Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Аналитики назвали среди наиболее финансово пострадавших также Красноярский край и Республику Коми. Доходы в этих регионах сократились на 51 и 45 процентов соответственно.
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Потеряны сотни миллиардов: Назван топ пострадавших от коронавируса регионов России

Царьград09:02

Аналитики назвали наиболее пострадавшие от пандемии региональные бюджеты

РБК06:13

Аналитики назвали наиболее финансово пострадавшие от пандемии регионы России

ФАН08:20

Названы наиболее пострадавшие от пандемии региональные бюджеты

Росбалт08:05

Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Lenta.ru07:42

Названы регионы России с наиболее пострадавшими от пандемии бюджетами

ИА Красная Весна07:00

Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Piter.tv09:00
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До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
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Человек погиб в столкновении поезда с пожарной машиной на Алтае

В Алтайском крае один человек погиб и еще несколько пострадали из-за столкновения грузового поезда с пожарной машиной, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре регионального правительства.
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В Волгоградской области продлили ограничения из-за коронавируса

Срок действия существующих ограничений истекает на следующей неделе, но было принято их продлить и усилить.
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Universal ведет переговоры об отправке Тома Круза в космос

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Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признан лучшим футболистом АПЛ по версии британских журналистов.
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Туроператоры РФ открыли бронь путевок в Турцию

Российские туроператоры объявили об открытии брони на путевки в Турцию. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.
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Москва заверила в отсутствии угроз из-за испытания спутника Минобороны

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Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры

Премьер Михаил Мишустин утвердил сроки возврата денег за отмененные туры, а также возможность переноса туров.
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Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
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Great Wall показал новый внедорожник Wey Tank 300

Китайская компания Great Wall продемонстрировала в Чэнду обновленный внедорожник Wey Tank 300, отличающийся брутальной внешностью.
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МИД Украины: черные ящики сбитого в Иране Boeing расшифрованы

Внешние повреждения, полученные черными ящиками сбитого в Иране лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", не помешали экспертам расшифровать данные.
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Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
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Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года

Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
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Жена Буйнова рассказала о здоровье певца после операции

Поклонники творчества Буйнова забеспокоились о состоянии здоровья певца после его публикации в Instagram, сделанной в среду, 22 июля.
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У девяти хоккеистов «Северстали» выявлен коронавирус

«Северсталь» выступила с заявлением по поводу ситуации с коронавирусом в команде.
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Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
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ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Дальнейшее снижение возможно^^^ Банк России сообщил, что оставляет за собой право "оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях" с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
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В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска

На субботу, 25 июля, в Хабаровске анонсирована очередная массовая акция.
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Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
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Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак

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В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана

На сегодняшний день точно неизвестно, по какой причине происходит утечка метана.
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Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
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Интерес россиян на авиабилеты в Танзанию вырос в 70 раз

Количество поисков авиабилетов в Турцию за первый час после объявления о возобновлении полётов выросло в 3 раза, в Британию — в 5 раз, в Танзанию — в 70 раз.
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Посольство Армении после массовой драки в Москве призвало к урегулированию ситуации

Посольство Армении в Москве и Союз армян России после массовой драки между выходцами из Армении и Азербайджана в российской столице призвали принять незамедлительные меры по урегулированию ситуации.
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Эрдоган лично принял участие в первом за 86 лет намазе в Святой Софии

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