Общество
ТАССНазваны самые популярные женские профессии в России
Продавец и работник сферы образования являются самыми распространенными женскими профессиями в России по данным за III квартала 2019 года. Об этом сообщает в воскресенье на своем сайте телеканал RT, ссылаясь на данные Росстата.
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с чего всё началось
Большинство женщин в России работают продавцами (13,1%). На втором месте — специалисты в области образования (учителя, воспитатели и так далее). В этой сфере заняты 10,1% от общего числа работников женского пола.RT на русском00:00
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Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Общество
В России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом
Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
Хоккей
«Ак Барс» одолел «Нефтехимик» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
Казанский «Ак Барс» взял верх над нижнекамским «Нефтехимиком» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
Две жительницы Австралии подрались в магазине из-за туалетной бумаги
Двумя днями позже стало ясно, что паника из-за коронавируса перекинулась на Австралию - супермаркеты заполнили люди с тележками, доверху гружеными упаковками туалетной бумаги, хотя в стране, по данным на 7 марта, зарегистрировано 63 случая заболевания.
Общество
Слепаков записал провокационную песню к 8 Марта
Российский юморист, сценарист и продюсер Семен Слепаков записал посвященную 8 Марта песню, в которой высмеял недавний инцидент с фитнес-тренером Яной Даньковой, накричавшей на таксиста в Подмосковье.
Кино
Появилось видео со съемок нового сезона сериала «Сваты»
Короткое видео съемочного процесса сериала «Сваты» появилось в Сети: на кадрах героини разговаривают друг с другом.
Общество
Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Политика
Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии
Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Хоккей
«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Армия и оружие
США поставят Польше военную технику на $100 млн
США поставят Польше 180 ракет и 79 пусковых аппаратов Javelin стоимостью около $100 млн, передает Bild.
Футбол
Футболисты «Сочи» одержали первую победу при Федотове, обыграв «Урал»
Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе "Фишт", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, голы забили Андрей Мостовой (35-я минута) и Кирилл Заика (63).
Происшествия
Под Киевом фура столкнулась с легковым автомобилем, погибли три человека
На Бориспольской окружной трассе в результате столкновения фуры Renault и легкового автомобиля Peugeot 307 CC погибли три человека, сообщает 7 марта издание «Информатор».
Армия и оружие
В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе
«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
Фигурное катание
Бывший фигурист Жиганшин пропал в Москве
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
По мнению пресс-секретаря, на первом этапе соглашение ОПЕК+, возможно, и сыграло свою роль, однако скорее как психологический фактор.
Общество
Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию
Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Общество
Начальник итальянского Генштаба заразился коронавирусом
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина заразился коронавирусом, однако чувствует себя хорошо.
Армия и оружие
Золотов сообщил о преимуществах вооружения Росгвардии
Высокотехнологичные вооружение и техника в войсках Росгвардии превосходят мировые аналоги по многим показателям, заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов.
Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Общество
Голикова назвала ситуацию вокруг коронавируса в России раздутой
Абсолютно раздутой историей назвала ситуацию вокруг коронавируса в России вице-премьер страны Татьяна Голикова.
Политика
Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков
Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
Спорт
Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
Здоровье
Единая система менеджмента качества появится во всех больницах России
Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрятся во всех медучреждениях России, а внутренние процессы в больницах будут оцифрованы с целью обеспечить пациентам качественную и безопасную медицинскую помощь.
Шоу-бизнес
Дочь Валерии официально сменила имя
Дочь российской певицы Валерии Анна Шульгина официально сменила имя. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Футбол
«Челси» разгромил «Эвертон» в АПЛ
Матч 29-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Эвертоном» получился зрелищным.
Культура
В Петербурге пройдет вручение премии «Фигаро»
Ежегодная церемония вручения Российской национальной актерской премии «Фигаро» имени Андрея Миронова состоится 8 марта в театре «Русская антреприза» на Петроградской стороне.
Происшествия
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
Происшествия
В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся
Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.