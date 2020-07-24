Аналитики назвали среди наиболее финансово пострадавших также Красноярский край и Республику Коми. Доходы в этих регионах сократились на 51 и 45 процентов соответственно.

Политика Не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало уехал в Россию Ранее, в июле, штабы Цепкало и также не допущенного до выборов Виктора Бабарико объединились со штабом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. 7

Общество Совфед одобрил закон о патриотическом воспитании в школах Совет Федерации на пленарном заседании одобрил поправки в закон об образовании, касающиеся укрепления воспитательной составляющей, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. 2

Шоу-бизнес Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи. 41

Здоровье 248 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки По информации оперативного штаба на пятницу, 24 июля, за прошедшие сутки на Среднем Урале еще у 248 человек выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 1,5K

Футбол РФС утвердил сроки трансферных окон следующего сезона Российский футбольный союз в рамках заседания, прошедшего в формате видеоконференции, утвердил ряд важных решений.

Политика В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон» В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году. 7

Общество Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. 528

Общество Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер. 85

Общество О покупке ранних арбузов рассказала агроном Агроном Елизавета Тихонова заявила радио Sputnik, что «обкалывать» плоды нитратами невозможно, так как такое воздействие их убьет. 1