Коронавирус
Lenta.ruНазваны самые пострадавшие от коронавируса регионы России
Аналитики назвали среди наиболее финансово пострадавших также Красноярский край и Республику Коми. Доходы в этих регионах сократились на 51 и 45 процентов соответственно.
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Футбол
«Алания» выступит в ФНЛ в следующем сезоне
Напомним, что в прошлом сезоне «Алания» выступала в ПФЛ в зоне «Юг», чемпионат был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.
Евро-футбол.ру 07:27
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку до 4,25%
Центральный Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25% годовых.
Газета.Ru 07:13
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
"Обсуждались также отношения России со странами СНГ, включая Азербайджан и Армению, главным образом в свете продолжающегося обострения на границе этих республик", - сообщил Песков.
РИА Новости 08:34
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о роли Собчак в громком разводе с Богомоловым
Режиссер Константин Богомолов и актриса Дарья Мороз развелись еще в 2018 году.
Popcornnews.ru 06:10
Общество
Дегтярев решил покинуть Хабаровск на время митингов
Назначенный врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен в ближайшие дни покинуть Хабаровск, чтобы осмотреть регион.
Московский Комсомолец 02:28
Единоборства
Магомед Исмаилов заявил, что победит Александра Емельяненко нокаутом
Российский боец ММА Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с соотечественником Александром Емельяненко.
Bookmaker-ratings.ru 08:00
Футбол
Тренер «Локомотива» Николич провел переговоры с Кокориным
Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич провел переговоры с нападающим петербургского "Зенита" Александром Кокориным, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 07:54
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент России Путин решил заморозить пенсии в реальном выражении на следующие десять лет. Соответствующий указ уже есть на сайте Кремля.
ToDay News Ufa 08:38
Футбол
Дзюба об Азмуне: могу напихать ему немножко
Хотя действительно могу где-то и напихать немножко, чтобы не расслаблялся.
РИА Новости 07:54
Экономика
ЦБ назвал риски «мексиканской страховки» для нефтегазовых доходов
Банк России не видит смысла в хеджировании ценовых рисков нефтегазовых доходов — это слишком большие расходы для Фонда национального благосостояния.
РБК 08:51
Космос
Раз в 170 лет: что предвещает парад планет
Малый парад с участием Меркурия, Венеры, Земли и Марса происходит каждый год.
TV BRICS 06:10
Шоу-бизнес
Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста
Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
CT news вчера в 14:27
Происшествия
В Ленобласти задержали подозреваемого в повреждении памятника
RT на русском 07:00
Футбол
«Зенит» близок к приобретению чемпиона Англии
Петербургский "Зенит" близок к приобретению защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена, сообщает The Times.
Газета.Ru 07:44
Здоровье
В Волгоградской области остаются пять крупных очагов коронавируса
На сегодняшний день активными остаются пять очагов коронавируса. Один в ближайшие дни снимается, – пояснила Ольга Зубарева.
ИА Городские вести. Волгоград 08:27
Футбол
«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы
«Армейцы» по итогам сезона заняли четвертое место, набрав 50 очков, и сыграют в Лиге Европы.
Vprognoze.ru 22 июля в 22:19
Здоровье
Бесплатные препараты от коронавируса в Свердловской области начнут выдавать с августа
С августа в Свердловской области начнет действовать программа, в рамках которой, всем людям, которые контактировали с больными COVID-19, будут выдавать бесплатные лекарства.
КП - Екатеринбург 09:00
Армия и оружие
Великобритания обвинила Россию в испытаниях противоспутникового оружия
Lenta.ru вчера в 14:57
Гаджеты
Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество
Эксперты Роскачества развеяли мифы, которые все еще витают вокруг разрядки и зарядки смартфонов.
ToDay News Ufa 00:42
Происшествия
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
РИА Новости 06:20
Кино
По стопам отца: сын Андрея Панина впервые снимется в кино
По стопам знаменитого отца Саша идти не собирался, но, видимо, гены берут свое: молодой человек все-таки попал на съемочную площадку.
Киноафиша России 06:28
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
Lenta.ru 05:51
Здоровье
Осенью на Сахалине рассчитывают начать вакцинацию от ковида
Заместитель председателя областного правительства Владимир Ющук сказал, что на этот вопрос сейчас точно никто не ответит, но поделился своим видением ситуации.
Сахалин.Инфо вчера в 19:55
Происшествия
ЧП. Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
В московском метро поезда около 40 минут следовали без остановки на станции "Новокузнецка".
Вести.Ru 08:24
Общество
Агроном рассказала, можно ли покупать ранние арбузы
Агроном Елизавета Тихонова рассказала, можно ли покупать ранние арбузы.
RT на русском 06:45