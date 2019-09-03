Россияне постепенно теряют интерес к акционным товарам, говорится в исследовании, проведённом компанией Nielsen. Согласно документу, чаще всего жители РФ покупают по промоакциям стиральные порошки, кондиционеры для белья, шоколад, творожные десерты и растворимый кофе.

Назван список самых популярных у россиян товаров по акциям

Политика Пристайко примет участие во встрече «нормандской четверки» Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие во встрече политдиректоров «нормандской четверки» в Берлине.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Политика Украинского политолога выгнали из студии «России 1» Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.

Политика Президент Польши выступил категорически против возвращения России в G7 Президент Польши Анджей Дуда выступил категорически против возрождения формата G8 с участием России.

Космос Космонавты допросили робота «Федора» на МКС Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов допросили робота "Федора" на МКС в ходе эксперимента.

Общество Роджер Уотерс выступил у здания МВД Британии в поддержку Ассанжа Поднявшись на трибуну, Уотерс сказал, что он шокирован тем, в каких условиях содержится основатель Wikileaks.

Космос Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца "Планируем в 2020 году вывести с помощью ракеты-носителя на солнечно-синхронную орбиту (порядка 600 км) как попутную нагрузку", - пояснили в центре.

Армия и оружие Урок мужества провели для школьников под Тверью В понедельник, 2 сентября, в Тверской области на территории мемориального комплекса "Медное" (Калининский район Тверской области) прошел урок мужества для школьников.

Общество Умер сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс Один из сценаристов британского сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.

Авто Транспортный налог предложили отменить В России транспортный налог должен быть отменен, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, передает Агентство "Москва".

Энергетика Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.

Футбол «Рома» арендовала у «Атлетико» Калинича Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Хорватии Никола Калинич на правах аренды перешел в «Рому».

Общество Сбросить марки: Роскачество определилось с регулированием экопродукции Организация определилась со способом регулирования такой терминологии — она считает необходимым приравнять первые два понятия к органической продукции, которую производят без химических компонентов, а третьему обозначению дать определение и прописать специальные требования.

Экономика Кипр досрочно погасил долг перед Россией Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.

Происшествия В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.

Общество Пострадавшая от теракта в Беслане рассказала о помощи футболиста ЦСКА Футболист ЦСКА Алан Дзагоев перевел 1 млн руб. на реабилитацию пострадавшей во время теракта в Беслане девочки Фатимы Дзгоевой.

Наука Ученые узнали, как больничные бактерии научились побеждать антибиотики На примере Klebsiella pneumoniae, прижившейся в больничных условиях, британские ученые выяснили, как подобным бактериям удается избегать атак даже самых мощных антибиотиков.

Политика В России изменили правила призыва в армию В России вступили в силу новые правила, касающиеся призыва в армию.

Общество Синоптики пообещали россиянам теплую слякотную зиму Ранее в августе Гришковец пообещал москвичам теплую осень и позднюю зиму.

Политика Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.

Политика Путин раскритиковал мэра Нижнеудинска из-за невыплат после паводка Президент России Владимир Путин раскритиковал мэра Нижнеудинска Александра Путова за неоплату работ ООО "Московский тракт", сотрудники которого помогали при ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Кино Скончался советский режиссер Борис Рычков Советский режиссер, народный артист РСФСР и сценарист документального кино Борис Рычков скончался на 82-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.

Интернет Китайское приложение делает из пользователей смартфонов кинозвёзд Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.

Политика Помпео и новая глава Еврокомиссии провели встречу Государственный секретарь США Майк Помпео встретился в Брюсселе с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.