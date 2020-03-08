Общество
ТАССНазваны самые популярные женские профессии в России
Продавец и работник сферы образования являются самыми распространенными женскими профессиями в России по данным за III квартала 2019 года. Об этом сообщает в воскресенье на своем сайте телеканал RT, ссылаясь на данные Росстата.
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с чего всё началось
Большинство женщин в России работают продавцами (13,1%). На втором месте — специалисты в области образования (учителя, воспитатели и так далее). В этой сфере заняты 10,1% от общего числа работников женского пола.RT на русском00:00
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Общество
В Китае столетний житель вылечился от коронавируса
В Китае 100-летний дедушка, госпитализированный 24 февраля в одну из больниц Уханя с коронавирусом, вылечился и выписался.
Общество
ПФР рассказал о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Стало известно о 70-летней омичке, которая получает страховую пенсию в размере 52,5 тыс. рублей.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» победили грозненский «Ахмат» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Происшествия
Суд отправил под домашний арест подозреваемого в убийстве в Петербурге
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест подозреваемого по делу об убийстве 14-летнего подростка.
Кино
Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол
В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
Экономика
Минэкономики Украины сообщило о падении ВВП в январе на 0,5%
Уровень падения валового внутреннего продукта (ВВП) на Украине в январе составил 0,5%. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщило министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.
Здоровье
Немецкие врачи предупредили о четырех опасных сигналах кожи
«Глубокое воспаление соединительной ткани, которое часто возникает в связи со стрептококками или воспалительными заболеваниями кишечника», – цитирует издание Focus.de Йенса Тесманна, члена профессиональной ассоциации немецких дерматологов.
Происшествия
В Москве арестовали экс-сотрудника МВД Чечни за нападение на полицейских
По официальному сообщению столичного главка МВД, Устарханов оказал активное сопротивление, напав на одного из сотрудников с ножом, в связи с чем было применено табельное оружие.
Космос
Ученый заявил, что жизнь во Вселенной существует за чертой видимости
Японский исследователь Томонори Тотани считает, что жизнь во Вселенной существует, однако за пределами человеческой видимости.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Указ мэра Москвы Сергея Собянина о мерах по борьбе с коронавирусом опубликован, в том числе, на сайте Эха.
Энергетика
Акции Saudi Aramco упали ниже уровня IPO после развала сделки ОПЕК
Стоимость акций нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на фоне разрыва соглашения ОПЕК впервые упала ниже уровня IPO, следует из данных торгов.
Биатлон
Хованцев назвал состав женской сборной на этап КМ в Контиолахти
Тренерский штаб сборной России назвал состав женской сборной России на этап Кубка мира в финском Контиолахти.
Наука
Представители Homo erectus умели делать сложные орудия труда
Ученые нашли в Эфиопии два черепа Homo erectus и несколько десятков каменных орудий труда, которым до 1,5 миллионов лет.
Шоу-бизнес
Шеф-повар Константин Ивлев впервые прокомментировал слухи о разводе
Мария Ивлева уже заявила журналистам, что подала на развод с Константином.
Общество
В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом
В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ
Энергетика
Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Авто
Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России
Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ
Политика
Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
Биатлон
Мартен Фуркад о масс-старте: Бороться было нереально
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
Армия и оружие
США представили подлодку, способную атаковать без приказа военных
Военно-морской флот (ВМФ) США представил подлодку, способную атаковать без приказа военных.
Политика
Посольство Украины в США призвало Vox переделать карту с Крымом
Украинское посольство в США призвало американское издание Vox переделать карту, показанную в ролике о распространении коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом
Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
Кино
В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная
В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
Армия и оружие
В Афганистане заявили, что армия перейдет в наступление, если талибы не прекратят агрессию
Вооруженные силы Афганистана перейдут из обороны в наступление, если радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не прекратит атаки на правительственные объекты до конца недели.
Происшествия
16-летнюю дочь Вячеслава Малафеева подозревают в торговле наркотиками
16-летняя дочь бывшего вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева Ксения обвиняется в торговле наркотиками.
Авто
Почему забытый минивэн LADA Kalina следует пустить в серию
Не многим известно, что версию LADA Kalina планировали выпускать с другим кузовом.