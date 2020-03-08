Общество
ТАССНазваны самые популярные женские профессии в России
Продавец и работник сферы образования являются самыми распространенными женскими профессиями в России по данным за III квартала 2019 года. Об этом сообщает в воскресенье на своем сайте телеканал RT, ссылаясь на данные Росстата.
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с чего всё началось
Большинство женщин в России работают продавцами (13,1%). На втором месте — специалисты в области образования (учителя, воспитатели и так далее). В этой сфере заняты 10,1% от общего числа работников женского пола.RT на русском00:00
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Президент России Владимир Путин определил полномочия заместителя председателя Совета безопасности, которым в настоящее время является бывший премьер-министр страны Дмитрий Медведев.
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Люди в масках напали на участников митинга за права женщин в Киргизии
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Huawei ожидает резкого падения продаж смартфонов из-за ограничений США
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Золотов заявил, что вооружение Росгвардии превосходит мировые аналоги
В интервью «Российской газете» Золотов рассказал, что Росгвардия получает высокотехнологичные образцы вооружения и техники, которые превосходят заграничные аналоги по многим показателям.
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Власти и оппозиция Грузии договорились изменить избирательную систему
Представители властей и оппозиции достигли договоренности об изменении избирательной системы в Грузии.
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Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе команды на гостевую встречу 28-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ниццы".
Общество
Слепаков записал провокационную песню к 8 Марта
Российский юморист, сценарист и продюсер Семен Слепаков записал посвященную 8 Марта песню, в которой высмеял недавний инцидент с фитнес-тренером Яной Даньковой, накричавшей на таксиста в Подмосковье.
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В Брюсселе пройдет встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и турецкого лидера Реджепа Таиипа Эрдогана.
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«Победа» приостановила полеты в Италию
Здоровье
Немецкие врачи предупредили о четырех опасных сигналах кожи
«Глубокое воспаление соединительной ткани, которое часто возникает в связи со стрептококками или воспалительными заболеваниями кишечника», – цитирует издание Focus.de Йенса Тесманна, члена профессиональной ассоциации немецких дерматологов.