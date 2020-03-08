Общество
ИзвестияНазваны самые популярные женские профессии в России
Большинство россиянок работают продавцами и педагогами. Об этом свидетельствуют данные Росстата, оказавшиеся в распоряжении RT и опубликованные 8 марта. Ведомство составило рейтинг популярных профессий среди российских женщин на основе даных за три квартала 2019 года.
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Большинство женщин в России работают продавцами (13,1%). На втором месте — специалисты в области образования (учителя, воспитатели и так далее). В этой сфере заняты 10,1% от общего числа работников женского пола.RT на русскомвчера в 23:00
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Машинное обучение помогло лучше понять, как мозг распознает лица
Человек обладает удивительной способностью распознавать огромное количество лиц и интерпретировать различные выражения лица.
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
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Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
Политика
В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»
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Общество
Курское УМВД вступилось за победительницу конкурса «Краса полиции»
В УМВД РФ по Курской области решили развеять домыслы и пояснить, на чем основан выбор.
Кино
Сериал «Шерлок в России» выйдет осенью
Общество
В Алтайском крае вновь перекрыли несколько трасс из-за непогоды
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Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
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Общество
Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Общество
На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
Происшествия
В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся
Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
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Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Происшествия
В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля
Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
Музыка
В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения
Армия и оружие
Пользователи высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи социальных сетей с иронией восприняли появление видеоролика, на кадрах которого видны практические занятия 54-й механизированной бригады украинских вооруженных сил (ВСУ).
Политика
Экс-премьер Гончарук покинул Украину
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук улетел из страны, сообщает "Известия". Как пишет издание, Гончарук отправился в Лиссабон.
Биатлон
В IBU отказались извиняться за обыски у биатлониста Логинова
Ранее РЕН ТВ сообщал, что полиция Италии провела обыски в номере российских биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.
Армия и оружие
МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ
У границ России НАТО собирает "ударный кулак", усиливая тем самым военное присутствие в Восточной Европе у российских территорий, отметила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Фигурное катание
Российская фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира
13-летняя Камилла Валиева на турнире в Таллине уверенно выиграла короткую программу, обновив высшее достижение среди юниорок.
Армия и оружие
СМИ разглядели «трофейные» элементы в экипировке российского спецназа
Журналисты медиа-издания «Московский Комсомолец» разглядели «трофейные» элементы в новой экипировке отечественного спецназа.
Общество
Мишустин подписал распоряжения о повышении зарплаты медикам
Указ об увеличении фондов оплаты труда подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Кино
Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Кино
Создатель «Пилы» Джеймс Ван снимет фильм про монстра для Universal
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Политика
Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
Происшествия
У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Политика
В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.