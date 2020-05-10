Общество
RT на русскомНазваны самые продаваемые группы препаратов в России в марте
Ранее аналитики зафиксировали рост аптечных продаж витаминов и успокоительных в первые недели марта текущего года. Так, с 1 по 22 марта в российских аптеках было продано 21,1 млн упаковок витаминов. Это на 31% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
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с чего всё началось
Чаще всего в марте текущего года россияне покупали препараты для лечения заболеваний нервной системы. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, которые имеются в распоряжении RT. Доля проданных упаковок таких лекарств составила 16,1% от общего объёма продаж.RT на русском00:06
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Здоровье
112 случаев коронавируса выявлено в Амурской области
7 мая в Амурской области зафиксировано шесть новых случаев коронавируса: три - в Благовещенске, по одному - в Белогорске, Благовещенском районе и Магдагачи.
Телепорт 07 мая в 04:27
Общество
Маск обозвал экс-министра труда США, перейдя на русский
Американский предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, выбрав для крепких выражений русский язык.
Вести.Ru 03:34
Общество
Россиян в 2020 году ждут еще одни длинные выходные
Россиян ждут еще одни длинные выходные в 2020 году, они придутся на июнь, следует из производственного календаря на текущий год.
Известия 04:15
Политика
В Крыму ответили на слова Зеленского о колоколе в Симферополе
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал украинского президента Владимира Зеленского оставить планы по возвращению полуострова в состав Украины, а также об установке в Симферополе Колокола Единства.
Известия 03:23
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в больнице на севере Москвы
Один человек погиб при пожаре в больнице №50 на севере Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
ТАСС вчера в 14:39
Общество
В РФ выявлено почти 200 тысяч носителей коронавируса
Москва, 9 мая 2020, 10:53 — REGNUM Число выявленных носителей коронавируса в России достигло 198 676.
REGNUM вчера в 03:53
Политика
Путин назвал патриотизм национальной идеей России
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что российской национальной идеей является патриотизм. который не должен быть «квасным, затхлым и кислым», а должен служить успешному развитию страны.
RT на русском 04:20
Общество
В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим
«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 18:07
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:31
Происшествия
В поселке в Омской области убили ветерана Великой Отечественной войны
Ветерана Великой Отечественной войны убили в рабочем поселке Тевриз в Омской области, его ударили несколько раз кухонным ножом, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.
ТАСС 03:18
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
Кино
Warner Bros. отложила фильм про Супергерл из-за нового «Супермена»
Киноафиша России 07 мая в 05:52
Экономика
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 08 мая в 06:28
Общество
В Минздраве предложили перенести ЕГЭ на август-сентябрь
Есть вероятность того, что учебный год начнется 1 октября. Напомним, проводить ЕГЭ планировали с 8 июня.
Город55.ру 08 мая в 06:47
Общество
Смолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина
Metaratings вчера в 11:18
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
Москвичей ожидает аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС .
Мослента 08 мая в 22:48
Хоккей
Гретцки и Лемье назвали финал Кубка Канады — 1987 против СССР лучшей серией в истории
Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и бывший хоккеист сборной Канады Уэйн Гретцки признался, что считает лучшей серией в своей жизни финал Кубка Канады 1987 года.
Sport24.ru 08 мая в 10:59
Здоровье
Врачи назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
iReactor 08 мая в 05:25
Общество
Российский «Витязь» установил вымпел на дне Марианской впадины
Российский автономный подводный аппарат «Витязь» установил на дне Марианской впадины вымпел в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском вчера в 04:44
Политика
Белый дом не стал комментировать публикацию о победе США над нацизмом
Белый дом не стал комментировать свои посты в Instagram и Twitter, в которых победителями нацизма названы только Соединенные Штаты Америки и Британия, а СССР никак не упомянут.
RuNews24.ru вчера в 21:02
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 200 тыс. человек
Общее число заболевших составило 209 688. Количество новых случаев инфицирования восьмой день подряд превышает отметку в 10 тыс.
РБК 03:45
Общество
69 заболевших коронавирусом выявили в Саратовской области за сутки
Всего в Саратовской области у 1076 человек подтвержден COVID-19, из них 234 человека выздоровели, в том числе один человек за минувшие сутки, 4 человека скончались.
Kursk.com 02:40
Здоровье
28 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
На 10 мая в регионе уже 669 заболевших В Алтайском крае выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19.
АМИТЕЛ 01:17
Общество
США сообщили о взрыве в космосе блока от российской ракеты
Топливный бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе, сообщается в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства Военно воздушных сил США.
РБК вчера в 21:32
Общество
Названы возможные сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал возможные сроки снижения эпидемии коронавируса в России.
РИА Новости 02:03
Космос
Зонд Juno раскрыл механизм зарождения молний на Юпитере
МИР 24 08 мая в 09:04
Авто
В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»
Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах.
Автоновости дня 08 мая в 07:45