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Национальная служба новостей
Национальная служба новостей

Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Названы регионы России, которые в большой степени пострадали от экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Регионы разошлись по безработице и зарплатам

Как следует из результатов исследования под названием «Где в России жить хорошо», меньше других от кризиса пострадали жители Чукотки, Камчатки, Астраханской, Саратовской и Новосибирской областей. Там уровень безработицы и инфляции сохранялся на низком уровне и зарплаты не падали.
Ведомостивчера в 16:56
Подробнее о событии
Lenta.ru

Названы наиболее пострадавшие от кризиса российские регионы

Lenta.ru05:18
Национальная служба новостей

Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Национальная служба новостей07:53
ТАСС

Эксперты ВШЭ назвали наиболее пострадавшие в кризис регионы

ТАСС07:44
Росбалт

Экономисты выяснили, где в России жить хорошо

Росбалт06:48
Московский Комсомолец

Эксперты: в России на фоне пандемии наиболее пострадал СКФО

Московский Комсомолец08:30
Банки.ру

Аналитики оценили дифференциацию социально-экономического положения регионов в ходе кризиса

Банки.ру02:30
Ведомости

Регионы разошлись по безработице и зарплатам

Ведомостивчера в 16:56

Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru10:19
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ВВС США закажут разработку большой многоцелевой гиперзвуковой ракеты

ВВС США начали подготовку к тендеру на создание большой многоцелевой гиперзвуковой крылатой ракеты, которая сможет нести бо́льшую по массе полезную нагрузку на большее расстояние, чем гиперзвуковые боеприпасы, разрабатываемые в настоящее время.
N+102:37

Белорусская оппозиция намерена подать в суд на силовиков

Один из лидеров белорусской оппозиции, глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила, что оппозиция планирует подать в суд из-за "незаконных действий правоохранительных органов" на акциях протеста.
РИА Новостивчера в 12:41
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Белорусский металлургический завод восстановил работу

Белорусский металлургический завод (БМЗ) восстановил работу в штатном режиме - доменные печи выведены в нормальный режим после приостановки в рамках акции протеста, сообщили РИА Новости в администрации предприятия.
РИА Новости10:34
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