Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России
Названы регионы России, которые в большой степени пострадали от экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Регионы разошлись по безработице и зарплатам
Как следует из результатов исследования под названием «Где в России жить хорошо», меньше других от кризиса пострадали жители Чукотки, Камчатки, Астраханской, Саратовской и Новосибирской областей. Там уровень безработицы и инфляции сохранялся на низком уровне и зарплаты не падали.
Ведомостивчера в 16:56
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