Экономика
ИзвестияНазваны самые популярные у россиян товары по акции
Чаще всего россияне покупают по промоакциям бытовую химию и шоколад. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Nielsen. Так, в непродовольственных категориях доля продаж по промоакциям составила 53% в денежном выражении.
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с чего всё началось
Россияне больше всего покупают по промо-акциям стиральные порошки, кондиционеры для белья и шоколад; в целом же рост продаж в РФ товаров по акциям замедляется, говорится в исследовании компании Nielsen, которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:24
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Экономика
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Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
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Юрий Дудь выпустил трехчасовой фильм о трагедии в Беслане
Журналист Юрий Дудь опубликовал на своем канале на YouTube трехчасовой фильм к 15-летию трагедии в Беслане.
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