. «Наибольшим спросом пользовались модели от Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda», — цитирует РИА Новости председателя правления ООО «Русфинанс Банк» Сергея Озерова.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Стали известны самые популярные марки покупаемых в кредит машин

Известия03:42

Госпрограммы стимулируют большой объем выдач автокредитов

ПРАЙМ03:00

Банкир назвал марки автомобилей, на которые россияне берут кредит

Вечерняя Москвавчера в 19:18

Банкир Озеров назвал самые популярные у россиян машины для покупки в кредит

ФАНвчера в 21:21

Названы самые популярные марки машин, по которым россияне в 2019 году оформляли кредиты

АБНвчера в 20:40

Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит

RT на русскомвчера в 19:30

Эксперт назвал самые популярные у россиян кредитные автомобили

РБКвчера в 22:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:01, Ашберн
Армия и оружие

Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани

Российский МИД прокомментировал гибель иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном ударе по аэропорту столицы Ирака.
РИА Новости 03:12
Общество

На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей

Жительница Челябинска выставила на продажу на портале бесплатных объявлений тысячную купюру, запросив за нее почти восемь миллионов рублей.
РИА Новости вчера в 21:13
Политика

Демократы шокированы приказом Трампа на устранение иранского генерала

Демократическая партия США резко осудила приказ президента Дональда Трампа, в результате которого был убит Касем Сулеймани, командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.
Свободная Пресса 02:51
Происшествия

Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек

РБК вчера в 16:23
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Известия вчера в 15:02
Энергетика

В Белоруссии заявили о приостановке поставок нефти из России

Представитель концерна «Белнефтехим» заявил, что поставки нефти из России на белорусские НПЗ приостановлены.
RT на русском 03:46
Гаджеты

Бюджетный смартфон от Nokia стал еще дешевле

Во время февральской пресс-конференции компания HMD Global презентовала несколько устройств, среди которых был и смартфон Nokia 4.2.
Goroday.ru вчера в 11:01
Спорт

ВФЛА представила AIU объяснение по делу Лысенко

Всероссийская федерация лёгкой атлетики направила в адрес независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) объяснение по обвинениям, предъявленным ВФЛА 21 ноября 2019 года.
Чемпионат 00:34
Экономика

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
РБК вчера в 09:35
Авто

Kia сертифицировала кроссовер Kia XCeed в России

В документе указано, что моторная гамма модели будут такая же, как и универсала ProCeed, а точнее турбомоторы объёмом 1,4 и 1,6 литра.
Газета DAILY 31.12.19 в 08:20
Происшествия

Появилось видео падения горящего мужчины с крыши здания в Петербурге

Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге.
РИА Новости вчера в 21:06
Шоу-бизнес

Жених Ольги Бузовой пострадал в Куршевеле

Перед Новым годом Ольга Бузова улетела с женихом Давидом Манукяном в Куршевель. Певица и блогер решили провести каникулы вдали от суеты.
Комсомольская правда вчера в 05:48
Происшествия

Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья

В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru вчера в 21:16
Армия и оружие

NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире

Российская газета 00:47
Происшествия

Летевший из Баку в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Баку в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине плохого самочувствия одного из пассажиров.
РБК 02:56
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Хоккей

Проиграет ли «Витязь» в пятом матче подряд и другие матчи дня КХЛ

В Москве «Витязь» постарается в матче со «Спартаком» прервать четырёхматчевую серию неудач.
Чемпионат 03:30
Финансы

Что готовят доллар и евро: курс валют на начало 2020 года

Сюрпризы доллара и евро: чего ждать от курса валют в 2020-м >>> Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе 2 января окажется румынский лей, который установился на уровне 4,0389 в пересчете на нацвалюту.
Sputnik Молдова 01 января в 13:20
Фигурное катание

Трусова показала, как отдыхает в пятизвёздочном отеле в Дубае

Чемпионат вчера в 16:14
Общество

Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили

Lenta.ru вчера в 15:39
Гаджеты

Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов

UfacityNews.ru вчера в 16:30
Общество

В МЧС предложили законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

Как напоминает ТАСС, ранее глава ведомства Евгений Зиничев отметил, что во время наводнения в Амурской области этим летом местные жители отказывались от эвакуации, что осложняло работу спасателям.
Эхо Москвы вчера в 02:30
Общество

В Польше школьники поставили танец по мотивам событий в Освенциме

РБК вчера в 20:35
Общество

Житель Смоленской области выиграл в лотерею миллион рублей

Как сообщили в пресс-службе «Русского лото», по итогам розыгрыша в первый день нового года удача улыбнулась жителю Смоленской области.
SmolDaily вчера в 02:29
Экономика

ЦБ начал брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Банк России с 1 января начал взимать плату с банков за использование Системы быстрых платежей (СБП).
РИА Новости 31.12.19 в 20:50
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости 03:30
Здоровье

Ученый из Японии рассказал о влиянии сауны на продолжительность жизни

Российская газета вчера в 21:16
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств со старыми версиями ОС iOS и Android. Это произойдет с 1 февраля 2020 года.
Piter.tv 31.12.19 в 04:01
Происшествия

На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину

В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
RT на русском 01 января в 11:15
Происшествия

В Красноярском крае главу района арестовали за взятку

Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
РИА Новости 02:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное