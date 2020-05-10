Чаще всего в марте текущего года россияне покупали препараты для лечения заболеваний нервной системы. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, которые имеются в распоряжении RT. Доля проданных упаковок таких лекарств составила 16,1% от общего объёма продаж.

с чего всё началось

Самой популярной у россиян группой лекарств по итогам марта стали препараты для лечения заболеваний нервной системы. Об этом сообщили аналитики DSM Group. По данным аналитической компании, доля проданных в РФ препаратов для лечения заболеваний нервной системы составила 16,1% от проданных товаров.

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