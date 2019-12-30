Общество
RT на русскомНазваны самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Hyundai, Skoda и Volkswagen. «Наибольшим спросом пользовались модели от Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda», — цитирует РИА Новости председателя правления ООО «Русфинанс Банк» Сергея Озерова.
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Армия и оружие
Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани
Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Общество
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Шоу-бизнес
Бойфренд Ольги Бузовой получил травму на отдыхе в Куршевеле
Оказалась, избранник теледивы получил травму руки. По словам певицы, на данный момент Давид Манукян чувствует себя хорошо.
Футбол
«Спартак» не отпустил Айртона в олимпийскую сборную Бразилии
«Спартак» решил не отпускать защитника Айртона в олимпийскую сборную Бразилии на матчи отборочного турнира Олимпиады-2020.
Политика
Трамп призвал Меркель и Макрона выделять деньги Украине
В ходе новогоднего обращения президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал французского лидера Эмманюэля Макрона и «хорошую женщину» канцлера Германии Ангелу Меркель больше помогать Украине.
Культура
Новогодняя серия «Простоквашино» набрала миллион просмотров
Хоккей
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира сборная России по хоккею уверенно обыграла Швейцарию со счетом 3:1.
Шоу-бизнес
Аглая Тарасова поделилась кадрами отпуска с возлюбленным из Голливуда
Пара не позирует вместе на снимках из отпуска, но они публикуют в соцсетях кадры из одних и тех же локаций.
Футбол
Моуринью назвал тренера «Саутгемптона» идиотом
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Экономика
Минфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет
Доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд грн.
Авто
Названы способы ускорить прогрев машины зимой
Шоу-бизнес
Волочкова ответила завистникам фотографией в стиле ню
Публикацию танцовщица сопроводила фотографией в стиле ню.
Происшествия
Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек
Общество
Зарплаты сотрудников бюджетных организаций проиндексированы с 1 января
С 1 января зарплаты сотрудников столичных бюджетных, казенных и автономных учреждений были проиндексированы на 5,6 процента.
Наука
Уровень органических загрязнителей в крови матери связали с замедленным ростом плода
Американские врачи обнаружили корреляцию между количеством органических загрязнителей в крови матери и развитием ее плода.
Происшествия
Падение горящего мужчины на прохожую в Петербурге попало на видео
Момент падения горящего мужчины на прохожую в Санкт-Петербурге попало на камеры видеонаблюдения.
Армия и оружие
Совбез ООН обсудит ситуацию в Идлибе
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.
Космос
Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле
Астрономы сообщили, что 5 января текущего года Солнце максимально приблизится к Земле.
Авто
Новая генерация Mitsubishi Outlander появится в 2020 году
Абсолютно новый внедорожник, который будет работать на платформе от альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, японская компания представит во второй половине 2020 года.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
Экономика
Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
Происшествия
Житель Екатеринбурга устроил стрельбу из автомата в новогоднюю ночь
Стрельбу из автомата устроил житель Екатеринбурга в ночь на 1 января.
Спорт
Глава ФЛГР: Большунов и Устюгов замечательно выступили на «Тур де Ски»
Экономика
ЦБ начал брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Банк России с 1 января начал взимать плату с банков за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Политика
Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса
Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
Хоккей