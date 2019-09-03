Экономика
ИзвестияНазваны самые популярные у россиян товары по акции
Чаще всего россияне покупают по промоакциям бытовую химию и шоколад. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Nielsen. Так, в непродовольственных категориях доля продаж по промоакциям составила 53% в денежном выражении.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Россияне больше всего покупают по промо-акциям стиральные порошки, кондиционеры для белья и шоколад; в целом же рост продаж в РФ товаров по акциям замедляется, говорится в исследовании компании Nielsen, которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новости20:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 23:25, Вашингтон
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета 18:48
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости 18:44
Экономика
Иностранцам разрешат покупать землю на Украине
Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.
Известия 17:23
Политика
Зариф заявил о невозможности пересмотра иранской ядерной сделки
Ранее Зариф заявил, что Иран 5 сентября может объявить о новом сокращении обязательств по ядерной сделке, если к этому дню европейские державы не вернутся к исполнению своих обязательств.
Парламентская газета 06:23
Политика
Президент Эстонии: Вторая мировая закончилась для нас 25 лет назад
Военное обозрение вчера в 22:56
Политика
Депутат Рады назвал катастрофой ситуацию с углем на Украине
Депутат отметил, что ситуация с накоплением угля была неприятной и в прошлом году, а теперь это "просто катастрофа".
Газета.Ru 22:28
Политика
Путин в шутку предложил назначить Мутко мэром затопленного Тулуна
Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, предложил в шутку назначить вице-премьера Виталия Мутко мэром Тулуна, пострадавшего от наводнения, во время встречи с жителями в Иркутской области.
Известия 08:11
Общество
Ураган «Дориан» снизился до 4 категории
Стоит отметить, что на данный момент ураган находится в 177 км от Флориды. Ураган обрушился на Багамы в ночь на понедельник, 2 сентября.
Газета.Ru 11:13
Кино
Доля отечественных фильмов в прокате снизилась
Доля отечественных фильмов в прокате снизилась Доля отечественных фильмов в киносборах России и СНГ в мае—августе стала рекордно низкой за последние четыре года — 3,2%. В традиционно неудачный для российских картин период большинство зрителей предпочли пойти на «Мстители: Финал» и «Короля Льва».
Коммерсантъ 13:55
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Общество
Суд отказался лишать родительских прав участников акции 3 августа
Как передает РИА Новости, в ходе закрытого заседания Никулинского суда Москвы было отказано в удовлетворении иска межрайонного прокурора столицы о лишении родительских прав Елены и Петра Хомских, которые взяли на несанкционированный митинг 3 августа в Москве малолетних детей.
Инфорос 07:52
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском 18:29
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru 12:31
Общество
ВГТРК передаст Пекину хронику Китая глазами советских операторов
Называется он "Второе рождение Поднебесной: Китай глазами советских операторов", - сказал Кондрашов на V Форуме СМИ России и Китая, который проходит во вторник в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) на полях пятого юбилейного Восточного экономического форума (ВЭФ).
ТАСС 21:53
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
РИА Новости 17:19
Экономика
В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM 00:20
Армия и оружие
В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия
Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Политика
Порошенко могут проверить на детекторе лжи
Ранее Печерский районный суд Киева предоставил госбюро разрешение на применение полиграфа для допроса Порошенко.
Известия 18:16
Музыка
Автор хита «Третье сентября» раскрыл смысл песни
Композитор Игорь Николаев, который написал текст песни «Третье сентября» для певца Михаила Шуфутинского, раскрыл в Instagram историю создания композиции.
Lenta.ru 17:02
Происшествия
Неизвестные с молотком отняли у водителя сумку с деньгами
Неизвестные на автомобиле марки Nissan заставили водителя Volkswagen остановиться на проезжей части.
Москва 24 13:54
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия 19:35
Кино
«Золотого льва» вручили на Венецианском фестивале актрисе Джули Эндрюс
Актрису из Великобритании Джули Эндрюс, которая исполнила роль Мэри Поппинс в одноименном голливудском мюзикле 1964 года, на Венецианском кинофестивале наградили почетным «Золотым львом» за выдающиеся достижения.
Вечерняя Москва 19:20
Общество
Ученые показали фото с эффектом стадиона из эпицентра урагана «Дориан»
Ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США сделали фото из эпицентра урагана «Дориан», который достиг Багамских Островов.
РБК вчера в 14:38
Наука
В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые пояснили, что хотя эмаль - это твердый материал, слюна и жевательные процессы ее изнашивают, поэтому образуются пустоты, которые заполняют пломбами.
Медпульс 16:05
Общество
«Позолоченная» школа в Екатеринбурге навредит детям – мнение
Позолоченные интерьеры, считает Варламов, «беспомощны, случайны и очень слабы».
REGNUM 02:10
Происшествия
В Испании певица погибла в результате взрыва пиротехники на сцене
Известная певица Джоана Сайнс погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей.
ИА Новороссия 15:17