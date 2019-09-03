Общество

ИзвестияИзвестияНазваны самые популярные у россиян товары по акции

Лидируют по продажам стиральные порошки (79%), кондиционеры для белья (76%) и средства для мытья посуды (71%). В продовольственных категориях аналогичный показатель составил 50%. Чаще всего россияне приобретали шоколад (72%), творожные десерты (71%) и растворимый кофе (69%).
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Россияне «охотятся» на стиральный порошок и шоколад по промоакциям

News.ru03:55

Исследование: россияне по промоакциям чаще всего покупают стиральный порошок и шоколад

ТАСС02:47

Россияне по акции чаще всего покупают химию и шоколад

РЕН ТВвчера в 20:33

Названы товары, которые чаще всего покупают по акции в России

Life.ruвчера в 22:01

Названы самые популярные у россиян товары по акции

Известиявчера в 21:18

Исследование: россияне покупают по скидкам порошок и шоколадки

Телеканал 360°01:30

Исследование показало, какие товары россияне чаще всего покупают по акциям

РИА Новостивчера в 20:24
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Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

РБК вчера в 07:52
Происшествия

Два самолета столкнулись в Шереметьево

Два пассажирских самолета не смогли разъехаться в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет сайт телеканала РЕН ТВ 3 сентября.
Известия 09:41
Футбол

Селезнев стал игроком «Бурсаспора»

Sport24.ru 04:22
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Политика

Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

Верховная рада Украины внесла изменение в конституцию, приняв закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
Газета.Ru 07:59
Транспорт

На М-11 открыт новый 100-километровый участок платной трассы

На трассе М-11 "Москва — Санкт-Петербург" сегодня открывается новый скоростной участок.
Вести.Ru 08:23
Политика

Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве

Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Здоровье

Число заболевших от вейпов превысило 200 человек в США

В настоящее время регуляторные органы США проводят расследование связи между использованием электронных устройств для курения и заболеваний легких.
Remedium.ru вчера в 11:31
Футбол

Гендиректор ЦСКА объяснил срыв трансфера Комличенко

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему нападающий "Млады Болеслава" Николай Комличенко не перешел в армейский клуб.
Газета.Ru 09:13
Происшествия

В Москве задержали лидера Либертарианской партии России

В Москве задержан лидер незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Сергей Бойко.
Коммерсантъ 08:01
Транспорт

В Москве восстановили движение поездов на оранжевой линии метро

РИА Новости 09:26
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском вчера в 14:04
Происшествия

В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады

По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
РБК 07:15
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Технологии

В «Сколково» предлагают использовать big data в написании законов

В «Сколково» предлагают использовать big data в написании законов Специалисты «Сколково» предлагают регулировать «цифровой след» граждан.
Русский дедлайн 03:43
Энергетика

Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке

Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине.
RT на русском вчера в 21:30
Политика

Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем

Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 09:31
Армия и оружие

В Балтийском море начались учения НАТО

Интерфакс 09:52
Политика

Посольство назвало неприемлемыми слова Джонсона о Второй мировой

Посольство России в Британии выпустило заявление, в котором резко осудило заявление премьера Бориса Джонсона касательно Второй мировой войны, передает РИА "Новости" Борис Джонсон в своем обращении высказался, что действия СССР в Польше в 1939 году не отличались от политики нацисткой Германии.
Газета.Ru 00:01
Происшествия

В Липецкой области пропала восьмилетняя девочка

REGNUM 08:13
Происшествия

В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25

Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета.
РБК 08:28
Музыка

Автор песни «Третье сентября» объяснил значение этой даты

ФАН вчера в 23:58
Кино

Умерла актриса театра и кино Зинаида Славина

Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась в возрасте 79 лет.
Телеканал Санкт-Петербург 05:58
Культура

Александра Розенбаума прооперировали

Телеканал 360° вчера в 07:55
Политика

Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»

Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Происшествия

Свердловские школьники планировали массовое убийство

В пресс-службе свердловского СУ СКР не стали комментировать "Уралинформбюро" эту информацию.
Уралинформбюро 07:57
Политика

Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet

Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости вчера в 17:17
Происшествия

Блогер Синица получил 5 лет колонии за угрозы детям силовиков

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу, призывавшего к насилию в адрес детей силовиков, к пяти годам общего режима, сообщает Агентство "Москва".
Москва 24 03:45
Происшествия

Командир севшего в поле A321 выйдет на работу 4 сентября

Командир Airbus 321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, который сумел посадить аварийный лайнер на кукурузном поле в Подмосковье, возвращается к работе.
Российская газета 07:46
Общество

Познер назвал советского человека уродом

Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что советский период отрицательно повлиял на население страны, породив своеобразного «урода» — так называемого советского человека.
Lenta.ru 04:35
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