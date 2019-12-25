Гаджеты

Lenta.ruLenta.ruНазваны самые продаваемые смартфоны в мире

Самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2019 года вновь стал iPhone XR. Об этом сообщает портал 9to5mac со ссылкой на исследование Counterpoint Research. Гаджет американской корпорации Apple захватил 3 процента рынка продаж смартфонов.
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Эксперты назвали самые популярные модели смартфонов

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Аналитики назвали самый продаваемый смартфон в третьем квартале

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Аналитики назвали самый продаваемый смартфон

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Прости, Android. Назван самый популярный смартфон в мире, и это снова iPhone

Life.ru10:39

Аналитики рассказали о самом популярном смартфоне в мире

Общественное телевидение России15:41
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Наука

Низкий риск развития ишемической болезни сердца в постменопаузе связали с магнием

В своей работе американские ученые исследовали потребление магния с пищей в выборке из более 153 тысяч женщин в постменопаузе и смогли связать его уровни с развитием ИБС и ВСС в течение последующих десяти с половиной лет наблюдения.
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Здоровье

Эксперты назвали болезни, признаками которых может быть сухость во рту

Медицинскими специалистами определены и названы некоторые болезни, признаками которых может быть появившаяся и при этом долго не проходящая сухость во рту.
Ugpressa.ru 22 декабря в 02:35
Кино

В Петербурге показали премьеру фильма «Союз спасения»

Один из зрителей сказал, что в фильме показана только часть истории, а часть – фантазии сценаристов.
Петербургский дневник вчера в 13:09
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Смартфон Vivo X30 попал в Книгу рекордов Гиннесса

Анонсированный неделю назад камерофон Vivo X30 уже попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает IXBT.com.
Aobe.ru вчера в 21:45
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Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Коммерсантъ 19:34
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Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

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Общество

Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании.
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Скриптонит выпустил новый альбом «2004»

Пятый канал 03:00
Экономика

Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20

По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200.
Известия 18:15
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Российский боец Петр Ян назвал чемпиона UFC Сехудо клоуном

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян назвал чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Генри Сехудо клоуном.
Газета.Ru 18:24
Экономика

Силуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Ведомости 11:27
Гаджеты

В продажу поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов

В продажу на рынок КНР поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов, что дешевле даже фирменного фитнес-браслета китайской марки.
UfaTime.ru 14:22
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

Lenta.ru 08:35
Общество

«Это будет пострашнее, чем пенсионная реформа»: что готовят россиянам

Многие эксперты выступали против принятия данного закона. Так, депутаты от КПРФ и ЛДПР называли документ «очередной прихватизацией».
Primpress.ru 05:15
Экономика

В России перед Новым годом подорожал алкоголь

В России перед Новым годом подорожали алкогольные напитки.
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:16
Космос

Солнечный зонд Паркер готовится для второго маневра у Венеры

AstroNews.ru вчера в 12:30
Политика

Путин назвал сволочью поддержавшего Гитлера посла Польши

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
РИА Новости 08:52
Общество

Составлен рейтинг самых ненужных подарков на Новый год

Lenta.ru вчера в 22:12
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В Кемерове ищут родителей оставленной в ТЦ трехлетней девочки

Кемеровские полицейские просят жителей города помочь установить личность девочки и всех, кто ее узнал или располагает информацией о ее родителях, просят позвонить в дежурную часть по телефону 02 (с мобильного — 102).
Кузбасс 05:37
Политика

В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»

Тбилиси мог бы вести переговоры с Москвой в формате, аналогичном «нормандскому».
РБК 16:47
Технологии

The Verge: чем запомнится десятилетие

The Verge публикует подборку важных событий в мире технологий за последние 10 лет.
TelecomDaily вчера в 16:06
Космос

Китайская миссия «Чанъэ-4» возобновил работу на обратной стороне Луны

Посадочная станция китайской миссии «Чанъэ-4» и луноход «Юйту-2» вышли из спящего режима после окончания лунной ночи.
REGNUM 22 декабря в 00:48
Политика

Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»

Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Коммерсантъ 07:51
Политика

Сергей Курченко лишился монополии на экспорт угля из Донбасса

РБК направил запросы в Минэкономразвития и РЖД о снятии запрета на вывоз угля, а также угольным трейдерам «Угольные технологии», «Угольный альянс», «Стройинвест» и «Углесбыт», которые жаловались на монополию компании Курченко.
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Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты

Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
StarHit.ru вчера в 15:00
Общество

В США начали расследование в отношении BMW

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении немецкого автопроизводителя BMW, пишут Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.
РБК 03:12
Наука

В Канаде нашли самый древний пример заботы о потомстве

Палеонтологи обнаружили на востоке Канады окаменелые останки древних звероящеров - матери и ее детеныша.
ТАСС Наука 09:22
Общество

Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК

Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.
Московский Комсомолец 13:44
Политика

Американские сенаторы назвали условия снятия санкций с России

Сенаторы США Линдси Грэм и Роберт Менендес в поправках к закону «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» определили условия введения и снятия антироссийских санкций.
Gazeta.SPb вчера в 11:37
Футбол

РПЛ опубликовала точное расписание матчей на ближайшие четыре тура

Российская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала точное расписание на 20-й, 21-й, 22-й и 23-й туры чемпионата России по футболу, которые пройдут после зимней паузы.
РИА Новости 09:09
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