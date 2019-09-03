Экономика
News.ruНазван список самых популярных у россиян товаров по акциям
Россияне постепенно теряют интерес к акционным товарам, говорится в исследовании, проведённом компанией Nielsen. Согласно документу, чаще всего жители РФ покупают по промоакциям стиральные порошки, кондиционеры для белья, шоколад, творожные десерты и растворимый кофе.
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Россияне чаще всего по акциям покупают стиральный порошок, кондиционер и шоколад
Невские Новости21:47
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 21:53, Вашингтон
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