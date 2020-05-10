Общество

RT на русскомRT на русскомНазваны самые продаваемые группы препаратов в России в марте

Ранее аналитики зафиксировали рост аптечных продаж витаминов и успокоительных в первые недели марта текущего года. Так, с 1 по 22 марта в российских аптеках было продано 21,1 млн упаковок витаминов. Это на 31% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
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с чего всё началось

Названы самые продаваемые группы препаратов в России в марте

Чаще всего в марте текущего года россияне покупали препараты для лечения заболеваний нервной системы. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, которые имеются в распоряжении RT. Доля проданных упаковок таких лекарств составила 16,1% от общего объёма продаж.
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Стали известны самые продаваемые в марте лекарства

Московский Комсомолец01:53

Стали известны самые продаваемые в РФ лекарства

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Аналитики назвали самые продаваемые группы лекарств в России

Известия01:55

Аналитики назвали самые покупаемые россиянами в марте группы лекарств

РБК03:34

Названы самые продаваемые группы лекарств в России в марте

РЕН ТВ01:28

Названы самые продаваемые в России лекарства

Lenta.ru01:18

Названы самые продаваемые группы препаратов в России в марте

RT на русском00:06
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Здоровье

112 случаев коронавируса выявлено в Амурской области

7 мая в Амурской области зафиксировано шесть новых случаев коронавируса: три - в Благовещенске, по одному - в Белогорске, Благовещенском районе и Магдагачи.
Телепорт 07 мая в 04:27
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Общество

Маск обозвал экс-министра труда США, перейдя на русский

Американский предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, выбрав для крепких выражений русский язык.
Вести.Ru 03:34
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Общество

Россиян в 2020 году ждут еще одни длинные выходные

Россиян ждут еще одни длинные выходные в 2020 году, они придутся на июнь, следует из производственного календаря на текущий год.
Известия 04:15
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Политика

В Крыму ответили на слова Зеленского о колоколе в Симферополе

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал украинского президента Владимира Зеленского оставить планы по возвращению полуострова в состав Украины, а также об установке в Симферополе Колокола Единства.
Известия 03:23
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Происшествия

Один человек погиб при пожаре в больнице на севере Москвы

Один человек погиб при пожаре в больнице №50 на севере Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
ТАСС вчера в 14:39
1,3K
Общество

В РФ выявлено почти 200 тысяч носителей коронавируса

Москва, 9 мая 2020, 10:53 — REGNUM Число выявленных носителей коронавируса в России достигло 198 676.
REGNUM вчера в 03:53
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Единоборства

Президент UFC: Петр Ян проведет бой за вакантный титул чемпиона UFC

Allboxing.ru 02:53
Политика

Путин назвал патриотизм национальной идеей России

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что российской национальной идеей является патриотизм. который не должен быть «квасным, затхлым и кислым», а должен служить успешному развитию страны.
RT на русском 04:20
1,3K
Общество

В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим

«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 18:07
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:31
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Происшествия

В поселке в Омской области убили ветерана Великой Отечественной войны

Ветерана Великой Отечественной войны убили в рабочем поселке Тевриз в Омской области, его ударили несколько раз кухонным ножом, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.
ТАСС 03:18
49
Общество

Определены сроки открытия магазинов одежды в России

Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
1,4K
Кино

Warner Bros. отложила фильм про Супергерл из-за нового «Супермена»

Киноафиша России 07 мая в 05:52
Экономика

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 08 мая в 06:28
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Общество

В Минздраве предложили перенести ЕГЭ на август-сентябрь

Есть вероятность того, что учебный год начнется 1 октября. Напомним, проводить ЕГЭ планировали с 8 июня.
Город55.ру 08 мая в 06:47
1,6K
Общество

Смолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина

Metaratings вчера в 11:18
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Кино

«Союзмультфильм» представил свой первый 3D-мультфильм

News.ru 02:34
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Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Москвичей ожидает аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС .
Мослента 08 мая в 22:48
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Хоккей

Гретцки и Лемье назвали финал Кубка Канады — 1987 против СССР лучшей серией в истории

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и бывший хоккеист сборной Канады Уэйн Гретцки признался, что считает лучшей серией в своей жизни финал Кубка Канады 1987 года.
Sport24.ru 08 мая в 10:59
Здоровье

Врачи назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

iReactor 08 мая в 05:25
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Общество

Российский «Витязь» установил вымпел на дне Марианской впадины

Российский автономный подводный аппарат «Витязь» установил на дне Марианской впадины вымпел в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском вчера в 04:44
1,8K
Политика

Белый дом не стал комментировать публикацию о победе США над нацизмом

Белый дом не стал комментировать свои посты в Instagram и Twitter, в которых победителями нацизма названы только Соединенные Штаты Америки и Британия, а СССР никак не упомянут.
RuNews24.ru вчера в 21:02
1,8K
Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 200 тыс. человек

Общее число заболевших составило 209 688. Количество новых случаев инфицирования восьмой день подряд превышает отметку в 10 тыс.
РБК 03:45
Общество

69 заболевших коронавирусом выявили в Саратовской области за сутки

Всего в Саратовской области у 1076 человек подтвержден COVID-19, из них 234 человека выздоровели, в том числе один человек за минувшие сутки, 4 человека скончались.
Kursk.com 02:40
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Здоровье

28 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

На 10 мая в регионе уже 669 заболевших В Алтайском крае выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19.
АМИТЕЛ 01:17
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Общество

США сообщили о взрыве в космосе блока от российской ракеты

Топливный бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе, сообщается в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства Военно воздушных сил США.
РБК вчера в 21:32
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Общество

Названы возможные сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал возможные сроки снижения эпидемии коронавируса в России.
РИА Новости 02:03
5
Космос

Зонд Juno раскрыл механизм зарождения молний на Юпитере

МИР 24 08 мая в 09:04
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Авто

В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»

Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах.
Автоновости дня 08 мая в 07:45
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