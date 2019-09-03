Общество
ИзвестияНазваны самые популярные у россиян товары по акции
Лидируют по продажам стиральные порошки (79%), кондиционеры для белья (76%) и средства для мытья посуды (71%). В продовольственных категориях аналогичный показатель составил 50%. Чаще всего россияне приобретали шоколад (72%), творожные десерты (71%) и растворимый кофе (69%).
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Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Футбол
«Спорт-Экспресс»: клубы РПЛ потратили на трансферы более 230 миллионов
По информации «Спорт-Экспресса», летнее трансферное окно для российских клубов стало самым «дорогим» за последние несколько лет.
Бомбардир.ру 00:22
Политика
Путин в шутку предложил назначить Мутко мэром затопленного Тулуна
Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, предложил в шутку назначить вице-премьера Виталия Мутко мэром Тулуна, пострадавшего от наводнения, во время встречи с жителями в Иркутской области.
Известия вчера в 08:11
Музыка
Автор песни «Третье сентября» раскрыл ее смысл
Композитор Игорь Николаев раскрыл историю песни "Третье сентября", передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:09
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Армия и оружие
На Украине назвали свою версию числа потерь НМ ДНР за август
В украинской блогосфере назвали данные о числе погибших представителей Народной милиции ДНР вдоль линии соприкосновения на Донбассе.
Военное обозрение вчера в 23:37
Происшествия
Обвинение попросило шесть лет колонии блогеру Синице
Аргументы и Факты вчера в 13:39
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru вчера в 12:31
Происшествия
Суд арестовал ключевого фигуранта по делу Абызова
Как отмечает «Коммерсантъ», Пикалова может оказаться ключевым фигурантом в деле против Абызова.
Ведомости вчера в 20:15
Происшествия
Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье
В пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) агентству ТАСС подтвердили гибель контрактника-инструктора на полигоне в Забайкальском крае.
РБК 01:25
Армия и оружие
В сети показали способ быстрой эвакуации отделения французского спецназа
Вариант эвакуации продемонстрировали французские военнослужащие подразделения спецназа. Опубликованный ролик активно обсуждается в сети.
Военное обозрение 00:08
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru 01 сентября в 03:29
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Лондоне считает неприемлемым высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "молоте фашизма и наковальне коммунизма" по отношению к Польше во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 23:45
Происшествия
В Кабуле число погибших в результате взрыва увеличилось до 16 человек
Число погибших в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник в столице Афганистана, увеличилось до 16 человек, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.
Российская газета 00:04
Интернет
«МаксимаТелеком»: Закрытая сеть Wi-Fi с шифрованием запущена в Московском метрополитене
«МаксимаТелеком» запустила в московском метро закрытую сеть Wi-Fi с шифрованием, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе оператора.
Агентство Москва 01:00
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма
Блокада Крыма нанесла экономике Украины большой ущерб, считает экс-министр экономики страны Виктор Суслов.
РБК 00:51
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Космос
Человечество предупредили о взрыве на Солнце. Его устроят инопланетяне
Эксперт предположил, что к звезде приближается корабль с инопланетянами.
ФедералПресс вчера в 04:23
Авто
Продажи новой спецсерии Kia Edition Plus стартовали в России
Южнокорейская компания Kia начала продажи в России новой специальной серии автомобилей – Edition Plus.
Автоновости дня вчера в 11:33
Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
Российская газета 01:46
Футбол
Трансфер Дзаппакосты в «Рому» помог найти пропавшего ребенка
Объявление о переходе защитника Давиде Дзаппакосты из лондонского «Челси» в «Рому» помогло найти пропавшего ребенка.
Нева Спорт 01:47
Происшествия
В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском вчера в 19:59
Кино
Хоакин Феникс начал сходить с ума из-за роли Джокера
VSE42 Новости вчера в 22:45
Экономика
Крупнейшие частные клиники растут благодаря ОМС
Рост составил 70% в годовом сопоставлении, уточнила директор по коммерческой деятельности и маркетингу «Медси» Анна Канунникова и сообщила, что самым востребованным у пациентов с полисом ОМС стало лечение раковых заболеваний: онкохирургия, химиотерапия и онкогематология.
Ведомости вчера в 17:03
Происшествия
В Усть-Куте подросток скончался в результате ножевых ранений
Подросток скончался от полученных повреждений уже в больнице. Подозреваемый доставлен в отдел полиции.
Иркутск Сегодня вчера в 21:46
Общество
Москвичи смогут бесплатно посетить 80 городских музеев в День города
«В День города, 7 и 8 сентября, в 80 музеев департамента культуры Москвы можно будет сходить бесплатно», - говорится в сообщении.
Агентство Москва 00:18
Финансы
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу
На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости вчера в 14:52
Футбол
Неймар прилетел в Майами. Видимо, в «Барселону» он не перейдет
Интерес к Неймару проявлял «Реал» и его бывший клуб «Барселона». В «ПСЖ» он перешел в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро.
Спорт-Экспресс вчера в 16:14