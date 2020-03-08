Большинство женщин в России работают продавцами (13,1%). На втором месте — специалисты в области образования (учителя, воспитатели и так далее). В этой сфере заняты 10,1% от общего числа работников женского пола.

с чего всё началось

Продавец и работник сферы образования являются самыми распространенными женскими профессиями в России по данным за III квартала 2019 года. Об этом сообщает в воскресенье на своем сайте телеканал RT, ссылаясь на данные Росстата.

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Здоровье Немецкие врачи предупредили о четырех опасных сигналах кожи «Глубокое воспаление соединительной ткани, которое часто возникает в связи со стрептококками или воспалительными заболеваниями кишечника», – цитирует издание Focus.de Йенса Тесманна, члена профессиональной ассоциации немецких дерматологов.

Происшествия В Москве арестовали экс-сотрудника МВД Чечни за нападение на полицейских По официальному сообщению столичного главка МВД, Устарханов оказал активное сопротивление, напав на одного из сотрудников с ножом, в связи с чем было применено табельное оружие.

Наука Представители Homo erectus умели делать сложные орудия труда Ученые нашли в Эфиопии два черепа Homo erectus и несколько десятков каменных орудий труда, которым до 1,5 миллионов лет.

Авто Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.