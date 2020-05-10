Чаще всего в марте текущего года россияне покупали препараты для лечения заболеваний нервной системы. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, которые имеются в распоряжении RT. Доля проданных упаковок таких лекарств составила 16,1% от общего объёма продаж.

с чего всё началось

Ранее аналитики зафиксировали рост аптечных продаж витаминов и успокоительных в первые недели марта текущего года. Так, с 1 по 22 марта в российских аптеках было продано 21,1 млн упаковок витаминов. Это на 31% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Названы самые продаваемые группы препаратов в России в марте

Здоровье 112 случаев коронавируса выявлено в Амурской области 7 мая в Амурской области зафиксировано шесть новых случаев коронавируса: три - в Благовещенске, по одному - в Белогорске, Благовещенском районе и Магдагачи. 42

Общество Россиян в 2020 году ждут еще одни длинные выходные Россиян ждут еще одни длинные выходные в 2020 году, они придутся на июнь, следует из производственного календаря на текущий год. 264

Политика В Крыму ответили на слова Зеленского о колоколе в Симферополе Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал украинского президента Владимира Зеленского оставить планы по возвращению полуострова в состав Украины, а также об установке в Симферополе Колокола Единства. 15

Политика Путин назвал патриотизм национальной идеей России Президент России Владимир Путин выразил мнение, что российской национальной идеей является патриотизм. который не должен быть «квасным, затхлым и кислым», а должен служить успешному развитию страны. 1,3K

Общество В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим «С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении. 161

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 7,1K

Происшествия В поселке в Омской области убили ветерана Великой Отечественной войны Ветерана Великой Отечественной войны убили в рабочем поселке Тевриз в Омской области, его ударили несколько раз кухонным ножом, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ. 49

Общество Определены сроки открытия магазинов одежды в России Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. 1,4K

Экономика Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка. 322

Общество Москвичей предупредили об аномальном похолодании Москвичей ожидает аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС . 407

Хоккей Гретцки и Лемье назвали финал Кубка Канады — 1987 против СССР лучшей серией в истории Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и бывший хоккеист сборной Канады Уэйн Гретцки признался, что считает лучшей серией в своей жизни финал Кубка Канады 1987 года.

Политика Белый дом не стал комментировать публикацию о победе США над нацизмом Белый дом не стал комментировать свои посты в Instagram и Twitter, в которых победителями нацизма названы только Соединенные Штаты Америки и Британия, а СССР никак не упомянут. 1,8K

Общество Число зараженных коронавирусом в России превысило 200 тыс. человек Общее число заболевших составило 209 688. Количество новых случаев инфицирования восьмой день подряд превышает отметку в 10 тыс.

Общество 69 заболевших коронавирусом выявили в Саратовской области за сутки Всего в Саратовской области у 1076 человек подтвержден COVID-19, из них 234 человека выздоровели, в том числе один человек за минувшие сутки, 4 человека скончались. 528

Общество Названы возможные сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал возможные сроки снижения эпидемии коронавируса в России. 5