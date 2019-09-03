Россияне больше всего покупают по промо-акциям стиральные порошки, кондиционеры для белья и шоколад; в целом же рост продаж в РФ товаров по акциям замедляется, говорится в исследовании компании Nielsen, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Чаще всего россияне покупают по промоакциям бытовую химию и шоколад. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Nielsen. Так, в непродовольственных категориях доля продаж по промоакциям составила 53% в денежном выражении.

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