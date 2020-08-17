Как следует из результатов исследования под названием «Где в России жить хорошо», меньше других от кризиса пострадали жители Чукотки, Камчатки, Астраханской, Саратовской и Новосибирской областей. Там уровень безработицы и инфляции сохранялся на низком уровне и зарплаты не падали.

Ведомости вчера в 16:56