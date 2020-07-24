Коронавирус
Lenta.ruНазваны самые пострадавшие от коронавируса регионы России
Аналитики назвали среди наиболее финансово пострадавших также Красноярский край и Республику Коми. Доходы в этих регионах сократились на 51 и 45 процентов соответственно.
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Потеряны сотни миллиардов: Назван топ пострадавших от коронавируса регионов России
Царьградвчера в 09:02
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Происшествия
Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось
Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе, в аэропорт Хабаровска от правоохранительных органов в субботу поступило сообщение о сигнале о минировании терминала внутренних авиалиний воздушной гавани.
ТАСС 00:17
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
В Минздраве спрогнозировали ситуацию с COVID-19 в России осенью
Главный инфекционист российского Минздрава Владимир Чуланов заявил, что значительного подъема заболеваемости коронавирусом осенью в стране не ожидается, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:15
Политика
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 06:51
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Здоровье
Врач предупредила об опасности повышения температуры тела по вечерам
Врач-терапевт, эндокринолог Татьяна Романенко рассказала, о чем может свидетельствовать изменение температуры, и насколько это опасно.
Известия вчера в 21:50
Гаджеты
Компания Xiaomi обновит 23 модели своих смартфонов до MIUI 12
Вторая волна обновлений затронет такие модели, как Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, Mi 8, Mi 9 SE, Mi CC9, Mi Mix 3. И это далеко не все.
Evo-rus.com вчера в 03:13
Политика
Жириновский заявил о готовности встать на колени перед хабаровчанами
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о готовности встать на колени перед жителями Хабаровского края.
Lenta.ru вчера в 04:17
Шоу-бизнес
Роза Сябитова не смогла сделать дочери и её мужу свадебный подарок
Ведущая Первого канала объяснила, что виной тому - карантин, ведь Ксения и Максим хотели получить в подарок путёвку на Мальдивы.
Bimru.ru вчера в 05:29
Политика
ЦИК одобрил голосование на сентябрьских выборах с 11 по 13 сентября
Как пояснила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, голосование в течение трех дней в этом году в обязательном порядке пройдет в 41 регионе РФ.
Российская газета вчера в 06:49
Общество
В Пермском крае продлили ограничения из-за коронавируса
Власти Пермского края сохранили до 11 августа введенный из-за пандемии COVID-19 запрет на работу для бассейнов, бань, саун, кинотеатров, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости вчера в 13:01
Политика
Закон об упрощенном получении гражданства РФ вступил в силу
Президент Владимир Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства РФ 24 апреля 2020 года.
Право.ру вчера в 02:56
Космос
О летящем к Земле потенциально опасном астероиде предупредили в NASA
В Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) заявили о том, что 29 ноября к Земле приблизится гигантский астероид, сообщают «Известия».
UfacityNews.ru 22 июля в 09:25
Общество
Жители Дальнего Востока вновь вышли на акции в поддержку Фургала
Интерфакс вчера в 22:42
Игры
2K Games раскрывает геймплей Mafia: Definitive Edition
Опубликован 15-минутный видеоролик в котором демонстрируется геймплей Mafia: Definitive Edition.
МИТ 22 июля в 08:57
Происшествия
Жертвами ДТП с поездом и машиной на Алтае стали два человека
Два человека погибли, по уточненным данным, и двое пострадали при столкновении грузового поезда и пожарной машины в Алтайском крае.
Известия вчера в 12:08
Политика
МИД России ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая
«Заявление Майка Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнерство, вбить клин в дружественные связи между Россией и Китаем», — отметила Захарова.
Известия вчера в 22:05
Происшествия
В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве
В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией перекинулся на Россию.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Армия и оружие
Украина решила принять активное участие в азербайджано-армянском конфликте, идёт вербовка опытных боевиков
Адекватными действиями защитников Республики огневая активность противника была подавлена, трое боевиков 93-й бригады ВСУ получили ранения, четверо уничтожены, также один боевик 24-й бригады ликвидирован, один получил тяжёлые ранения.
Rusvesna.su вчера в 20:00
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru вчера в 07:36
Экономика
СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений
Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
Газета.Ru вчера в 23:26
Общество
Пермские двигатели ПД-14 установили на опытный самолет МС-21
Пермские двигатели ПД-14 успешно установили на опытный самолет МС-21-310, сообщает Госкорпорация «Ростех».
Рифей-Пермь вчера в 00:21
Шоу-бизнес
Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак
В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи.
Bimru.ru вчера в 04:08
Политика
В Крыму спущен на воду новейший малый ракетный корабль «Циклон»
В преддверии Дня Военно-морского флота (ВМФ) на судостроительном заводе «Залив» в Крыму сегодня, 24 июля, спущен на воду малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Циклон», построенный в интересах Черноморского флота.
Евразия Daily вчера в 07:47
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.
Ведомости 23 июля в 22:44
Общество
В Хабаровск вылетели врачи из Москвы для борьбы с COVID-19
В субботу,25 июля, в Хабаровск прилетит бригада московских врачей для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
РБК вчера в 21:49
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Здоровье
В Республике Алтай за сутки выявили еще 20 зараженных коронавирусом
За прошедшие сутки в Республике Алтай было выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Банкфакс 21 июля в 23:43
Кино
Disney отложила премьеры «Мулан» и «Аватара»
NewInform вчера в 02:31