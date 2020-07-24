Коронавирус
Lenta.ruНазваны самые пострадавшие от коронавируса регионы России
Аналитики назвали среди наиболее финансово пострадавших также Красноярский край и Республику Коми. Доходы в этих регионах сократились на 51 и 45 процентов соответственно.
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Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Газета.Ru 02:25
Экономика
Банк России выступил против идеи страховать нефть
Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против идеи воспользоваться мексиканским опытом и страховать цены на нефть.
Lenta.ru 09:16
Экономика
«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК 22 июля в 09:53
Происшествия
Человек погиб в столкновении поезда с пожарной машиной на Алтае
В Алтайском крае один человек погиб и еще несколько пострадали из-за столкновения грузового поезда с пожарной машиной, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре регионального правительства.
Интерфакс 07:19
Здоровье
В Волгоградской области продлили ограничения из-за коронавируса
Срок действия существующих ограничений истекает на следующей неделе, но было принято их продлить и усилить.
МТВ онлайн 07:23
Футбол
Хендерсон признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии журналистов
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признан лучшим футболистом АПЛ по версии британских журналистов.
Metaratings 05:35
Авто
Kia опубликовала первое изображение кроссовера Sonet
Корейская компания Kia предоставила первые снимки нового кроссовера Sonet.
ToDay News Ufa вчера в 08:13
Путешествия
Туроператоры РФ открыли бронь путевок в Турцию
Российские туроператоры объявили об открытии брони на путевки в Турцию. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.
ПолитРоссия 09:56
Армия и оружие
Москва заверила в отсутствии угроз из-за испытания спутника Минобороны
Известия 08:11
Путешествия
Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры
Премьер Михаил Мишустин утвердил сроки возврата денег за отмененные туры, а также возможность переноса туров.
Ведомости 09:11
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 03:18
Авто
Great Wall показал новый внедорожник Wey Tank 300
Китайская компания Great Wall продемонстрировала в Чэнду обновленный внедорожник Wey Tank 300, отличающийся брутальной внешностью.
Faktom 04:01
Политика
МИД Украины: черные ящики сбитого в Иране Boeing расшифрованы
Внешние повреждения, полученные черными ящиками сбитого в Иране лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", не помешали экспертам расшифровать данные.
Вестник Кавказа 03:24
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Экономика
Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года
Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
РБК 09:22
Шоу-бизнес
Жена Буйнова рассказала о здоровье певца после операции
Поклонники творчества Буйнова забеспокоились о состоянии здоровья певца после его публикации в Instagram, сделанной в среду, 22 июля.
Слово и Дело 07:23
Хоккей
У девяти хоккеистов «Северстали» выявлен коронавирус
«Северсталь» выступила с заявлением по поводу ситуации с коронавирусом в команде.
Sports.ru 09:32
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник вчера в 12:20
Общество
Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Усатого
Тверской суд Москвы в пятницу заочно выдал санкцию на арест молдавского политика Ренато Усатого, обвиняемого в валютных махинациях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:33
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 20 кг
Емельяненко оказался весом 117,1 кг, а Исмаилов показал на весах 94,6 кг. Бой между Емельяненко и Исмаиловым пройдёт 24 июля в Сочи.
МК-Спорт вчера в 05:15
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Дальнейшее снижение возможно^^^ Банк России сообщил, что оставляет за собой право "оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях" с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Газета.Ru 09:24
Общество
В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска
На субботу, 25 июля, в Хабаровске анонсирована очередная массовая акция.
Коммерсантъ 03:22
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Шоу-бизнес
Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак
В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи.
Bimru.ru 04:08
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
На сегодняшний день точно неизвестно, по какой причине происходит утечка метана.
Evo-rus.com вчера в 12:28
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
Общество
Интерес россиян на авиабилеты в Танзанию вырос в 70 раз
Количество поисков авиабилетов в Турцию за первый час после объявления о возобновлении полётов выросло в 3 раза, в Британию — в 5 раз, в Танзанию — в 70 раз.
News.ru 09:54
Политика
Посольство Армении после массовой драки в Москве призвало к урегулированию ситуации
Посольство Армении в Москве и Союз армян России после массовой драки между выходцами из Армении и Азербайджана в российской столице призвали принять незамедлительные меры по урегулированию ситуации.
ТАСС 09:26