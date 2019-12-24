Гаджеты
РИА НовостиНазваны самые продаваемые смартфоны в мире
Самой продаваемой моделью в третьем квартале 2019 года оказалась iPhone XR. На этот смартфон пришлось три процента продаж. Другая модель от Apple — iPhone 11 — оказалась на пятом месте.
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Общество
Российско-китайский широкофюзеляжный самолет может стать однопилотным
Перспективный российско-китайский широкофюзеляжный самолет CR929 может стать однопилотным.
Транспорт
СМИ опубликовали видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
Видеозапись проезда первого пассажирского поезда «Таврия» по Крымскому мосту 25 декабря опубликована в сети Youtube.
Политика
Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил России вступить в Белоруссию.
Политика
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.
Общество
Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка
Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
Армия и оружие
Террористы продолжают нарушать режим перемирия в Алеппо
Незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения боевых действий, том числе на территории крупнейшего города в Сирии – Аллепо, передает РИА Новости.
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, за счёт чего удалось добиться роста реальных доходов россиян на 0,8% за девять месяцев 2019 года.
Происшествия
В Хабаровске эвакуировали вокзалы и аэропорт
Экономика
Как проиндексируют пенсии с 1 января 2020 года
С 1 января 2020 года будет произведена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам.
Шоу-бизнес
Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с ребенком от Светланы Ивановой
В прошлом году Иванова подарила ему дочь Миру, также они растят семилетнюю Полину. Режиссер поддерживает связь и со старшими детьми.
Гаджеты
Huawei P40 не получит графеновый аккумулятор
На прошлой неделе французское подразделение Huawei опубликовало в Твиттере информацию, что Huawei P40 станет первым в мире смартфоном с графеновым аккумулятором.
Политика
Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о «сволочи»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.
Общество
Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии
Как сообщает ToDay News Ufa, повышенное потоотделение или гипергидроз является признаком ряда заболеваний.
Происшествия
В Норильске по подозрению во взятке задержан глава прокуратуры
Прокурор Красноярского края отстранил от исполнения служебных обязанностей исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, который подозревается в получении взятки.
Политика
Во Франции объяснили, почему Запад злится на Россию
По мнению Запада, после «поражения» в холодной войне Россия должна была «никому не мешать», став чем-то вроде скандинавских стран, заявил бывший глава МИД Франции Юбер Ведрин.
Происшествия
Басманный суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
По версии следствия, Серебро вместе с начальником управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенантом Александром Кизлыком помогли контрабандистам, которые перевозили деньги, уйти от уголовной ответственности.
Общество
Пилот выжил при крушении истребителя Су-57 в Хабаровском крае
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57. Пилот катапультировался, после чего его подобрал вертолет Ми-8.
Политика
Депутаты в Крыму ответили на претензии ЕС по Крымскому мосту
Вскоре на официальном сайте европейской службы внешних связей ЕС появилась публикация, в которой утверждается, что открытие железнодорожного сообщения «является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России».
Общество
Российских чиновников хотят пересадить на такси
Планы использовать для передвижения чиновников агрегаторы такси вместо применения служебного автотранспорта рассматривают российские власти.
Наука
Дрон на спирте установил рекорд в воздухе
Эксперты уже провели испытания нового дрона и он продержался в воздухе 12 часов.
Космос
Российские астрофизики выдвинули новую теорию «темной энергии»
Футбол
Посол Украины в Испании: «Ла лига накажет „Райо Вальекано“ за инцидент с Зозулей»
Посол Украины в Испании Анатолий Щерба заявил, что «Райо Вальекано» будет наказан за то, что болельщики команды оскорбляли форварда «Альбасете» Романа Зозулю в матче 20-го тура сегунды, что привело к остановке игры.
Общество
Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении
Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
Шоу-бизнес
Тигран Кеосаян пришел к Борису Корчевникову с двумя женами
Известный кинорежиссер Тигран Кеосаян пришел в студию программы «Судьба человека» к Борису Корчевнику с двумя женами.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.