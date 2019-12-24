Гаджеты

РИА НовостиРИА НовостиНазваны самые продаваемые смартфоны в мире

Самой продаваемой моделью в третьем квартале 2019 года оказалась iPhone XR. На этот смартфон пришлось три процента продаж. Другая модель от Apple — iPhone 11 — оказалась на пятом месте.
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