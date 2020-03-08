Общество

ИзвестияИзвестияНазваны самые популярные женские профессии в России

Большинство россиянок работают продавцами и педагогами. Об этом свидетельствуют данные Росстата, оказавшиеся в распоряжении RT и опубликованные 8 марта. Ведомство составило рейтинг популярных профессий среди российских женщин на основе даных за три квартала 2019 года.
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с чего всё началось

Названы самые распространённые профессии среди женщин в России

Большинство женщин в России работают продавцами (13,1%). На втором месте — специалисты в области образования (учителя, воспитатели и так далее). В этой сфере заняты 10,1% от общего числа работников женского пола.
RT на русскомвчера в 23:00

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Названы самые распространённые профессии среди женщин в России

RT на русскомвчера в 23:00

Названы самые популярные женские профессии в России

Известиявчера в 23:48

RT назвал самые распространенные профессии среди женщин в России

Газета.Ruвчера в 23:20

Названы самые популярные у россиянок профессии

Lenta.ru00:04

Определены самые распространенные женские профессии в России

РЕН ТВвчера в 23:48

В Росстате выяснили, какие профессии наиболее популярны среди женщин

Комсомольская правда00:11

Росстат назвал самые популярные профессии среди россиянок

URA.Ru01:04
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Наука

Машинное обучение помогло лучше понять, как мозг распознает лица

Человек обладает удивительной способностью распознавать огромное количество лиц и интерпретировать различные выражения лица.
Индикатор вчера в 08:45
Общество

В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб

Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
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В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
РИА Новости вчера в 17:24
Политика

В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»

В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
REGNUM вчера в 12:20
Общество

Курское УМВД вступилось за победительницу конкурса «Краса полиции»

В УМВД РФ по Курской области решили развеять домыслы и пояснить, на чем основан выбор.
46ТВ вчера в 10:04
Кино

Сериал «Шерлок в России» выйдет осенью

News.ru 05 марта в 05:55
Общество

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Проезд для всех видов транспорта закрыт на трассе Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла Новосибирской области, а также от Змеиногорска до Рубцовска.
Московский Комсомолец вчера в 23:48
Происшествия

На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

Известия 06 марта в 03:52
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 06 марта в 12:34
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости вчера в 00:07
Общество

На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
РИА Новости вчера в 22:57
Происшествия

В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся

Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
REGNUM 00:47
Энергетика

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 21:10
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия 05 марта в 12:00
Происшествия

В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля

Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
РБК вчера в 23:24
Музыка

В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

Профиль вчера в 05:58
Армия и оружие

Пользователи высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи социальных сетей с иронией восприняли появление видеоролика, на кадрах которого видны практические занятия 54-й механизированной бригады украинских вооруженных сил (ВСУ).
Журналистская правда вчера в 04:20
Политика

Экс-премьер Гончарук покинул Украину

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук улетел из страны, сообщает "Известия". Как пишет издание, Гончарук отправился в Лиссабон.
Газета.Ru вчера в 12:41
Биатлон

В IBU отказались извиняться за обыски у биатлониста Логинова

Ранее РЕН ТВ сообщал, что полиция Италии провела обыски в номере российских биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.
РЕН ТВ вчера в 11:06
Армия и оружие

МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ

У границ России НАТО собирает "ударный кулак", усиливая тем самым военное присутствие в Восточной Европе у российских территорий, отметила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 12:58
Фигурное катание

Российская фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира

13-летняя Камилла Валиева на турнире в Таллине уверенно выиграла короткую программу, обновив высшее достижение среди юниорок.
Российская газета вчера в 13:42
Армия и оружие

СМИ разглядели «трофейные» элементы в экипировке российского спецназа

Журналисты медиа-издания «Московский Комсомолец» разглядели «трофейные» элементы в новой экипировке отечественного спецназа.
OAnews вчера в 13:16
Общество

Мишустин подписал распоряжения о повышении зарплаты медикам

Указ об увеличении фондов оплаты труда подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Shraibikus News 00:29
Кино

Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Piter.tv вчера в 13:30
Кино

Создатель «Пилы» Джеймс Ван снимет фильм про монстра для Universal

Piter.tv вчера в 13:49
Политика

В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Газета.Ru 06 марта в 11:37
Политика

Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
РИА Новости вчера в 11:00
Происшествия

У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус

Интерфакс вчера в 10:58
Транспорт

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости вчера в 12:39
Политика

В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Газета.Ru вчера в 01:34
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