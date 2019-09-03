Общество
Kazanfirst.ruСтало известно, какие товары россияне чаще всего покупают по акциям
Компания Nielsen, проведя исследование, выяснила, какие же товары и продукты чаще всего покупают жители России по акциям. Оказалось, что на первом месте – бытовая химия и шоколад. Так, топ-3 товаров бытовой химии возглавили ставшие лидером по продажам стиральные порошки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 06:33, Вашингтон
Политика
Лукашенко объяснил «закрытие наглухо» границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, хлынувшего оттуда.
РБК 05:04
Авто
BMW показал модели BMW i3 и i8 с особым оформлением
BMW i3s с приставкой к названию Edition RoadStyle получит цвет кузова Fluid Black с акцентами оттенка E-Copper, черные 20-дюймовые колесные диски, оформление салона с использованием кожи и панелей «тёмный дуб», а также шильдиками и надписями, указывающими на принадлежность к спецверсии.
Tvoe-avto.com вчера в 05:53
Происшествия
С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения
Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.
Газета.Ru 05:59
Политика
Турция может купить у России больше С-400
Мойка78 вчера в 18:06
Политика
Мутко, критикуя иркутского омбудсмена, перешел почти на мат
На омбудсмена жаловались местные бизнесмены. По словам Мутко, на уполномоченного поступает много жалоб от жителей.
URA.Ru 05:16
Происшествия
Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла
Молодая россиянка, которая по непонятным причинам захлебнулась в бассейне, а затем впала в кому во время отдыха в Турции, умерла.
Lenta.ru 05:26
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Шоу-бизнес
Беременная Мария Миронова заявила, что давно замужем
Беременная актриса Мария Миронова заявила, что давно замужем. По ее словам, избранник не связан с индустрией кино.
Вечерняя Москва 05:21
Авто
Бывший топ-менеджер Jaguar займется переделкой Aston Martin
Специалисты компании Callum, основанной бывшим шеф-дизайнером Jaguar Яном Каллумом, представили лимитированную серию дораотанного и улучшенного Aston Martin Vanquish V12.
SpeedMe вчера в 08:25
Общество
В американской школе запретили книги о Гарри Поттере из-за «проклятий»
Ученикам начальной школы Святого Эдварда в американском штате Теннесси запретили брать в библиотеке книги о Гарри Поттере, пишет газета Tennessean.
РИА Новости 00:18
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Кино
Диана Шурыгина снимется в «Брате-3»
Сегодня же появилась информация, что к актерскому составу «Брата-3» присоединилась скандально известная Диана Шурыгина, прославившаяся на всю страну после истории с изнасилованием.
Вокруг ТВ вчера в 06:34
Общество
Назван самый распространенный размер груди россиянок
Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».
Известия 01:00
Футбол
Бабаев ответил на вопрос о срыве трансфера Комличенко
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос по поводу сорвавшегося трансфера российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
Чемпионат 05:16
Политика
Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун
Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК 01 сентября в 08:40
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Избранницей спортсмена стала вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко. В июле того же года у пары родилась дочь.
РИА Новости 05:59
Футбол
Инсинье покинул расположение сборной Италии
Сообщается, что нападающий Лоренцо Инсинье покинул расположение сборной Италии.
Soccer.ru 04:40
Авто
Фанаты автомобиля ВАЗ-2102 опубликовали обновленный дизайн кузова
В интернете появились рендеры обновленного ВАЗ-2102, которые создали фанаты автомобиля.
Car.ru 06:16
Кино
Умерла народная артистка Зинаида Славина
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зинаида Славина умерла во вторник, 3 сентября, в возрасте 79 лет, сообщает пресс-служба «Содружества актеров Таганки».
Известия 06:05
Происшествия
В Сочи один человек пострадал при пожаре в жилом доме
В Сочи произошёл пожар площадью 800 кв. м в четырёхэтажном жилом доме, пострадал один человек.
RT на русском вчера в 20:43
Недвижимость
Предложение новостроек с отделкой в Москве достигло рекордных показателей
Предложение квартир и апартаментов с отделкой в новостройках Москвы достигло рекордных показателей за всю историю рынка.
РБК 05:23
Футбол
«Спорт-Экспресс»: клубы РПЛ потратили на трансферы более 230 миллионов
Клубы российской Премьер-лиги потратили на приобретение новых футболистов более 230 миллионов евро.
Бомбардир.ру 00:22
Экономика
РФ выделит 4 млрд руб. на создание запаса запчастей для SSJ-100
Правительство РФ распорядилось выделить из резервного фонда 4 млрд рублей производителю SSJ-100 на "формирование оборотного склада запасных частей" из не менее чем 700 компонентов, а также внедрение 64 "сервисных бюллетеней".
Интерфакс 06:08
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».
RT на русском 01:39
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Экономика
Антипинский НПЗ начал процедуру банкротства
Арбитражный суд Тюменской области ввел наблюдение в отношении Антипинского НПЗ.
РБК 06:13
Происшествия
В Екатеринбурге ищут насильников, надругавшихся над 20-летней девушкой
В Екатеринбурге разыскивают двоих мужчин, которые подозреваются в изнасиловании 20-летней девушки.
Европейско-Азиатские новости 05:52