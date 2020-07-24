Коронавирус
Lenta.ruНазваны самые пострадавшие от коронавируса регионы России
Аналитики назвали среди наиболее финансово пострадавших также Красноярский край и Республику Коми. Доходы в этих регионах сократились на 51 и 45 процентов соответственно.
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У трех регионов — Пермского края, Астраханской области и Ямало-Ненецкого автономного округа— неналоговые доходы сократились на 52%. На 51% и 45% соответственно упали ННД Красноярского края и Республики Коми. Сокращение налоговых доходов зафиксировали в 78 регионах.РБК06:13
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