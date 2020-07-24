Коронавирус
Lenta.ruНазваны самые пострадавшие от коронавируса регионы России
Аналитики назвали среди наиболее финансово пострадавших также Красноярский край и Республику Коми. Доходы в этих регионах сократились на 51 и 45 процентов соответственно.
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Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
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Попова дала совет выезжающим за рубеж россиянам
При вылетах за границу необходимо соблюдать меры предосторожности, возобновление авиасообщения Россией не означает, что риск заражения коронавирусом в прошлом, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Взгляд.ру 09:56
Финансы
ЦБ 22 июля продал на рынке валюту на 5,7 млрд рублей
ЦБ РФ 22 июля продал на рынке валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России.
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Структуру календаря уже утвердил исполнительный комитет РФС.
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Политика
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Бывший депутат Верховной Рады Украины Давид Жвания, который в 2014 году был соратником Петра Порошенко, изобличил инициаторов Евромайдана.
Lenta.ru 10:55
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Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
Известия вчера в 22:56
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В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака
Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил за введение дополнительного сбора с прибыли от продаж алкогольной и табачной продукции на развитие здравоохранения.
Известия 00:19
Экономика
Банк России выступил против идеи страховать нефть
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В Волгоградской области продлили ограничения из-за коронавируса
Срок действия существующих ограничений истекает на следующей неделе, но было принято их продлить и усилить.
МТВ онлайн 07:23
Политика
Зеленский назвал условие для прекращения огня в Донбассе с 27 июля
Верю, что с 27 числа наступит момент, когда будет устойчивое прекращение огня, — отметил Зеленский.
News.ru вчера в 11:05
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
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Ростислав Мурзагулов объяснил, кто владеет ФК «Уфа»
После ухода Шамиля Газизова на пост генерального директора московского «Спартака», в СМИ прошла информация, что свои акции экс-гендиректор «Уфы» передал брату.
Башинформ 04:14
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Фильм «Мажор» с Прилучным скоро выйдет в прокат
Вестник 04:40
Шоу-бизнес
Отец Маликовой поставил на место Соседова после критики его дочери
Отец звезды Юрий Маликов не смог понять, чем вызваны нападки Соседова на его дочь, однако разбираться не планирует.
Слово и Дело вчера в 11:13
Футбол
«Рубин» не продаст Кварацхелию в клуб из РПЛ
Казанский «Рубин» не намерен продавать 19-летнего полузащитника Хвичу Кварацхелию в другой клуб российской Премьер-лиги, сообщает «БИЗНЕС Online».
BetOn 11:18
Общество
ТЦ и рестораны Петербурга возобновят работу с 27 июля
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РИА Новости 09:58
Авто
Mitsubishi в 2021 году прекратит производство внедорожника Pajero
Стоит отметить, что четвертый Pajero собирают уже 14 лет, а в связи с сокращением спроса было принято решение снять его с производства.
Tvoe-avto.com вчера в 07:06
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:55
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В России стартовали продажи Huawei P40 Pro+ с лучшей камерой 2020 года
За 99 тысяч 999 рублей покупатель получает смартфон с изогнутым OLED-экраном на 6,6 дюймов, обрамленным в керамический черный корпус, с системой камер из пяти модулей.
Evo-rus.com 07:42
Политика
Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора
Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
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ЦИК объявил о трехдневном голосовании в сентябре
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Газета.Ru 07:06
Политика
Милонов предложил вернуть графу «национальность» в паспорт
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в паспорт отметку о национальности.
Российская газета 03:05
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Не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало уехал в Россию
Ранее, в июле, штабы Цепкало и также не допущенного до выборов Виктора Бабарико объединились со штабом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
Известия 06:15
Автоспорт
«Формула-1» отказалась от проведения четырех этапов Гран-при
"Формула-1" отказалась от проведения четырех этапов Гран-при в Мексике, Бразилии, США и Канаде.
Газета.Ru 10:53