Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Аналитики назвали среди наиболее финансово пострадавших также Красноярский край и Республику Коми. Доходы в этих регионах сократились на 51 и 45 процентов соответственно.
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Потеряны сотни миллиардов: Назван топ пострадавших от коронавируса регионов России

Царьград09:02

Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Piter.tv09:00

Названы регионы России с наиболее пострадавшими от пандемии бюджетами

ИА Красная Весна07:00

Названы наиболее пострадавшие от пандемии региональные бюджеты

Росбалт08:05

Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Lenta.ru07:42

Аналитики назвали наиболее финансово пострадавшие от пандемии регионы России

ФАН08:20

Аналитики назвали наиболее пострадавшие от пандемии региональные бюджеты

РБК06:13
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Общество

Тюменцы накормят голубей в поддержку митингов в Хабаровске

Как сообщало URA.RU, ранее в Кремле объяснили, кому выгодны митинги митинги в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края.
URA.Ru 07:10
Здоровье

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета вчера в 00:25
120
Общество

В Хабаровск вылетели врачи из Москвы для борьбы с COVID-19

В субботу,25 июля, в Хабаровск прилетит бригада московских врачей для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
РБК 21:49
43
Общество

Жители Дальнего Востока вновь вышли на акции в поддержку Фургала

Интерфакс 22:42
148
Экономика

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru 22 июля в 10:49
141
Общество

Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском 16:39
14
Происшествия

Во Флориде один человек погиб при стрельбе на базе ВВС

РБК 22:58
3
Общество

В МЧС назвали признаки теплового удара

Первыми признаками теплового удара являются сильная головная боль, слабость и головокружение, рассказали в МЧС России.
Известия 21:44
Общество

Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры

Туристы, у которых были аннулированы туры из-за пандемии коронавируса COVID-19, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года.
Коммерсантъ 11:11
48
Общество

Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами с 1 августа

Россияне смогут с 1 августа отправиться в Турцию, Великобританию и Танзанию.
Газета.Ru 15:10
110
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
304
Энергетика

В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском 12:45
40
Единоборства

Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107

Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
3
Общество

ООН: теплая погода в Сибири привела к пожарам в Арктике

Московский Комсомолец 12:39
1
Армия и оружие

Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля

В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru 17:32
59
Политика

В Крыму спущен на воду новейший малый ракетный корабль «Циклон»

В преддверии Дня Военно-морского флота (ВМФ) на судостроительном заводе «Залив» в Крыму сегодня, 24 июля, спущен на воду малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Циклон», построенный в интересах Черноморского флота.
Евразия Daily 07:47
27
Общество

Страховщики назвали новый способ не платить водителям по ОСАГО

Полисы ОСАГО для авто старше трех лет не делают без прохождения техосмотра, однако в связи с пандемией COVID-19 власти позволили временно оформлять автомобилистам страховку без диагностической карты.
РИА Новости 21:38
1
Общество

На Урале и в Поволжье в выходные похолодает почти на 20°С

Температура в регионах Урала и Поволжья на выходных, 25-26 июля, понизится почти на 20°С, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Газета.Ru 20:31
Технологии

В WhatsApp появится функция привязанных устройств для одного аккаунта

В WhatsApp появится функция привязанных устройств, позволяющая использовать один аккаунт сразу на нескольких гаджетах.
МонаВиста 12:27
19
Политика

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

Как пишет американская The New York Times, администрация Дональда Трампа нападает на власти Китая с обвинениями и в нарушении прав человека, а также шпионаже в сфере высоких технологий, и пытаясь изменить торговые соглашения, которые по мнению Белого дома невыгодны США.
Эхо Москвы 11:28
111
Общество

Журналиста Шендеровича обвинили в домогательствах

Известия 16:25
406
Кино

Два российских фильма покажут на Венецианском кинофестивале

NewInform 13:06
3
Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
1K
Здоровье

Определен орган, отвечающий за продолжительность жизни

Evo-rus.com 10:07
17
Армия и оружие

Пентагон показал новые кадры российских Су-24 в Ливии

Утро.ru 14:12
2
Общество

Власти Кузбасса снимут часть ограничений, введённых из-за коронавируса

С 27 июля в Кемеровской области снимут часть ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом.
Газета Кемерова 04:06
24
Общество

Суд огласит приговор по делу «Нового величия» 6 августа

Полит.ру 09:13
6
Происшествия

После драки армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

Московский Комсомолец 09:19
2,7K
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год, используя служебное положение, Ишаев «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае.
РБК вчера в 18:02
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Кино

Корпорация Disney из-за пандемии отложила премьеру фильма «Мулан»

Москва 24 06:23
11
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