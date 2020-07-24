Коронавирус
Lenta.ruНазваны самые пострадавшие от коронавируса регионы России
Аналитики назвали среди наиболее финансово пострадавших также Красноярский край и Республику Коми. Доходы в этих регионах сократились на 51 и 45 процентов соответственно.
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Потеряны сотни миллиардов: Назван топ пострадавших от коронавируса регионов России
Царьградвчера в 09:02
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Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
Коммерсантъ вчера в 17:51
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Экономика
Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»
Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ).
РБК 02:01
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
Политика
Посол Азербайджана в РФ призвал прекратить беспорядки и уличные драки
Посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы обратился к соотечественникам из-за беспорядков в Москве и Подмосковье.
Коммерсантъ 03:56
Политика
В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии
RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
РИА Новости вчера в 04:57
Происшествия
Пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика ищут около двух тысяч человек
Криминалисты, сотрудники МЧС, полиции, добровольцы и жители села Строгановка близ Симферополя – всего около 2 тысяч человек ищут пропавшего в пятницу трехлетнего мальчика, сообщила старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова.
РИА Новости 03:43
Происшествия
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Российская газета 04:46
Происшествия
В Петербурге на коронавирус протестировали 18 тыс. человек
Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 10:25 — REGNUM За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали 18 348 человек.
REGNUM 23 июля в 03:25
Общество
Коронавирус побил рекорд по числу заражений
Число случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки увеличилось более чем на 284 тысячи.
Lenta.ru вчера в 16:40
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирована актриса Елена Кондулайнен
В Москве с подозрением на инсульт госпитализирована актриса Елена Кондулайнен.
BFM.ru 02:42
Космос
Китай запустил первую миссию для исследования Марса
Китай запустил свою первую миссию для исследования Марса «Тяньвэнь-1». Прямую трансляцию запуска вел китайский телеканал CGTN.
Телеканал RTVI 23 июля в 02:54
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Шоу-бизнес
Тимати улетел отдыхать с дочкой Алисой отдельно от Решетовой
Тимати улетел отдыхать с дочкой Алисой отдельно от Решетовой Пользователи удивились, узнав, что Тимати и Решетова отдыхают раздельно.
Экспресс газета вчера в 01:11
Путешествия
Российские туроператоры открыли бронирование поездок в Турцию
Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию, с которой Россия с 1 августа возобновит авиасообщение.
РБК вчера в 10:04
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.
Ведомости 23 июля в 22:44
Политика
Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
Общество
Страховщики назвали новый способ не платить водителям по ОСАГО
Полисы ОСАГО для авто старше трех лет не делают без прохождения техосмотра, однако из-за пандемии COVID-19 власти позволили автомобилистам временно оформлять страховку без диагностической карты.
РИА Новости вчера в 21:38
Происшествия
На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении
В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
РИА Новости вчера в 12:53
Общество
В Петербурге полиция задержала актеров в милицейской форме
Evo-rus.com 02:04
Игры
Halo Infinite получит локальный кооператив со сплитскрином
В Halo Infinite можно будет сыграть в кооперативе, а также в режиме сплитскрина.
CyberSport.ru вчера в 00:12
Происшествия
В Москве напали на экс-фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова
Бывший фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении на него возле подъезда дома в ночь на субботу, пишет издание Znak.
BFM.ru 05:07
Здоровье
На Среднем Урале зарегистрировано 248 новых случаев COVID-19
REGNUM вчера в 04:36
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Газета.Ru вчера в 03:35
Футбол
«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю
Предложение по полузащитнику "Ривер Плейта" Хорхе Карраскалю, которое сделал московский ЦСКА, не устроило аргентинскую команду, сообщает TNT Sports.
Газета.Ru вчера в 21:20
Армия и оружие
Индия ускорила разработку истребителя пятого поколения
Многие эксперты скептически отнеслись к индийским планам Индийские СМИ заявили о том, что ВПК страны увеличили интенсивность работ над перспективным истребителем пятого поколения AMCA.
Военное дело вчера в 08:07
Космос
Мини-спутники Илона Маска преградили комету NEOWISE
Компания SpaceX с момента начала реализации проекта запустила более 500 спутников.
Дни24 вчера в 11:50
Армия и оружие
Двое сирийских военных пострадали в результате авиаудара Израиля
Минобороны Сирии подтвердило удар Израиля по военным позициям в провинции Кунейтра.
Российская газета вчера в 18:44