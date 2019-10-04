Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны самые прогрессивные регионы России

Чукотка покажет лучшие результаты экономического роста в России в грядущие пять лет. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020-2022 годы, подготовленный Минэкономразвития и внесенный в Госдуму.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Минэкономики определило регионы — лидеры и аутсайдеры по росту экономики

Экономика Сахалинской области сократится в предстоящие пять лет на 14,6%, или на 3,1% в среднем за год, а еще в девяти российских регионах среднегодовой рост будет минимальным — не более 1,5%. Это следует из прогноза социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, подготовленного Минэкономразвития и внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета (см. инфографику).
РБКвчера в 01:02

Подробнее о событии

Названы самые прогрессивные регионы России

Lenta.ruвчера в 05:23

Минэкономики определило регионы — лидеры и аутсайдеры по росту экономики

РБКвчера в 01:02

Свердловская область попала в список лидеров по экономическому росту в будущем

Znak.comвчера в 03:39

Минэк спрогнозировал экономику регионов на пятилетку. Лидер роста - Чукотка

Накануне.Ruвчера в 02:41

Минэкономики назвало аутсайдеров по росту экономики среди регионов

News.ruвчера в 02:19

Минэкономики спрогнозировало будущее уральских регионов

URA.Ruвчера в 01:29

Минэкономики оценило прогнозы развития Ямала и Югры

ФедералПрессвчера в 04:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 05:19, Вашингтон
Происшествия

В ходе протестов в Ираке погибли уже 73 человека

REGNUM 05:00
Общество

Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста

ФедералПресс 03 октября в 02:53
Политика

«У нас есть и план А, и план B», — глава МИД Украины о Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что у правительства страны есть планы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Rusvesna.su 03:00
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила рекорд по количеству четверных прыжков

21 сентября Трусова установила мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ, побив рекорды своей коллеги Алины Загитовой.
Известия 05:07
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Тольятти

REGNUM вчера в 21:42
Политика

Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

РИА Новости вчера в 21:35
Происшествия

В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак

RT на русском 01:17
Армия и оружие

СМИ Китая: Россия издевательски ответила на «мать всех бомб», созданную США

На самый мощный неядерный авиационный боеприпас США GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, также известный как «мать всех бомб», в России ответили издевательским образом, создав авиабомбу АВБПМ, мощность которой вчетверо выше, сообщает 3 октября китайский информресурс Sohu.
REGNUM 03 октября в 16:38
Футбол

Гвардиола: не понимаю, почему Гальярдо не был признан лучшим тренером года

Есть вещи, которые я не в силах объяснить. Одна из них — почему Гальярдо не был признан лучшим тренером года.
Чемпионат 02:51
Происшествия

Житель страны получил первый штраф за курение на балконе

Из-за неосторожности при курении загорелась квартира Одним из первых штраф за курение на балконе может получить житель Ставрополья.
PRO Город Кирово-Чепецк вчера в 10:30
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Здоровье

Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами

Российская газета 01:55
Технологии

Запущен реактор мощнейшего в мире атомного ледокола «Арктика»

Пуск реакторной установки прошёл на новом, самом мощном в мире российском головном атомном ледоколе «Арктика».
News.ru 03 октября в 20:48
Футбол

Рибери стал лучшим игроком серии А в сентябре

Полузащитника "Фиорентины" Франка Рибери признали учшим игроком сентября в серии A, сообщается в официальном Twitter турнира.
Спорт-Экспресс 04:43
Армия и оружие

Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС Заявление о создании зоны безопасности в Сирии Эрдоган сделал в Анкаре во время выступления, которое транслировало местное ТВ.
Газета.Ru 04:38
Происшествия

В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем

Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя.
REGNUM 04:35
Транспорт

В ПДД добавят самокаты и гироскутеры

В ПДД может появиться новый термин - "средства индивидуальной мобильности", под который попадут электросамокаты и гироскутеры.
Российская газета 01:17
Политика

Власти Венгрии изымают выданные украинцам паспорта

Выяснилось, что в большинстве случаев паспорта получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами, которые не знали венгерского языка и жили в других регионах Украины.
BFM.ru 04:48
Происшествия

В Подмосковье убили 17-летнюю студентку

Тело 15-летней девушки было найдено в заброшенном здании.
Lenta.ru 04:29
Армия и оружие

Китай на пути к собственной версии финской войны

REGNUM вчера в 08:54
Здоровье

Росздравнадзор отзывает из аптек лекарство от язвы желудка «Зантак»

В России отзывают из аптек лекарство от язвы желудка «Зантак» из-за содержания в нем канцерогенов.
Вечерний курьер 03 октября в 09:14
Происшествия

На свадьбе на Украине отравились 72 человека

ТАСС 04:27
Политика

Владимира Соловьёва удивила реакция татар на его высказывание в эфире

Журналиста госканала ВГТРК Владимира Соловьёва удивила реакция жителей Татарстана на его слова, сказанные в эфире радиостанции "Вести ФМ".
Накануне.Ru вчера в 14:08
Происшествия

В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева

5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Евгений Петросян ворвался в квартиру к Елене Степаненко

Экспресс газета 02:50
Политика

В ПАСЕ попытались сорвать выступление Толстого

Во Франции на заседании ПАСЕ в Страсбурге неизвестный попытался сорвать выступление руководителя российской делегации Петра Толстого, видеозапись появилась на канале "Дума ТВ" на YouTube.
Накануне.Ru 03 октября в 14:44
Авто

Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились

За сентябрь 2019 года показатель продаж составил 157,129 тыс. единиц, что на 0,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Piter.tv вчера в 13:31
Шоу-бизнес

Муж вынужденно оставил онкобольную Заворотнюк

Супруг Анастасии Заворотнюк, у которой обнаружили рак и шансов на выздоровление нет, оставил ее из-за подготовки к работе, хотя до этого якобы отказался от выступлений, чтобы находиться рядом с женой.
Утро.ru вчера в 03:33
Наука

Британцы разработают собственную термоядерную электростанцию

Великобритания приступит к проектированию термоядерной электростанции на основе компактного сферического токамака.
N+1 вчера в 12:04
Кино

Миккельсен и Кодзима: Comic Con Russia открыл свои двери в Москве

Фильмы "Поиск" и "Профайл" были первыми ласточками, российский режиссер снял целый сериал "Глубокая ночь" о ходячих мертвецах и несколько серий презентовал на Comic Con.
РЕН ТВ вчера в 03:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное