Экономика

Lenta.ruLenta.ruПродуктовые сети в России решили продавать меньше товаров «по акции»

Доля промоакций в продажах товаров повседневного спроса в России выросла минимально за пять лет. Об этом говорится в результатах исследования компании Nielsen, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».
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Продуктовые сети в России решили продавать меньше товаров «по акции»

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Россияне «охотятся» на стиральный порошок и шоколад по промоакциям

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Промопроизводство замедлило рост

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Торговые сети сократили количество скидок для россиян

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Названы самые популярные у россиян товары по акции

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РИА Новостивчера в 20:24

Исследование: россияне покупают по скидкам порошок и шоколадки

Телеканал 360°01:30
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В Ставропольском крае обнаружили место падения штурмовика Су-25

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Девушка рассказала в описании к фото, что хочет вернуть летнее настроение. «Не знаю как вам, а мне необходимо лето в душе», — пояснила Нюша.
Пенза-Пресс 07:06
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Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
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Происшествия

Восемь детей погибли в результате нападения на школу в Китае

Скончались восемь из десяти школьников, госпитализированных после нападения в стенах начальной школы в китайском городе Эньши, пишет РИА "Новости" со ссылкой на полицию.
РЕН ТВ 00:25
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Российская газета вчера в 18:48
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Россия отказалась обсуждать с Японией военные планы на Курилах

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Блогера Синицу приговорили к 5 годам колонии

Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России (СКР).
Rambler News Service 04:33
Происшествия

В центре Парижа украли известное граффити Бэнкси

На улице в центре Парижа неизвестный украл дорожный знак с работой известного андеграундного художника Бэнкси.
Вести.Ru 08:21
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Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией

Проект программы действий по интеграции с Россией передан для одобрения президенту Белоруссии Александру Лукашенко, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.
РИА Новости 09:32
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На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.
REGNUM 07:31
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Политика

Huawei готова предоставлять другим государствам свои исходные коды

Старший вице-президент компании подчеркнул, что Huawei готова к сотрудничеству с другими странами, направленному на ликвидацию любых опасений, связанных с безопасностью использования ее продукции.
ТАСС 08:13
Происшествия

Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка

В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому в отеле в турецкой Анталье.
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Общество

РАН обвинила Минздрав в сокрытии данных лекарственных экспертиз

Комиссия Российской академии наук (РАН) обнаружила, что Минздрав не публикует на своем сайте экспертных заключений о клинических исследованиях лекарств на российском рынке, сообщил РБК.
Коммерсантъ 07:23
Кино

Умерла актриса театра и кино Зинаида Славина

Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась в возрасте 79 лет.
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Политика

Дмитрий Рогозин ответил на критику строительства космодрома Восточный

Собеседник вчера в 05:28
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Киев, Минск и Варшава обсудили с Джоном Болтоном ситуацию на Украине

Представители Украины, Белоруссии и Польши обсудили с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном ситуацию в Незалежной.
Pravda.Ru 03:45
Авто

Стартовали продажи нового Volvo XC90

Под капотом Volvo XC90 T5 разместился 250-сильный бензиновый и новый 235-сильный дизель B5, а модель R-Design доступна только с бензиновым двигателем T6 мощностью 310 л.с. и гибридным агрегатом мощностью 390 л.с. Все агрегаты работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
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По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
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Происшествия

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Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.
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Александра Розенбаума прооперировали

Телеканал 360° вчера в 07:55
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Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

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Футбол

Гендиректор ЦСКА объяснил срыв трансфера Комличенко

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему нападающий "Млады Болеслава" Николай Комличенко не перешел в армейский клуб.
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По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
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У Ксении Собчак нашли элитную недвижимость в центре Москвы

Летом 2018-го Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram пост с собственной оценкой состояния рынка недвижимости.
Lenta.ru вчера в 10:14
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Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос, который должен был состояться во вторник, 3 сентября.
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Эксперты рассказали, что нужно делать при запоре.
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Беременная Мария Миронова призналась, что давно замужем

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В Уфе продлили арест обвиняемой в краже 20 миллионов рублей кассирше

Российская газета 08:35
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Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники близкие к переговорному процессу двух стран, сообщила, что Москва и Киев могут использовать новый план при обмене удерживаемых лиц.
Военное дело вчера в 14:42
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