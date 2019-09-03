Общество

Kazanfirst.ruKazanfirst.ruСтало известно, какие товары россияне чаще всего покупают по акциям

Компания Nielsen, проведя исследование, выяснила, какие же товары и продукты чаще всего покупают жители России по акциям. Оказалось, что на первом месте – бытовая химия и шоколад. Так, топ-3 товаров бытовой химии возглавили ставшие лидером по продажам стиральные порошки.
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Россияне «охотятся» на стиральный порошок и шоколад по промоакциям

News.ru03:55

Россияне по акции чаще всего покупают химию и шоколад

РЕН ТВвчера в 20:33

Исследование: россияне покупают по скидкам порошок и шоколадки

Телеканал 360°01:30

Названы товары, которые чаще всего покупают по акции в России

Life.ruвчера в 22:01

Названы самые популярные у россиян товары по акции

Известиявчера в 21:18

Исследование: россияне по промоакциям чаще всего покупают стиральный порошок и шоколад

ТАСС02:47

Исследование показало, какие товары россияне чаще всего покупают по акциям

РИА Новостивчера в 20:24
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 06:33, Вашингтон
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