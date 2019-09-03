Экономика
ИзвестияНазваны самые популярные у россиян товары по акции
Лидируют по продажам стиральные порошки (79%), кондиционеры для белья (76%) и средства для мытья посуды (71%). В продовольственных категориях аналогичный показатель составил 50%. Чаще всего россияне приобретали шоколад (72%), творожные десерты (71%) и растворимый кофе (69%).
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:08, Вашингтон
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