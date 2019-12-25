Гаджеты
Lenta.ruНазваны самые продаваемые смартфоны в мире
Самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2019 года вновь стал iPhone XR. Об этом сообщает портал 9to5mac со ссылкой на исследование Counterpoint Research. Гаджет американской корпорации Apple захватил 3 процента рынка продаж смартфонов.
Читать в источнике
Оценить71
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 20:25, Ашберн
Наука
Низкий риск развития ишемической болезни сердца в постменопаузе связали с магнием
В своей работе американские ученые исследовали потребление магния с пищей в выборке из более 153 тысяч женщин в постменопаузе и смогли связать его уровни с развитием ИБС и ВСС в течение последующих десяти с половиной лет наблюдения.
Здоровье
Эксперты назвали болезни, признаками которых может быть сухость во рту
Медицинскими специалистами определены и названы некоторые болезни, признаками которых может быть появившаяся и при этом долго не проходящая сухость во рту.
Кино
В Петербурге показали премьеру фильма «Союз спасения»
Один из зрителей сказал, что в фильме показана только часть истории, а часть – фантазии сценаристов.
Гаджеты
Смартфон Vivo X30 попал в Книгу рекордов Гиннесса
Анонсированный неделю назад камерофон Vivo X30 уже попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает IXBT.com.
Общество
Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании.
Музыка
Скриптонит выпустил новый альбом «2004»
Экономика
Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20
По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200.
Единоборства
Российский боец Петр Ян назвал чемпиона UFC Сехудо клоуном
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян назвал чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Генри Сехудо клоуном.
Экономика
Силуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка
Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Гаджеты
В продажу поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов
В продажу на рынок КНР поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов, что дешевле даже фирменного фитнес-браслета китайской марки.
Общество
«Это будет пострашнее, чем пенсионная реформа»: что готовят россиянам
Многие эксперты выступали против принятия данного закона. Так, депутаты от КПРФ и ЛДПР называли документ «очередной прихватизацией».
Экономика
В России перед Новым годом подорожал алкоголь
В России перед Новым годом подорожали алкогольные напитки.
Космос
Солнечный зонд Паркер готовится для второго маневра у Венеры
Политика
Путин назвал сволочью поддержавшего Гитлера посла Польши
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Общество
Составлен рейтинг самых ненужных подарков на Новый год
Происшествия
В Кемерове ищут родителей оставленной в ТЦ трехлетней девочки
Кемеровские полицейские просят жителей города помочь установить личность девочки и всех, кто ее узнал или располагает информацией о ее родителях, просят позвонить в дежурную часть по телефону 02 (с мобильного — 102).
Политика
В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»
Тбилиси мог бы вести переговоры с Москвой в формате, аналогичном «нормандскому».
Технологии
The Verge: чем запомнится десятилетие
The Verge публикует подборку важных событий в мире технологий за последние 10 лет.
Космос
Китайская миссия «Чанъэ-4» возобновил работу на обратной стороне Луны
Посадочная станция китайской миссии «Чанъэ-4» и луноход «Юйту-2» вышли из спящего режима после окончания лунной ночи.
Политика
Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Политика
Сергей Курченко лишился монополии на экспорт угля из Донбасса
РБК направил запросы в Минэкономразвития и РЖД о снятии запрета на вывоз угля, а также угольным трейдерам «Угольные технологии», «Угольный альянс», «Стройинвест» и «Углесбыт», которые жаловались на монополию компании Курченко.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Общество
В США начали расследование в отношении BMW
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении немецкого автопроизводителя BMW, пишут Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.
Наука
В Канаде нашли самый древний пример заботы о потомстве
Палеонтологи обнаружили на востоке Канады окаменелые останки древних звероящеров - матери и ее детеныша.
Общество
Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК
Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.
Политика
Американские сенаторы назвали условия снятия санкций с России
Сенаторы США Линдси Грэм и Роберт Менендес в поправках к закону «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» определили условия введения и снятия антироссийских санкций.
Футбол
РПЛ опубликовала точное расписание матчей на ближайшие четыре тура
Российская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала точное расписание на 20-й, 21-й, 22-й и 23-й туры чемпионата России по футболу, которые пройдут после зимней паузы.