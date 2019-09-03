Экономика
Lenta.ruПродуктовые сети в России решили продавать меньше товаров «по акции»
Доля промоакций в продажах товаров повседневного спроса в России выросла минимально за пять лет. Об этом говорится в результатах исследования компании Nielsen, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».
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Шоу-бизнес
Нюша решила вернуть лето сочными фото в купальнике
Девушка рассказала в описании к фото, что хочет вернуть летнее настроение. «Не знаю как вам, а мне необходимо лето в душе», — пояснила Нюша.
Пенза-Пресс 07:06
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Происшествия
Восемь детей погибли в результате нападения на школу в Китае
Скончались восемь из десяти школьников, госпитализированных после нападения в стенах начальной школы в китайском городе Эньши, пишет РИА "Новости" со ссылкой на полицию.
РЕН ТВ 00:25
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией военные планы на Курилах
В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача двух Курильских островов Японии возможна только после признания ею итогов Второй мировой войны и заключения мирного договора.
Lenta.ru 05:19
Происшествия
Блогера Синицу приговорили к 5 годам колонии
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России (СКР).
Rambler News Service 04:33
Происшествия
В центре Парижа украли известное граффити Бэнкси
На улице в центре Парижа неизвестный украл дорожный знак с работой известного андеграундного художника Бэнкси.
Вести.Ru 08:21
Политика
Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией
Проект программы действий по интеграции с Россией передан для одобрения президенту Белоруссии Александру Лукашенко, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.
РИА Новости 09:32
Политика
Мутко жёстко отчитал иркутского бизнес-омбудсмена за бездействие
На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.
REGNUM 07:31
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Политика
Huawei готова предоставлять другим государствам свои исходные коды
Старший вице-президент компании подчеркнул, что Huawei готова к сотрудничеству с другими странами, направленному на ликвидацию любых опасений, связанных с безопасностью использования ее продукции.
ТАСС 08:13
Происшествия
Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка
В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому в отеле в турецкой Анталье.
Известия 07:36
Общество
РАН обвинила Минздрав в сокрытии данных лекарственных экспертиз
Комиссия Российской академии наук (РАН) обнаружила, что Минздрав не публикует на своем сайте экспертных заключений о клинических исследованиях лекарств на российском рынке, сообщил РБК.
Коммерсантъ 07:23
Кино
Умерла актриса театра и кино Зинаида Славина
Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась в возрасте 79 лет.
Телеканал Санкт-Петербург 05:58
Политика
Дмитрий Рогозин ответил на критику строительства космодрома Восточный
Собеседник вчера в 05:28
Политика
Киев, Минск и Варшава обсудили с Джоном Болтоном ситуацию на Украине
Представители Украины, Белоруссии и Польши обсудили с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном ситуацию в Незалежной.
Pravda.Ru 03:45
Авто
Стартовали продажи нового Volvo XC90
Под капотом Volvo XC90 T5 разместился 250-сильный бензиновый и новый 235-сильный дизель B5, а модель R-Design доступна только с бензиновым двигателем T6 мощностью 310 л.с. и гибридным агрегатом мощностью 390 л.с. Все агрегаты работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
SpeedMe 05:02
Происшествия
В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады
По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
РБК 07:15
Происшествия
Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму
Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.
Интерфакс 08:51
Культура
Александра Розенбаума прооперировали
Телеканал 360° вчера в 07:55
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 04:54
Футбол
Гендиректор ЦСКА объяснил срыв трансфера Комличенко
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему нападающий "Млады Болеслава" Николай Комличенко не перешел в армейский клуб.
Газета.Ru 09:13
Авто
Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона
По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Шоу-бизнес
У Ксении Собчак нашли элитную недвижимость в центре Москвы
Летом 2018-го Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram пост с собственной оценкой состояния рынка недвижимости.
Lenta.ru вчера в 10:14
Политика
Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос, который должен был состояться во вторник, 3 сентября.
Известия 08:01
Здоровье
Эксперты дали 7 советов, помогающих при запоре
Эксперты рассказали, что нужно делать при запоре.
Дни24 04:20
Шоу-бизнес
Беременная Мария Миронова призналась, что давно замужем
Актриса разрешила журналистам написать, что она давно замужем, и ее супруг не имеет отношения к миру кино.
Актуальные Новости 00:21
Происшествия
В Уфе продлили арест обвиняемой в краже 20 миллионов рублей кассирше
Российская газета 08:35
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники близкие к переговорному процессу двух стран, сообщила, что Москва и Киев могут использовать новый план при обмене удерживаемых лиц.
Военное дело вчера в 14:42