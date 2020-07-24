Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Аналитики назвали среди наиболее финансово пострадавших также Красноярский край и Республику Коми. Доходы в этих регионах сократились на 51 и 45 процентов соответственно.
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Потеряны сотни миллиардов: Назван топ пострадавших от коронавируса регионов России

Царьградвчера в 09:02

Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Piter.tvвчера в 09:00

Аналитики назвали наиболее финансово пострадавшие от пандемии регионы России

ФАНвчера в 08:20

Названы наиболее пострадавшие от пандемии региональные бюджеты

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Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Lenta.ruвчера в 07:42

Названы регионы России с наиболее пострадавшими от пандемии бюджетами

ИА Красная Веснавчера в 07:00

Аналитики назвали наиболее пострадавшие от пандемии региональные бюджеты

РБКвчера в 06:13
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Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

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Происшествия

Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка

"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОН, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", - говорится в сообщении.
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Футбол

Слуцкий обвинил судей в попытках манипулировать игрой

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о работе российских футбольных судей.
RT на русском 08:56
Армия и оружие

Британский премьер призвал военных готовиться к четырем бедствиям

Премьер поручил британским военным до окончания лета завершить кабинетные учения, призванные обеспечить готовность к названным угрозам.
RuNews24.ru 05:35
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Авто

Mitsubishi представил обновленную версию Mirage и Outlander

Первым из пересмотренных автомобилей, которые появятся на рынке страны, будет обновленный кроссовер Outlander в плагин-гибридной версии PHEV - случится это должно в четвертом квартале 2020 года.
CarsWeek.ru 23 июля в 09:09
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Религия

Патриарх Кирилл призвал игумению Феофанию отказаться от Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу московского Покровского монастыря игумению Феофанию (Мискину) отказаться от дорогостоящего автомобиля Mercedes Benz S-класса, сообщил в Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РИА Новости 08:02
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Происшествия

При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина

Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
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Общество

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
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Происшествия

Полиция попросила суд арестовать троих участников межнациональных столкновений в Москве

Полиция просит арестовать трех участников межнациональной массовой драки на юго-востоке Москвы.
ТАСС 08:24
Культура

«О!Пять! Росбалт»: от реакции Хабаровска на Дегтярева до угроз Лукашенко журналистам

«Росбалт»: Хабаровск протестует вторую неделю и врио губернатора ему не нравится; Путин откладывает процветание до 2030 года; суд приговорил историка Юрия Дмитриева к трем с половиной годам лишения свободы; Лукашенко угрожает высылкой из страны иностранным журналистам.
Росбалт 08:46
Шоу-бизнес

Татьяна Толстая уничижительно отозвалась о Собчак

В своем новом интервью известная писательница прошлась по личности Ксении Собчак. С Собчак Татьяна Толстая пересекалась нечасто.
Uznayvse.ru вчера в 19:58
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Общество

Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге

Гоша Куценко в Instagram рассказал о задержании актеров во время съемок фильма в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 08:42
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Футбол

«Зенит» и «Химки» определили составы на финал Кубка России в Екатеринбурге

«Зенит» и «Химки» объявили стартовые составы на финальный матч Кубка России, который начнётся на стадионе «Екатеринбург Арена» в 17:00 по московскому времени.
RT на русском 09:06
Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым.
Piter.tv 05:31
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Музыка

Эмин Агаларов представил спродюсированный Максимом Фадеевым клип «МММ»

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Единоборства

Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107.
Коммерсантъ вчера в 17:51
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Общество

В России за сутки выявили 5871 заболевшего COVID-19

В России за прошедшие сутки выявили 5871 нового заболевшего коронавирусной инфекцией, общее число зараженных выросло до 806 720 человек.
РБК 04:11
Происшествия

В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек

В Хасавюртовском районе Дагестана в ДТП погибли пять человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.
РБК 05:41
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В Нижнем Новгороде завершился фестиваль «Горький fest»

КП - Нижний Новгород вчера в 09:29
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Финансы

Мишустин назвал объем Фонда национального благосостояния к концу года

Макроэкономическая стабильность России позволяет стране и после пандемии чувствовать себя очень комфортно и стабильно.
Вести ФМ 23 июля в 08:15
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Политика

Строительству «Северного потока-2» помешала треска

Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 08:59
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Религия

Отец Сергий объявил, что захваченный монастырь не принадлежит РПЦ

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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов

Звездная семья заявила о незаконности этих снимков и приняла решение подать иск в суд.
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Общество

Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
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Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области ребенка нашли

ТАСС 09:00
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Происшествия

Силовики сорвали лекцию в казанском штабе «Объединенных демократов»

В штаб проекта «Объединенные демократы» в Казани на лекцию «Трансперенси» пришли силовики, рассказал «Новой газете» координатор проекта Андрей Пивоваров.
Новая газета 07:53
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Футбол

Лэмпард больше не доверяет Кепе, клуб ищет нового вратаря

Как сообщается, главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард окончательно потерял веру в Кепу Аррисабалагу.
Soccer.ru вчера в 16:30
Футбол

ЦСКА объявил об итогах заседания совета директоров клуба

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о результатах заседания совета директоров, которое состоялось накануне, 24 июля, и было посвящено итогам сезона-2019/2020.
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Политика

Пушков объяснил свои слова о «геополитической капитуляции» Горбачева

Сенатор Алексей Пушков объяснил свои слова о «геополитической капитуляции» первого президента СССР Михаила Горбачева.
Lenta.ru 00:09
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Происшествия

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

Российская газета 07:07
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