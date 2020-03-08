Общество
ТАССНазваны самые популярные женские профессии в России
Продавец и работник сферы образования являются самыми распространенными женскими профессиями в России по данным за III квартала 2019 года. Об этом сообщает в воскресенье на своем сайте телеканал RT, ссылаясь на данные Росстата.
Читать в источнике
Оценить37
с чего всё началось
Большинство женщин в России работают продавцами (13,1%). На втором месте — специалисты в области образования (учителя, воспитатели и так далее). В этой сфере заняты 10,1% от общего числа работников женского пола.RT на русском00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 08:24, Ашберн
Общество
В России начал действовать «двойной» полис ОСАГО
В России стал действовать новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешёвой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
Происшествия
Силовики готовят штурм квартиры с вооруженным мужчиной в Петербурге
Правоохранительные органы готовят штурм квартиры в Колпинском районе Санкт-Петербурга, где находится вооруженный мужчина.
Политика
В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.
Биатлон
Драчев: россиянки достойно боролись в эстафете в Чехии
Российские биатлонистки достойно боролись в эстафете 4 по 6 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, команда показала настоящий характер, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
Кино
Girl Power: лучшие фильмы про женские команды
Фильмы о сильных женщинах, которые, если нужно могут и вооружиться, и банк ограбить, и привидений выгнать, не теряют своей актуальности.
Происшествия
16-летнюю дочь Вячеслава Малафеева подозревают в торговле наркотиками
16-летняя дочь бывшего вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева Ксения обвиняется в торговле наркотиками.
Армия и оружие
В Саракибе нашли доказательства подготовки химатаки боевиками
Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии 4 марта сообщил, что в западных кварталах Саракиба примерно 15 террористов попытались взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами, чтобы обвинить сирийскую армию в применении запрещенных отравляющих веществ и сорвать ее наступление.
Общество
В России изменят правила выдачи лицензии на оружие
В России готовится изменение правил выдачи лицензий на оружие.
Гаджеты
Huawei ожидает резкого падения продаж смартфонов из-за ограничений США
По данным источников ресурса The Information, в связи запретом США на сотрудничество с Google и другими американскими фирмами, Huawei прогнозирует падение продаж смартфонов в этом году на 20 %.
Общество
Эвакуированных с Diamond Princes россиян выписали из больницы в Казани
Все россияне, находившиеся на карантине в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа после эвакуации с лайнера Diamond Princess, выписаны из больницы в Казани, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Общество
Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Политика
Путин определил полномочия Медведева в Совбезе
Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Общество
Голикова назвала панику вокруг коронавируса раздутой
Паника вокруг распространения нового коронавируса раздута, потому что российские власти принимают такие же меры, которые были бы приняты при угрозе в стране распространения гриппа.
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу
Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни
Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
Футбол
Рубин — Крылья Советов 0:1 (2-й тайм)
Происшествия
Египтянин скончался при падении с пирамиды в Гизе
Египтянин скончался при падении с пирамиды Хефрена в Гизе.
Общество
Слепаков записал высмеивающую женщин песню на 8 Марта
Российский комик Семен Слепаков в честь 8 Марта записал песню, высмеивающую отношение женщин к возлюбленным и будущим мужьям.
Космос
ЧП одно за другим: как мужество космонавта помогло избежать трагедии на «Мире»
В начале апреля 1987 года к орбитальной станции «Мир» направилась первая в истории космонавтики внеземная обсерватория - модуль «Квант-1».
Политика
Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков
Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
Футбол
Министр спорта Италии призвал остановить футбольный чемпионат из-за коронавируса
Министр спорта Италии поддержал инициативу президента Итальянской ассоциации игроков Дамиано Томмази отменить все матчи во всех лигах.
Общество
Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Политика
Путин поручил реформировать миграционные режимы
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы.