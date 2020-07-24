Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Аналитики назвали среди наиболее финансово пострадавших также Красноярский край и Республику Коми. Доходы в этих регионах сократились на 51 и 45 процентов соответственно.
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Аналитики назвали наиболее финансово пострадавшие от пандемии регионы России

ФАН08:20

Стали известны самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Деловое.ТВ08:06

Прикамью указали на дыру в бюджете

Звезда — Пермская краевая газета22 июля в 22:28

Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Lenta.ru07:42

Названы регионы России с наиболее пострадавшими от пандемии бюджетами

ИА Красная Весна07:00

Аналитики назвали наиболее пострадавшие от пандемии региональные бюджеты

РБК06:13

Названы наиболее пострадавшие от пандемии региональные бюджеты

Росбалт08:05
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Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»

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Общество

Совфед одобрил закон о патриотическом воспитании в школах

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Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак

В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи.
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Здоровье

248 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки

По информации оперативного штаба на пятницу, 24 июля, за прошедшие сутки на Среднем Урале еще у 248 человек выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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РФС утвердил сроки трансферных окон следующего сезона

Российский футбольный союз в рамках заседания, прошедшего в формате видеоконференции, утвердил ряд важных решений.
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Политика

Лукашенко пообещал применить армию против майдана

Всякие войны начинаются с уличных протестов, демонстраций, майданов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Политика

В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»

В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
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Общество

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
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Здоровье

В Волгоградской области остаются пять крупных очагов коронавируса

На сегодняшний день активными остаются пять очагов коронавируса. Один в ближайшие дни снимается, – пояснила Ольга Зубарева.
ИА Городские вести. Волгоград 08:27
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Кино

Летний кинотеатр Москино откроется в парке искусств «Музеон» с 1 августа

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Эрдоган лично принял участие в первом за 86 лет намазе в Святой Софии

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Общество

Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса

Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
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Происшествия

В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана

Конфликт в Москве произошел на фоне продолжающегося противостояния на границе Азербайджана и Армении.
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Политика

Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского

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Шоу-бизнес

В Сети поразились сходству дочери Кристины Орбакайте со звездной мамой

Поклонники артистки поразились сходству девочки со звездной мамой.
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Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
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Общество

О покупке ранних арбузов рассказала агроном

Агроном Елизавета Тихонова заявила радио Sputnik, что «обкалывать» плоды нитратами невозможно, так как такое воздействие их убьет.
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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

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Экономика

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
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Актеру из «Папиных дочек» провели операцию и вставили в ноги пластины

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Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса

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Шоу-бизнес

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Украина разработала стратегию «деоккупации» Крыма

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что стратегию «деоккупации» Крыма уже разработали, но документ пока не придают огласке.
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