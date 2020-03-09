Общество

Газета.RuГазета.RuВ ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян

В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что самозанятые россияне их всех услуг предпочтение отдают перевозке пассажиров (16,5%).
Читать в источнике
Комментировать85
с чего всё началось

Названы самые популярные виды деятельности самозанятых в России

В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали RT про самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых в России. Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые, стала перевозка пассажиров. Этим занимаются 16,5% из тех, кто указал свой вид деятельности в приложении «Мой налог».
RT на русском01:53

Подробнее о событии

Чем занимаются самозанятые: ФНС рассказала о популярных сферах деятельности

Комсомольская правда04:41

В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых

РИА Новости03:46

Названы популярные сферы деятельности среди самозанятых

Известия03:19

В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян

Газета.Ru02:30

Названы самые популярные виды деятельности самозанятых россиян

РЕН ТВ02:16

Налоговики раскрыли самые популярные заработки самозанятых

Телеканал 360°02:13

Названы самые популярные виды деятельности самозанятых в России

RT на русском01:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 07:14, Ашберн
Экономика

Бумаги российских компаний рухнули на Лондонской бирже

Бумаги российских компаний в Лондоне открыли торги обвалом от 9 до 26%.
БИЗНЕС Online 05:14
Финансы

Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на 30 дней

Известно, что рассматривать возобновление покупок Центробанк будет в марте, учитываю ситуацию на рынке.
Деловое.ТВ 02:49
Энергетика

Белоруссия увидела в падении цен на нефть шанс договориться с Россией

Обвал мировых нефтяных цен дает Минску дополнительные возможности в переговорах с Москвой по поставкам нефти.
Ридус 05:50
Футбол

«Ростов» и ЦСКА объявили составы на матч чемпионата России

"Ростов" и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 05:50
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17

В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
BFM.ru 05:19
Общество

В якутском пункте передержки нашли около ста мертвых собак и кошек

Российская газета 04:35
Общество

Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире

Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
РИА Новости 03:08
Политика

Эрдоган заявил о праве Турции на военные действия в Сирии

Анкара собственными военными ресурсами добьется целей операции "Весенний щит", если "Москва не выполнит обязательства по Сирии", предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Газета.Ru вчера в 12:10
Единоборства

Адесанья победил Ромеро в главном поединке UFC 248

Новозеландец Исраэль Адесанья победил кубинца Йоэля Ромеро в бою за титул чемпиона UFC в среднем весе.
Спорт-Экспресс вчера в 02:33
Общество

Россиянам пообещали «нормальное лето»

Специалист центра погоды отметил, что жители центральной части России давно не видели нормального лета, но нынешнее напомнит о нем. В целом температура воздуха не будет постоянно достигать отметки в плюс 27 градусов, так как не исключены ливни, грозы и град, допускаются и ураганы.
Lenta.ru 04:22
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Футбол

Гвардиола установил личный антирекорд по поражениям в чемпионате

Soccer.ru 02:39
Армия и оружие

В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ

Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
RT на русском 07 марта в 14:17
Общество

В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей

РИА Новости 07 марта в 14:46
Общество

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусом

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом COVID-19 во время визита на север Италии.
RT на русском 06:25
Энергетика

WSJ: Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы ослабить позиции России

Американская деловая газета The Wall Street Journal сообщила о том, что нефтяная корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы ослабить позиции РФ на мировом рынке.
News.ru 01:11
Авто

Bentley может выпустить кабриолет на базе Bentayga

Руководитель Bentley Mulliner Тим Хенниг намекнул на появление Bentley Bentayga в кузове кабриолет.
Тарантас Ньюс 07 марта в 09:58
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы

Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
Волга-Медиа вчера в 05:14
Экономика

Сенатор считает необоснованной панику в связи с резким падением рубля

Ситуация на фондовом рынке и принимаемые меры В понедельник рубль по отношению к доллару и евро продолжил падение на новостях о том, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась до $31,02 за баррель.
ТАСС 06:43
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.
РИА Новости 04:26
Экономика

Анатолий Аксаков: Рубль остается под контролем Центробанка

Первое и самое главное — создана объёмная подушка безопасности, только в Фонде национального благосостояния накоплено около 8 триллионов рублей, а средства в международных резервах Центробанка превысили 570 миллиардов долларов.
Парламентская газета 06:05
Спорт

Лыжник Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира в Норвегии

РБК вчера в 09:40
Общество

Строительство высокоскоростной магистрали «Москва-Казань» отложено

Российская газета вчера в 12:02
Культура

Путин и Мишустин поздравили актрису Ларису Голубкину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Ларису Голубкину с 80-летием, отметив ее талант и вокальные данные.
ТАСС 04:32
Происшествия

В деле об убийствах в детдоме Ейска появились факты о геноциде на Дону

Напомним, что в прошлом году СК России возбудил уголовное дело по результатам изучения рассекреченных архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома.
Российская газета 06:40
Происшествия

Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве

Ранее в экстренных службах сообщили, что в Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке из-за сработавшего датчика неисправности.
RT на русском 05:39
Футбол

Матч «ПСЖ» и «Боруссии» пройдет без зрителей из-за коронавируса

Полиция Парижа объявила о закрытии «Парк де Пренс» на матч «ПСЖ» и «Боруссии» Дортмунд.
Sports.ru 06:34
Политика

Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
РИА Новости 02:57
Армия и оружие

Полет Ту-142 над Северным Ледовитым океаном попал на видео

Ранее в Сети появилось видео полета дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами Черного моря.
ФАН вчера в 08:07
Происшествия

Покушение совершено на премьер-министра Судана

Газета.Ru 04:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное