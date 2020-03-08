Общество

ТАССТАССНазваны самые популярные женские профессии в России

Продавец и работник сферы образования являются самыми распространенными женскими профессиями в России по данным за III квартала 2019 года. Об этом сообщает в воскресенье на своем сайте телеканал RT, ссылаясь на данные Росстата.
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Названы самые распространённые профессии среди женщин в России

Большинство женщин в России работают продавцами (13,1%). На втором месте — специалисты в области образования (учителя, воспитатели и так далее). В этой сфере заняты 10,1% от общего числа работников женского пола.
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Названы самые популярные у россиянок профессии

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Названы самые популярные женские профессии в России

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RT назвал самые распространенные профессии среди женщин в России

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Названы самые распространённые профессии среди женщин в России

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