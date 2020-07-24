Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Аналитики назвали среди наиболее финансово пострадавших также Красноярский край и Республику Коми. Доходы в этих регионах сократились на 51 и 45 процентов соответственно.
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Потеряны сотни миллиардов: Назван топ пострадавших от коронавируса регионов России

Царьградвчера в 09:02

Названы регионы России с наиболее пострадавшими от пандемии бюджетами

ИА Красная Веснавчера в 07:00

Аналитики назвали наиболее финансово пострадавшие от пандемии регионы России

ФАНвчера в 08:20

Названы наиболее пострадавшие от пандемии региональные бюджеты

Росбалтвчера в 08:05

Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Lenta.ruвчера в 07:42

Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Piter.tvвчера в 09:00

Аналитики назвали наиболее пострадавшие от пандемии региональные бюджеты

РБКвчера в 06:13
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Общество

Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

RT на русском вчера в 16:39
16
Происшествия

Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе, в аэропорт Хабаровска от правоохранительных органов в субботу поступило сообщение о сигнале о минировании терминала внутренних авиалиний воздушной гавани.
ТАСС 00:17
27
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
332
Общество

В Хабаровск вылетели врачи из Москвы для борьбы с COVID-19

В субботу,25 июля, в Хабаровск прилетит бригада московских врачей для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
РБК вчера в 21:49
272
Общество

В Хабаровске назвали число участников акции в поддержку Фургала

РИА Новости 00:42
1,5K
Происшествия

В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик

ТАСС вчера в 16:18
17
Армия и оружие

Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля

В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru вчера в 17:32
74
Единоборства

Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107

Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
5
Общество

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru вчера в 07:36
1,2K
Происшествия

В Алтайском крае выявили 183 новых случая заражения коронавирусом

Более 180 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, число инфицированных составило 7941 человек, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 22 июля в 02:03
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Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса людям старше 65 лет до 9 августа и оставил в силе 14-дневную изоляцию иностранным гражданам, прибывшим в республику, и россиянам, приехавшим из других стран, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
РИА Новости вчера в 14:30
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Религия

Эрдоган лично принял участие в первом за 86 лет намазе в Святой Софии

Газета.Ru вчера в 06:40
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Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%

Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс вчера в 06:45
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Гаджеты

В России стартовали продажи Huawei P40 Pro+ с лучшей камерой 2020 года

Устройство отличается черным керамическим корпусом, системой камер из 5 модулей, которые позволяют снимать с 10-кратным увеличением.
Evo-rus.com вчера в 11:06
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Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
1,2K
Политика

Лукашенко допустил применение армии для наведения порядка в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы привлекать армию для наведения общественного порядка в стране, однако «всякое может быть».
Военное дело вчера в 08:24
46
Шоу-бизнес

Самбурская назвала условия, при которых она готова показать грудь

Самбурская отметила, что если в картине будет оправдана постельная сцена, в которой нужно показать грудь, то она ее покажет.
РЕН ТВ вчера в 23:29
1
Экономика

СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
Газета.Ru вчера в 23:26
58
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке

Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 23 июля в 06:58
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Происшествия

В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве

В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией перекинулся на Россию.
Коммерсантъ вчера в 19:08
117
Здоровье

Врач назвала четыре опасные причины высокой температуры по вечерам

В беседе с изданием "Аргументы и факты" Романенко назвала четыре возможные опасные причины вечерней высокой температуры.
Царьград 00:41
Здоровье

В Республике Алтай за сутки выявили еще 20 зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки в Республике Алтай было выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Банкфакс 21 июля в 23:43
78
Политика

Инициаторов Евромайдана изобличили

Бывший депутат Верховной Рады Украины Давид Жвания, который в 2014 году был соратником Петра Порошенко, изобличил инициаторов Евромайдана.
Lenta.ru вчера в 10:55
7
Футбол

«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю

"Ривер Плейт" не принял первое предложение ЦСКА о покупке хавбека Хорхе Карраскаля.
Vprognoze.ru вчера в 22:07
Кино

Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что открывшиеся после снятия ограничений кинотеатры начнут сезон с показа светлых и простых фильмов, поскольку зрители сейчас не готовы к "тяжелым драмам".
Piter.tv 23 июля в 01:53
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Авто

Компания Haval обновила кроссоверы F7 и F7x

Letnews.ru 23 июля в 03:25
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Экономика

Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета вчера в 02:46
51
Политика

Климкин предложил превратить Крым в проблему для России

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предложил сделать из Крыма проблемы для России. Об этом он написал в своем Facebook.
Lenta.ru 00:38
49
Политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Как сообщил телеканал «Грозный», глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ввел санкции в отношении госсекретаря США Майка Помпео.
Военное дело вчера в 10:26
1,8K
Происшествия

В Царском селе ребенок уронил бюст умирающего гиганта XVIII века

РИА Новости 23 июля в 12:33
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