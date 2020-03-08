Общество

ТАССТАССНазваны самые популярные женские профессии в России

Продавец и работник сферы образования являются самыми распространенными женскими профессиями в России по данным за III квартала 2019 года. Об этом сообщает в воскресенье на своем сайте телеканал RT, ссылаясь на данные Росстата.
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Названы самые распространённые профессии среди женщин в России

Большинство женщин в России работают продавцами (13,1%). На втором месте — специалисты в области образования (учителя, воспитатели и так далее). В этой сфере заняты 10,1% от общего числа работников женского пола.
RT на русском00:00

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Названы самые популярные женские профессии в России

ТАСС03:50

Названы самые распространенные среди российских женщин профессии

РБК03:01

В Росстате рассказали, какие профессии наиболее популярны среди женщин

РИА Новости02:48

Названы самые популярные у россиянок профессии

Lenta.ru01:04

Названы самые популярные женские профессии в России

Известия00:48

RT назвал самые распространенные профессии среди женщин в России

Газета.Ru00:20

Названы самые распространённые профессии среди женщин в России

RT на русском00:00
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В группе риска оказались 38 российских банков

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Газета.Ru 06 марта в 06:22
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Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков

Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
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Путин определил полномочия Медведева

Глава государства Владимир Путин подписал указ, определяющий, в частности, функции заместителя председателя Совета безопасности.
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Учёные назвали вызывающие маразм и депрессию привычки

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Общество

В России выявили три новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
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Новый формат ОСАГО вступил в силу

В России с воскресенья, 8 марта, вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Известия 05:35
Транспорт

Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань

Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости 07:48
Общество

В России хотят ужесточить требования для возбуждения дел о наркосбыте

В новой части статьи говорится о том, что запрещается возбуждать дела о производстве и сбыте наркотиков, если отсутствуют данные о их виде и массе.
RuNews24.ru вчера в 21:05
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Пьяный саратовец провалился под лед и захлебнулся

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В Воронеже появится технопарк космической промышленности

Воронежские ЗАО «Орбита» и ЗАО «МЭЛ» планируют создать технопарк.
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Политика

Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.
РИА Новости 04:54
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru 08:06
Здоровье

Жительницу Североморска госпитализировали с подозрением на коронавирус

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КП - Мурманск вчера в 09:58
Здоровье

В депздраве Москвы рассказали о правилах самоизоляции

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Армия и оружие

Золотов: Вооружение Росгвардии превзошло мировые аналоги

Станислав Красильников / ТАСС Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов заявил, что высокотехнологичное вооружение в войсках Росгвардии в настоящее время превосходит мировые аналоги по многим показателям.
РЕН ТВ 09:11
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