Общество
ФАННазваны самые продаваемые виды лекарств в России в марте
Самой популярной у россиян группой лекарств по итогам марта стали препараты для лечения заболеваний нервной системы. Об этом сообщили аналитики DSM Group. По данным аналитической компании, доля проданных в РФ препаратов для лечения заболеваний нервной системы составила 16,1% от проданных товаров.
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Чаще всего в марте текущего года россияне покупали препараты для лечения заболеваний нервной системы. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, которые имеются в распоряжении RT. Доля проданных упаковок таких лекарств составила 16,1% от общего объёма продаж.RT на русском00:06
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