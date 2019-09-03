Экономика
Lenta.ruПродуктовые сети в России решили продавать меньше товаров «по акции»
Доля промоакций в продажах товаров повседневного спроса в России выросла минимально за пять лет. Об этом говорится в результатах исследования компании Nielsen, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:02, Вашингтон
Политика
Путин назвал чиновницу из Тулуна непорядочным человеком
15 августа в Facebook появилась аудиозапись, на которой женщина, по голосу похожая на начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, комментирует предыдущий приезд Владимира Путина в Тулун и называет местных жителей «бичевней» и «быдлом».
АБН вчера в 23:16
Экономика
Путин рассказал о российско-монгольском фонде инвестсотрудничества
Российско-монгольский фонд инвестиционного сотрудничества будет работать в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин после встречи с главой Монголии Халтмаагийном Баттулгой.
РИА Новости 04:31
Хоккей
«Автомобилист» вернул Щемерова и Пилипенко в их прежние клубы
«Автомобилист» вернул защитника Александра Щемерова и нападающего Кирилла Пилипенко в их прежние клубы, сообщается в официальном «твиттере» екатеринбургского клуба.
Чемпионат 07:30
Экономика
Кубышка России начала расти в десять раз быстрее
В 2018 году совокупный объем наличной валюты и денежных средств на депозитах сектора государственного управления в России вырос на 3,8 триллиона рублей, что стало рекордом с момента начала публикации статистики в 2012 году.
Lenta.ru 07:48
Политика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.
ТАСС 01:13
Происшествия
На Урале предотвращено массовое убийство школьников
В Кушве (Свердловская область) предотвратили массовое убийство в школе.
URA.Ru 07:03
Происшествия
Российского губернатора попытались подкупить двумя миллионами евро
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил в ФСБ России о том, что ему попытались дать взятку в размере двух миллионов евро (146,6 миллиона рублей).
Lenta.ru 07:33
Здоровье
В Англии подросток потерял слух и зрение, питаясь фастфудом 10 лет
В возрасте 14 лет подросток начал терять слух, затем зрение из-за недостатка витаминов и питательных веществ.
Газета.Ru 05:38
Космос
Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество
Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело 01 сентября в 13:39
Финансы
От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
REGNUM 02:32
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Происшествия
В Москве задержан лидер Либертарианской партии Сергей Бойко
Отмечается, что Бойко не призывал участвовать в несогласованной акции оппозиции 31 августа, он лишь сделал репост записи со страницы Любови Соболь.
Говорит Москва 07:55
Происшествия
В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином
Российская газета 06:44
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Армия и оружие
Гвардейцы под Волгоградом учатся плавать на боевых машинах пехоты
Каждый экипаж выполнит упражнения на своей штатной технике.
Волгоградская правда 05:10
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru 01 сентября в 14:29
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Происшествия
В Липецкой области пропала восьмилетняя девочка
РИА Новости 04:08
Здоровье
Диетологи назвали продукты, которые можно есть даже ночью
Врачи назвали семь продуктов, которые смело можно есть поздно вечером и даже ночью, пишет портал «МедикФорум».
Expert.ru 04:29
Транспорт
Московское метро и МЦК в День города будут работать круглосуточно
Как указывается в них, наземный транспорт 7 сентября будет работать по расписанию выходного дня, а 8 сентября - по графику буднего дня.
РИА Новости 07:04
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
Технологии
Директор по дизайну Mail.ru Group Юрий Ветров покинул компанию
Директор по дизайну Mail.ru Group Юрий Ветров покинул компанию после 8 лет работы.
Sostav.ru 05:55
Экономика
Антипинский НПЗ начал процедуру банкротства
Суд возобновил процедуру банкротства предприятия, приостановленного по апелляционной жалобе компании «Трансойл».
РБК 06:13
Политика
Поклонская прокомментировала развод с мужем
Депутат Государственной думы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала развод со своим мужем.
Капитал страны вчера в 12:17
Авто
Comtrans 2019: DAF показал новые грузовики CF и XF
DAF CF и XF нового поколения получили моторный тормоз Paccar, в результате чего максимальная тормозная мощность двигателя увеличилась вдвое, до 340 кВт.
Движок 07:49