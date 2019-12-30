В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Hyundai, Skoda и Volkswagen. «Наибольшим спросом пользовались модели от Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda», — цитирует РИА Новости председателя правления ООО «Русфинанс Банк» Сергея Озерова.

Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит

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