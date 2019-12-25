Самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2019 года вновь стал iPhone XR. Об этом сообщает портал 9to5mac со ссылкой на исследование Counterpoint Research. Гаджет американской корпорации Apple захватил 3 процента рынка продаж смартфонов.

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