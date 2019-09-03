Экономика

ИзвестияИзвестияНазваны самые популярные у россиян товары по акции

Чаще всего россияне покупают по промоакциям бытовую химию и шоколад. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Nielsen. Так, в непродовольственных категориях доля продаж по промоакциям составила 53% в денежном выражении.
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с чего всё началось

Исследование показало, какие товары россияне чаще всего покупают по акциям

Россияне больше всего покупают по промо-акциям стиральные порошки, кондиционеры для белья и шоколад; в целом же рост продаж в РФ товаров по акциям замедляется, говорится в исследовании компании Nielsen, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости20:24

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Исследование показало, какие товары россияне чаще всего покупают по акции

ФедералПресс22:39

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VSE42 Новости22:28

Россияне по акции чаще всего покупают химию и шоколад

РЕН ТВ20:33

Названы самые популярные у россиян товары по акции

Известия21:18

Назван список самых популярных у россиян товаров по акциям

News.ru20:53

Названы товары, которые чаще всего покупают по акции в России

Life.ru22:01

Исследование показало, какие товары россияне чаще всего покупают по акциям

РИА Новости20:24
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