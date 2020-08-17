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Национальная служба новостей
Национальная служба новостей

Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Названы регионы России, которые в большой степени пострадали от экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Регионы разошлись по безработице и зарплатам

Как следует из результатов исследования под названием «Где в России жить хорошо», меньше других от кризиса пострадали жители Чукотки, Камчатки, Астраханской, Саратовской и Новосибирской областей. Там уровень безработицы и инфляции сохранялся на низком уровне и зарплаты не падали.
Ведомостивчера в 16:56
Подробнее о событии
Lenta.ru

Названы наиболее пострадавшие от кризиса российские регионы

Lenta.ru05:18
Национальная служба новостей

Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Национальная служба новостей07:53
ТАСС

Эксперты ВШЭ назвали наиболее пострадавшие в кризис регионы

ТАСС07:44
Росбалт

Экономисты выяснили, где в России жить хорошо

Росбалт06:48
Московский Комсомолец

Эксперты: в России на фоне пандемии наиболее пострадал СКФО

Московский Комсомолец08:30
Банки.ру

Аналитики оценили дифференциацию социально-экономического положения регионов в ходе кризиса

Банки.ру02:30
Ведомости

Регионы разошлись по безработице и зарплатам

Ведомостивчера в 16:56

Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Украина отозвала посла в Белоруссии
BFM.ru10:19
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Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие

Президент посетил пустой завод МАЗ и рассказал о грядущем военном вторжении Лукашенко также побывал на Минском автомобильном заводе (МАЗ), однако там рабочие его не ждали — к тому времени они вместе с работниками МЗКТ уже ушли на протестное шествие к центру города.
Lenta.ru08:34

Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению линеек 1 сентября

«Запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами) (проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей)», – говорится в документе.
Ведомости09:40
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Комитет РФС по этике может рассмотреть слова Федуна в адрес арбитров

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил, что комитет организации по этике может рассмотреть высказывания владельца московского «Спартака» Леонида Федуна в адрес представителей судейского корпуса и арбитров.
Чемпионат10:44

Открыто новое лекарство от коронавируса

Ученые Школы молекулярной инженерии имени Притцкера (PME) при Чикагском университете в США идентифицировали уже используемое лекарство, которое эффективно в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru23:30
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В Мариинском театре выявлены около 30 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в коллективе Мариинского театра в Санкт-Петербурге составляет около тридцати человек, из них трое госпитализированы в инфекционные стационары.
ТАСС09:54
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