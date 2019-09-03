Экономика

ИзвестияИзвестияНазваны самые популярные у россиян товары по акции

Чаще всего россияне покупают по промоакциям бытовую химию и шоколад. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Nielsen. Так, в непродовольственных категориях доля продаж по промоакциям составила 53% в денежном выражении.
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с чего всё началось

Исследование показало, какие товары россияне чаще всего покупают по акциям

Россияне больше всего покупают по промо-акциям стиральные порошки, кондиционеры для белья и шоколад; в целом же рост продаж в РФ товаров по акциям замедляется, говорится в исследовании компании Nielsen, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости20:24

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Исследование показало, какие товары россияне чаще всего покупают по акциям

РИА Новости20:24

Названы товары, которые чаще всего покупают по акции в России

Life.ru22:01

Названы самые популярные у россиян товары по акции

Известия21:18

Назван список самых популярных у россиян товаров по акциям

News.ru20:53

Россияне по акции чаще всего покупают химию и шоколад

РЕН ТВ20:33

Торговые сети сократили количество скидок для россиян

URA.Ru19:46

Промопроизводство замедлило рост

Коммерсантъ18:54
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Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета 18:48
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Украинского политолога выгнали из студии «России 1»

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости 18:44
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Иностранцам разрешат покупать землю на Украине

Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.
Известия 17:23
Политика

Зариф заявил о невозможности пересмотра иранской ядерной сделки

Ранее Зариф заявил, что Иран 5 сентября может объявить о новом сокращении обязательств по ядерной сделке, если к этому дню европейские державы не вернутся к исполнению своих обязательств.
Парламентская газета 06:23
Политика

Президент Эстонии: Вторая мировая закончилась для нас 25 лет назад

Военное обозрение вчера в 22:56
Политика

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Газета.Ru 22:28
Политика

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Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, предложил в шутку назначить вице-премьера Виталия Мутко мэром Тулуна, пострадавшего от наводнения, во время встречи с жителями в Иркутской области.
Известия 08:11
Общество

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Газета.Ru 11:13
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Доля отечественных фильмов в прокате снизилась Доля отечественных фильмов в киносборах России и СНГ в мае—августе стала рекордно низкой за последние четыре года — 3,2%. В традиционно неудачный для российских картин период большинство зрителей предпочли пойти на «Мстители: Финал» и «Короля Льва».
Коммерсантъ 13:55
Энергетика

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Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Общество

Суд отказался лишать родительских прав участников акции 3 августа

Как передает РИА Новости, в ходе закрытого заседания Никулинского суда Москвы было отказано в удовлетворении иска межрайонного прокурора столицы о лишении родительских прав Елены и Петра Хомских, которые взяли на несанкционированный митинг 3 августа в Москве малолетних детей.
Инфорос 07:52
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В Госдуме объяснили требования Польши о репарации

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Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском 18:29
Экономика

Кипр досрочно погасил долг перед Россией

Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru 12:31
Общество

ВГТРК передаст Пекину хронику Китая глазами советских операторов

Называется он "Второе рождение Поднебесной: Китай глазами советских операторов", - сказал Кондрашов на V Форуме СМИ России и Китая, который проходит во вторник в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) на полях пятого юбилейного Восточного экономического форума (ВЭФ).
ТАСС 21:53
Общество

Российские военные подарили сирийским ученицам школьные принадлежности

ТК Звезда 22:57
Происшествия

В Москве задержан журналист Илья Азар

РИА Новости 17:19
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В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий

ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM 00:20
Армия и оружие

В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия

Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Политика

Порошенко могут проверить на детекторе лжи

Ранее Печерский районный суд Киева предоставил госбюро разрешение на применение полиграфа для допроса Порошенко.
Известия 18:16
Музыка

Автор хита «Третье сентября» раскрыл смысл песни

Композитор Игорь Николаев, который написал текст песни «Третье сентября» для певца Михаила Шуфутинского, раскрыл в Instagram историю создания композиции.
Lenta.ru 17:02
Происшествия

Неизвестные с молотком отняли у водителя сумку с деньгами

Неизвестные на автомобиле марки Nissan заставили водителя Volkswagen остановиться на проезжей части.
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Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
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Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности

Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия 19:35
Кино

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Вечерняя Москва 19:20
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Ученые показали фото с эффектом стадиона из эпицентра урагана «Дориан»

Ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США сделали фото из эпицентра урагана «Дориан», который достиг Багамских Островов.
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Ученые пояснили, что хотя эмаль - это твердый материал, слюна и жевательные процессы ее изнашивают, поэтому образуются пустоты, которые заполняют пломбами.
Медпульс 16:05
Общество

«Позолоченная» школа в Екатеринбурге навредит детям – мнение

Позолоченные интерьеры, считает Варламов, «беспомощны, случайны и очень слабы».
REGNUM 02:10
Культура

Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии после операции

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