Гаджеты

Lenta.ruLenta.ruНазваны самые продаваемые смартфоны в мире

Самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2019 года вновь стал iPhone XR. Об этом сообщает портал 9to5mac со ссылкой на исследование Counterpoint Research. Гаджет американской корпорации Apple захватил 3 процента рынка продаж смартфонов.
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