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Национальная служба новостей
Национальная служба новостей

Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Названы регионы России, которые в большой степени пострадали от экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Регионы разошлись по безработице и зарплатам

Как выяснили в ВШЭ, уровень зарплат в наименее и наиболее пострадавших от коронакризиса регионах (без учета самых обеспеченных Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа) в первом полугодии различался в 2 раза (63 000 и 32 000 руб. в регионах ДВФО и СКФО соответственно), уровень безработицы – почти в 4 раза (3,9 и 14,2% в ЦФО и СКФО), по ее приросту – в 4 раза (3,2 и 0,8% в CКФО и ДВФО).
Ведомостивчера в 16:56
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Московский Комсомолец

Эксперты: в России на фоне пандемии наиболее пострадал СКФО

Московский Комсомолец08:30
Национальная служба новостей

Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Национальная служба новостей07:53
Ведомости

Регионы разошлись по безработице и зарплатам

Ведомостивчера в 16:56
Росбалт

Экономисты выяснили, где в России жить хорошо

Росбалт06:48
Lenta.ru

Названы наиболее пострадавшие от кризиса российские регионы

Lenta.ru05:18
Банки.ру

Аналитики оценили дифференциацию социально-экономического положения регионов в ходе кризиса

Банки.ру02:30
ТАСС

Эксперты ВШЭ назвали наиболее пострадавшие в кризис регионы

ТАСС07:44

Беременная Наталья Подольская улетела на отдых в Турцию без мужа

Певица Наталья Подольская во время своего отдыха в Турции рассекретила положение — артистка наконец-то призналась поклонникам, что ждет второго ребенка от своего мужа артиста Владимира Преснякова-младшего.
iReactorвчера в 04:11
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Суд оштрафовал Покровскую больницу за массовое заражение коронавирусом

D отделе учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний c 1 по 9 апреля зарегистрировали 68 случаев заболевания, вызванного КОВид, среди пациентов Покровской больницы, и 87 случаев заболеваний ОРВИ, пневмонии КОВИД, вызванных возбудителем новой коронавирусной инфекции, среди сотрудников учреждения.
Невские Новости08:42
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