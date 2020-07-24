Коронавирус
Lenta.ruНазваны самые пострадавшие от коронавируса регионы России
Аналитики назвали среди наиболее финансово пострадавших также Красноярский край и Республику Коми. Доходы в этих регионах сократились на 51 и 45 процентов соответственно.
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Политика
США намерены создать с Россией линию связи по вопросам космоса
Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что американская сторона предлагает России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе.
RT на русском 15:27
Футбол
Гол Неймара принес «ПСЖ» победу в финале Кубка Франции
Игра, прошедшая на "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени, завершилась победой парижан со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 14-й минуте Неймар.
РИА Новости 17:26
Политика
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником.
Известия 18:04
Экономика
Польское СМИ рассказало о «медленной смерти» российской экономики
Российская экономика переживает «медленную смерть» из-за того, что правительство годами не модернизировало ее.
Московский Комсомолец вчера в 04:45
Шоу-бизнес
Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста
Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
CT news вчера в 14:27
Экономика
В Совфеде оценили предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате РФ предложили поддержать российских пенсионеров единовременными выплатами в размере 15 тыс. рублей.
Солидарность 22 июля в 05:44
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Наука
Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров
Вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию COVID-19, может преодолевать по воздуху расстояние, в несколько раз превышающее то, которое рекомендовано правилами социального дистанцирования, свидетельствуют результаты исследования немецких ученых.
РБК 11:50
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Футбол
«Милан» и «Аталанта» сыграли вничью в Серии А
"Милан" и "Аталанта" сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru 17:40
Происшествия
В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве
В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией перекинулся на Россию.
Коммерсантъ 19:08
Политика
Трамп признал скупку 90% мировых запасов препарата от коронавируса
«Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который обладает великолепным действием», — заявил Трамп.
Известия 18:19
Армия и оружие
Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля
В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru 17:32
Политика
Уехавший в Москву оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало призвал российские власти «не помогать» Минску
В интервью телеканалу «Дождь» незарегистрированный кандидат в президенты выразил мнение, что деньги от России и Международного валютного фонда идут не белорусскому народу, а в казну, а оттуда «прямо на армию, на внутренние войска».
Эхо Москвы 18:10
Общество
В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска
Коммерсантъ 03:22
Кино
Режиссер Джеймс Кэмерон расхвалил еще не вышедший фильм «Аватар»
Режиссер Джеймс Кэмерон выразил восхищение тем, каким получается «Аватар 2», сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:13
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 12:28
Общество
Росавиация определила правила для россиян при возвращении из-за рубежа
Россияне перед вылетом на родину из-за рубежа должны будут при регистрации на рейс заполнять форму на портале госуслуг, говорится в сообщении Росавиации.
BFM.ru 15:50
Кино
Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»
В прокат картина выйдет 27 августа.
ToDay News Ufa вчера в 09:24
Кино
11-й сезон «Ходячих мертвецов» отложен
Телеканал AMC принял решение не выпускать 11-й сезон популярного сериала "Ходячие мертвецы" в октябре 2020 года.
Kinonews.ru 18:41
Армия и оружие
Sina: С-500 подрывает авторитет американского комплекса THAAD
Новейшие комплексы С-500, которые будут получены до конца этого года, подорвут авторитет THAAD, - приводит выдержку из публикации "ИноСМИ".
Российская газета вчера в 04:24
Армия и оружие
В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа
В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа Ми-8АМТШ-ВН, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех»).
Rambler News Service 22 июля в 02:34
Наука
Обнаружены артефакты 33-тысячелетней давности в Центральной Мексике
Во время раскопок в пещере Сакатекасе в центральной Мексике археологи обнаружили каменные орудия труда и другие доказательства, свидетельствующие о присутствии доисторических людей.
ToDay News Ufa вчера в 05:05
Музыка
Эмин Агаларов представил публике клип на новую песню Максима Фадеева
Накануне Эмин Агаларов представил фанатам свой клип на новую песню «МММ».
OvideO.ru 18:29
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском 16:39
Автоспорт
Экклстоун призвал Хэмилтона перестать думать о своем цвете кожи
Газета.Ru вчера в 08:42
Общество
Бастрыкин заявил, что у следствия сомнений в виновности Фургала нет
Продолжается следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в в покушении и заказе двух убийств.
Цензуры.Нет вчера в 07:06
Происшествия
Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru 08:27
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM вчера в 17:04