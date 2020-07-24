Коронавирус
Lenta.ruНазваны самые пострадавшие от коронавируса регионы России
Аналитики назвали среди наиболее финансово пострадавших также Красноярский край и Республику Коми. Доходы в этих регионах сократились на 51 и 45 процентов соответственно.
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Потеряны сотни миллиардов: Назван топ пострадавших от коронавируса регионов России
Царьградвчера в 09:02
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Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Политика
Российские пранкеры под видом Греты Тунберг разыграли Монику Левински
Комсомольская правда вчера в 19:21
Происшествия
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Российская газета 04:46
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Киберспорт
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Дата выхода обновления не анонсирована. Разработчики GTA Online также сообщили, что добавят новый контент в игру до конца лета.
CyberSport.ru вчера в 11:30
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 23 июля в 08:55
Политика
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК вчера в 00:19
Происшествия
СК завел еще два дела о фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Следственный комитет завел еще два уголовных дела на жителей Перми и Кемерово после того, как они опубликовали фото нацистов на сайте проекта "Бессмертный полк", рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Газета.Ru 05:58
Хоккей
Олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев похоронен в Москве
Чемпион Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается на сайте московского ЦСКА.
РИА Новости вчера в 08:34
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Общество
Коронавирус диагностировали ещё 16 жителям Калининградской области
В Калининградской области, за последние 24 часа, коронавирус диагностировали 16 пациентам.
Русский Запад 03:46
Происшествия
СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры
Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе подтвердили факт возбуждения уголовного дела по статье о получении взятки в отношении заместителя директора департамента промышленности Югры, сообщает в субботу региональное следственное управление СК РФ.
РИА Новости 02:41
Происшествия
Девять человек задержаны после драк армян и азербайджанцев в Москве
ТАСС уточняет со ссылкой на полицию, что речь идет об участниках столкновений между армянами и азербайджанцами, произошедших в Москве накануне.
РБК 05:44
Музыка
Группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта
В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта.
Piter.tv вчера в 04:10
Политика
В Совфеде пригрозили Климкину уголовным делом за слова о Крыме
Ранее Климкин предложил "превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России", а также "держаться настоящих друзей, которые разделяют общие ценности и общее будущее".
РИА Новости 05:17
Космос
РКК «Энергия» нашла возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты
Ракетно-космическая корпорация "Энергия", руководящая кооперацией по созданию ракеты сверхтяжелого класса для полетов на Луну, запатентовала схему полета к Луне, позволяющую отказаться от создания и использования сверхтяжелой ракеты.
РИА Новости вчера в 20:37
Общество
Молодые семьи получат выплаты на покупку жилья комфорткласса
Молодые семьи, которые участвуют в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса.
Известия вчера в 11:01
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Общество
Доктор Мясников рассказал о «потенциальных убийцах» за рулем
Доктор Александр Мясников, главврач ГКБ №71 имени Жадкевича в Москве, предложил способ борьбы с водителями, которые пользуются мобильными телефонами за рулем.
Lenta.ru 05:42
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Общество
Страховщики назвали новый способ не платить водителям по ОСАГО
Полисы ОСАГО для авто старше трех лет не делают без прохождения техосмотра, однако из-за пандемии COVID-19 власти позволили автомобилистам временно оформлять страховку без диагностической карты.
РИА Новости вчера в 21:38
Футбол
«Реал» хочет продать игроков на 180 млн евро
«Реал» в летнее трансферное окно планирует выручить 180 млн евро с продажи своих футболистов.
Soccer.ru 03:29
Футбол
Москалёв рассудит «Зенит» и «Химки» в финале Кубка России по футболу
Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении бригады арбитров Владимира Москалёва на финальный матч Кубка России по футболу, между петербургским «Зенитом» и подмосковными «Химками».
RT на русском вчера в 02:43
Наука
В США представили план для практически невзлавымаемого интернета
На презентации в четверг, 23 июля официальные лица Министерства энергетики (DOE) опубликовали отчет, в котором изложена стратегия разработки национального квантового интернета, использующая законы квантовой механики для более безопасной передачи информации, чем в существующих сетях.
ГЛАС.RU вчера в 16:33
Происшествия
В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек
Пять человек погибли и пятеро госпитализированы после ДТП в Хасавюртовском районе Дагестана.
ТАСС 05:02
Экономика
Мишустина предупредили о рисках отмены ЕНВД
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела, с 2021 года этого налога не станет.
REGNUM вчера в 08:15
Авто
Новый суперкар создателя McLaren F1 получит самый легкий мотор V12
Облегчённый коленчатый вал весит 13 кг. Стоит отметить наличие и титановых компонентов. Масса двигателя составляет 178 кг – рекорд для V12.
CarsWeek.ru 23 июля в 08:28