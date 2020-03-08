Общество
ТАССНазваны самые популярные женские профессии в России
Продавец и работник сферы образования являются самыми распространенными женскими профессиями в России по данным за III квартала 2019 года. Об этом сообщает в воскресенье на своем сайте телеканал RT, ссылаясь на данные Росстата.
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с чего всё началось
Большинство женщин в России работают продавцами (13,1%). На втором месте — специалисты в области образования (учителя, воспитатели и так далее). В этой сфере заняты 10,1% от общего числа работников женского пола.RT на русском00:00
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Здоровье
Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу
Подчеркивается, что самостоятельная сдача анализа на коронавирус не предусмотрена, при первых симптомах ОРВИ необходимо при соблюдении режима самоизоляции вызвать врача.
Общество
Минприроды предложило отменить сборы с населения за раздельный мусор
В прежнем варианте концепции раздельный сбор предполагал снижение тарифов не менее чем на 50% от тарифов на вывоз смешанных отходов; Минприроды разрешило бизнесу самостоятельно утилизировать товары и упаковку вместо уплаты сбора, если у компаний есть собственные мощности на эти цели.
Политика
Путин выступил против идеи возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
Футбол
«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины в последнем туре
Кино
Кристиан Бэйл сыграет злодея в картине «Тор 4: Любовь и гром»
Происшествия
У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус
Жительница Подмосковья, вернувшаяся из Швейцарии, у которой анализ на коронавирус предварительно дал положительный результат, госпитализирована вместе с родственниками, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Политика
Додон прервал визит в Россию из-за выявления коронавируса в Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон прервал рабочий визит в Россию в связи с выявлением коронавируса нового типа в республике.
Общество
В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
Политика
В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поправится, уверена ее дочь
По-прежнему неясно, каково состояние актрисы Анастасии Заворотнюк, о чьей судьбе столько противоречивой информации было в 2019 году.
Общество
Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции
Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни
Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда значительно нарастить нефтедобычу
Саудовская Аравия уведомила некоторых участников рынка о своем намерении значительно увеличить добычу вплоть до 12 млн баррелей в сутки (б/с) нефти на фоне отказа России согласовать новую сделку по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные о переговорах источники, пожелавшие остаться анонимными.
Авто
Volvo готовит к премьере два новых кроссовера
Как сообщает издание Automotive News со ссылкой на участников очередной конференции дилеров Volvo, которая недавно состоялась в американском городе Лас-Вегас, шведская марка готовит к премьере в обозримом будущем два абсолютно новых автомобиля.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Биатлон
В Нове Место стартовал женский масс-старт
Армия и оружие
Сирийская армия конфисковала у боевиков в Идлибе оружие из США и Турции
Сирийская арабская армия (САА) в ходе военных операций против террористов в Идлибе конфисковала большое количество оружия и боеприпасов, принадлежащих боевикам.
Политика
Путин назначил членами Общественной палаты РФ атамана и епископа
Напоминаем, что 25 февраля российский президент определил 40 граждан страны, которые имеют особые заслуги перед государством и обществом, и предложил им войти в состав Общественной палаты РФ.
Происшествия
В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся
Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
Футбол
Салах повторил достижение Оуэна и побил рекорд Торреса
Происшествия
Из-под завалов отеля в Китае извлечены 50 человек
Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в китайской провинции Фуцзянь отеля, у двоих из них уже не было признаков жизни.
Кино
Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Энергетика
Цены на нефть опускаются, баррель Brent остается ниже $50
Вместо согласованного со странами ОПЕК днем в четверг увеличения сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продления текущих ограничений на 1,7 млн баррелей в сутки Саудовская Аравия поздно вечером согласовала со странами ОПЕК дополнительное сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки на весь 2020 год.
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в интервью The Guardian.
Игры
Epic Games полностью поддерживает NVIDIA GeForce Now
Учредитель и президент Epic Games Тим Суини объявил, что его компания полностью поддерживает начинание NVIDIA со стриминговым сервисом GeForce Now.
Общество
Тверской области выделили деньги на увеличение зарплат медиков
Всего на зарплаты направили более 18 млрд рублей, Тверская область получит 88 млн 419,6 тысяч рублей.
Общество
Конгресс обвинил Boeing и авиауправление США в крушении 737 MAX
Законодатели из комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса пришли к выводу, что в катастрофах самолетов 737 MAX виновны авиауправление США и компания Boeing, сообщает ТАСС.