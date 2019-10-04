Экономика Сахалинской области сократится в предстоящие пять лет на 14,6%, или на 3,1% в среднем за год, а еще в девяти российских регионах среднегодовой рост будет минимальным — не более 1,5%. Это следует из прогноза социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, подготовленного Минэкономразвития и внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета (см. инфографику).

с чего всё началось

Чукотка покажет лучшие результаты экономического роста в России в грядущие пять лет. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020-2022 годы, подготовленный Минэкономразвития и внесенный в Госдуму.

Общество Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

Технологии Российские истребители испытали новый цифровой камуфляж Российские ВКС продолжают проводить испытания истребителей нового поколения Су-57.

Кино Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.

Технологии В России за год вдвое выросло число пострадавших от программ слежения «По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019-м этот показатель составил почти 10 тысяч», — цитирует пресс-службу компании «Интерфакс».

Политика Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.

Экономика ЦБ заподозрил пять страховых компаний в согласованном выводе активов Временные администрации от Центрального банка России выявили в пяти страховых компаниях признаки действий, направленных на выводы активов.

Спорт Глава ВФЛА назвал прыгунов Акименко и Иванюка героями «Ребята — герои, потому что сумели проявить себя при трибунах, которые просто «дышали» Баршимом (катарским спортсменом, занявшим в итоге первое место — прим. ред.). Это была очень классная борьба, я испытываю гордость за ребят, за их тренеров, за всю нашу команду», — приводит ТАСС слова Шляхтина.

Политика Российский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов объяснил важность обсуждения ситуации на Украине.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли впервые показала роскошный особняк в Лос-Анджелесе Видео роскошного дома Анджелины Джоли появилось в Сети. Особняк располагается в одном из самых дорогих районов Калифорнии, сообщает StarHit.

Политика МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Происшествия На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

Наука «Все формулы мира. Как математика объясняет законы природы» История с возбужденным уровнем ядра углерода считается примером успешного применения антропного принципа: исходя из факта нашего существования удалось предсказать реальные свойства физических объектов.

Шоу-бизнес 50-летнюю Бондарчук поздравляют с третьей беременностью 50-летнюю Бондарчук поздравляют с третьей беременностью Фото светской львицы в шелковой сорочке спровоцировало слухи об ее интересном положении.

Политика Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.

Единоборства Корешков уступил Ларкину на турнире Bellator 229 Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков уступил представителю США Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229, проходившем в Темекуле (штат Калифорния, США).

Происшествия Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 36 Число жертв поджога в студии аниме Kyoto Animation выросло до 36 человек, передает Киодо.

Общество «Райффайзенбанк» закроет отделения в пяти городах России По словам пресс-службы банка, офисы, которые остаются востребованными у клиентов, будут продолжать работать и дальше.

Экономика Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.

Происшествия Американцев задержали за порчу Пизанской башни На итальянской Пизанской башне задержали двух американских туристов после того, как они поцарапали достопримечательность.

Политика Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".