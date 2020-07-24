Коронавирус
Lenta.ruНазваны самые пострадавшие от коронавируса регионы России
Аналитики назвали среди наиболее финансово пострадавших также Красноярский край и Республику Коми. Доходы в этих регионах сократились на 51 и 45 процентов соответственно.
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Потеряны сотни миллиардов: Назван топ пострадавших от коронавируса регионов России
Царьградвчера в 09:02
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"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОН, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", - говорится в сообщении.
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RuNews24.ru 05:35
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Первым из пересмотренных автомобилей, которые появятся на рынке страны, будет обновленный кроссовер Outlander в плагин-гибридной версии PHEV - случится это должно в четвертом квартале 2020 года.
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«Росбалт»: Хабаровск протестует вторую неделю и врио губернатора ему не нравится; Путин откладывает процветание до 2030 года; суд приговорил историка Юрия Дмитриева к трем с половиной годам лишения свободы; Лукашенко угрожает высылкой из страны иностранным журналистам.
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«Зенит» и «Химки» объявили стартовые составы на финальный матч Кубка России, который начнётся на стадионе «Екатеринбург Арена» в 17:00 по московскому времени.
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В России за прошедшие сутки выявили 5871 нового заболевшего коронавирусной инфекцией, общее число зараженных выросло до 806 720 человек.
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В Хасавюртовском районе Дагестана в ДТП погибли пять человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.
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Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода «Северный поток-2».
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ЦСКА на своём официальном сайте объявил о результатах заседания совета директоров, которое состоялось накануне, 24 июля, и было посвящено итогам сезона-2019/2020.
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Пушков объяснил свои слова о «геополитической капитуляции» Горбачева
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СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
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