Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Аналитики назвали среди наиболее финансово пострадавших также Красноярский край и Республику Коми. Доходы в этих регионах сократились на 51 и 45 процентов соответственно.
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Потеряны сотни миллиардов: Назван топ пострадавших от коронавируса регионов России

Царьградвчера в 09:02

Названы регионы России с наиболее пострадавшими от пандемии бюджетами

ИА Красная Веснавчера в 07:00

Аналитики назвали наиболее финансово пострадавшие от пандемии регионы России

ФАНвчера в 08:20

Названы наиболее пострадавшие от пандемии региональные бюджеты

Росбалтвчера в 08:05

Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Lenta.ruвчера в 07:42

Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Piter.tvвчера в 09:00

Аналитики назвали наиболее пострадавшие от пандемии региональные бюджеты

РБКвчера в 06:13
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Происшествия

Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе, в аэропорт Хабаровска от правоохранительных органов в субботу поступило сообщение о сигнале о минировании терминала внутренних авиалиний воздушной гавани.
ТАСС 00:17
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Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%

Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс вчера в 06:45
1K
Общество

В Минздраве спрогнозировали ситуацию с COVID-19 в России осенью

Главный инфекционист российского Минздрава Владимир Чуланов заявил, что значительного подъема заболеваемости коронавирусом осенью в стране не ожидается, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:15
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Политика

Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»

В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 06:51
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Единоборства

Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107

Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
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Здоровье

Врач предупредила об опасности повышения температуры тела по вечерам

Врач-терапевт, эндокринолог Татьяна Романенко рассказала, о чем может свидетельствовать изменение температуры, и насколько это опасно.
Известия вчера в 21:50
Гаджеты

Компания Xiaomi обновит 23 модели своих смартфонов до MIUI 12

Вторая волна обновлений затронет такие модели, как Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, Mi 8, Mi 9 SE, Mi CC9, Mi Mix 3. И это далеко не все.
Evo-rus.com вчера в 03:13
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Политика

Жириновский заявил о готовности встать на колени перед хабаровчанами

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о готовности встать на колени перед жителями Хабаровского края.
Lenta.ru вчера в 04:17
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Шоу-бизнес

Роза Сябитова не смогла сделать дочери и её мужу свадебный подарок

Ведущая Первого канала объяснила, что виной тому - карантин, ведь Ксения и Максим хотели получить в подарок путёвку на Мальдивы.
Bimru.ru вчера в 05:29
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Политика

ЦИК одобрил голосование на сентябрьских выборах с 11 по 13 сентября

Как пояснила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, голосование в течение трех дней в этом году в обязательном порядке пройдет в 41 регионе РФ.
Российская газета вчера в 06:49
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Общество

В Пермском крае продлили ограничения из-за коронавируса

Власти Пермского края сохранили до 11 августа введенный из-за пандемии COVID-19 запрет на работу для бассейнов, бань, саун, кинотеатров, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости вчера в 13:01
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Политика

Закон об упрощенном получении гражданства РФ вступил в силу

Президент Владимир Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства РФ 24 апреля 2020 года.
Право.ру вчера в 02:56
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Космос

О летящем к Земле потенциально опасном астероиде предупредили в NASA

В Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) заявили о том, что 29 ноября к Земле приблизится гигантский астероид, сообщают «Известия».
UfacityNews.ru 22 июля в 09:25
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Общество

Жители Дальнего Востока вновь вышли на акции в поддержку Фургала

Интерфакс вчера в 22:42
757
Общество

В ООН связали пожары в Арктике с рекордно теплой погодой в Сибири

РБК вчера в 22:57
1
Игры

2K Games раскрывает геймплей Mafia: Definitive Edition

Опубликован 15-минутный видеоролик в котором демонстрируется геймплей Mafia: Definitive Edition.
МИТ 22 июля в 08:57
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Происшествия

Жертвами ДТП с поездом и машиной на Алтае стали два человека

Два человека погибли, по уточненным данным, и двое пострадали при столкновении грузового поезда и пожарной машины в Алтайском крае.
Известия вчера в 12:08
28
Политика

МИД России ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая

«Заявление Майка Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнерство, вбить клин в дружественные связи между Россией и Китаем», — отметила Захарова.
Известия вчера в 22:05
196
Происшествия

В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве

В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией перекинулся на Россию.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Армия и оружие

Украина решила принять активное участие в азербайджано-армянском конфликте, идёт вербовка опытных боевиков

Адекватными действиями защитников Республики огневая активность противника была подавлена, трое боевиков 93-й бригады ВСУ получили ранения, четверо уничтожены, также один боевик 24-й бригады ликвидирован, один получил тяжёлые ранения.
Rusvesna.su вчера в 20:00
Общество

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru вчера в 07:36
1,2K
Экономика

СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
Газета.Ru вчера в 23:26
10
Общество

Пермские двигатели ПД-14 установили на опытный самолет МС-21

Пермские двигатели ПД-14 успешно установили на опытный самолет МС-21-310, сообщает Госкорпорация «Ростех».
Рифей-Пермь вчера в 00:21
Шоу-бизнес

Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак

В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи.
Bimru.ru вчера в 04:08
62
Политика

В Крыму спущен на воду новейший малый ракетный корабль «Циклон»

В преддверии Дня Военно-морского флота (ВМФ) на судостроительном заводе «Залив» в Крыму сегодня, 24 июля, спущен на воду малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Циклон», построенный в интересах Черноморского флота.
Евразия Daily вчера в 07:47
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Политика

Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала

Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.
Ведомости 23 июля в 22:44
1,2K
Общество

В Хабаровск вылетели врачи из Москвы для борьбы с COVID-19

В субботу,25 июля, в Хабаровск прилетит бригада московских врачей для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
РБК вчера в 21:49
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Общество

Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
15
Здоровье

В Республике Алтай за сутки выявили еще 20 зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки в Республике Алтай было выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Банкфакс 21 июля в 23:43
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Кино

Disney отложила премьеры «Мулан» и «Аватара»

NewInform вчера в 02:31
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