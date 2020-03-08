Общество
ТАССНазваны самые популярные женские профессии в России
Продавец и работник сферы образования являются самыми распространенными женскими профессиями в России по данным за III квартала 2019 года. Об этом сообщает в воскресенье на своем сайте телеканал RT, ссылаясь на данные Росстата.
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с чего всё началось
Большинство женщин в России работают продавцами (13,1%). На втором месте — специалисты в области образования (учителя, воспитатели и так далее). В этой сфере заняты 10,1% от общего числа работников женского пола.RT на русском00:00
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Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешёвой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
Спорт
Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии
Энергетика
Стоимость нефти упала ниже $46 за баррель
Падение цены на нефть Brent усилилось. Она рухнула на 7,5% в ходе прошедших торгов, об этом пишет "Интерфакс".
Происшествия
Дочь Малафеева подозревают в наркоторговле
Появилась информация о подозрении в наркоторговле дочери бывшего футболиста "Зенита" Вячеслава Малофеева Ксении.
Шоу-бизнес
Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями
Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями.
Общество
В регионах России зафиксировали наступление летней погоды
В Краснодарском крае и Ростовской области зафиксировали наступление летней погоды.
Общество
В Италии ограничили въезд и выезд в 14 провинциях из-за коронавируса
В ночь с 7 на 8 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который регулирует передвижения по Ломбардии, Венето, Эмилии-Романьи, Пьемонту, Марке - всего он коснулся 14 провинций.
Экономика
В группе риска оказались 38 российских банков
В России в 2020 году 38 банков могут лишиться лицензии, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства "Эксперт РА".
Политика
Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков
Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
Политика
Путин определил полномочия Медведева
Глава государства Владимир Путин подписал указ, определяющий, в частности, функции заместителя председателя Совета безопасности.
Армия и оружие
В ЛНР призвали ОБСЕ препятствовать ВСУ размещать технику у жилых домов
Технологии
Учёные назвали вызывающие маразм и депрессию привычки
Общество
В России выявили три новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Общество
Путин поздравил россиянок с 8 Марта
Политика
Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского
Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.
Общество
Новый формат ОСАГО вступил в силу
В России с воскресенья, 8 марта, вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Транспорт
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Общество
В России хотят ужесточить требования для возбуждения дел о наркосбыте
В новой части статьи говорится о том, что запрещается возбуждать дела о производстве и сбыте наркотиков, если отсутствуют данные о их виде и массе.
Происшествия
Пьяный саратовец провалился под лед и захлебнулся
По предварительным данным, пьяный гражданин, находясь в гостях, решил отправиться в другую компанию, а затем провалился под лед.
Общество
Голикова назвала раздутой панику вокруг коронавируса
Вице-премьер России, глава оперативного штаба Татьяна Голикова назвала раздутой панику вокруг распространения коронавируса.
Космос
В Воронеже появится технопарк космической промышленности
Воронежские ЗАО «Орбита» и ЗАО «МЭЛ» планируют создать технопарк.
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Здоровье
Жительницу Североморска госпитализировали с подозрением на коронавирус
На этой неделе в правительстве Мурманской области состоялось заседание оперативного штаба по вопросу эпидемиологической безопасности населения.
Здоровье
В депздраве Москвы рассказали о правилах самоизоляции
6 марта «Известия» задали ряд вопросов о правилах отбывания карантина сотрудникам «горячей линии» столичного депздрава.
Армия и оружие
Золотов: Вооружение Росгвардии превзошло мировые аналоги
Станислав Красильников / ТАСС Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов заявил, что высокотехнологичное вооружение в войсках Росгвардии в настоящее время превосходит мировые аналоги по многим показателям.