Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны самые прогрессивные регионы России

Чукотка покажет лучшие результаты экономического роста в России в грядущие пять лет. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020-2022 годы, подготовленный Минэкономразвития и внесенный в Госдуму.
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с чего всё началось

Минэкономики определило регионы — лидеры и аутсайдеры по росту экономики

Экономика Сахалинской области сократится в предстоящие пять лет на 14,6%, или на 3,1% в среднем за год, а еще в девяти российских регионах среднегодовой рост будет минимальным — не более 1,5%. Это следует из прогноза социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, подготовленного Минэкономразвития и внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета (см. инфографику).
РБКвчера в 01:02

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Названы самые прогрессивные регионы России

Lenta.ruвчера в 05:23

Минэкономики оценило прогнозы развития Ямала и Югры

ФедералПрессвчера в 04:47

Минэк спрогнозировал экономику регионов на пятилетку. Лидер роста - Чукотка

Накануне.Ruвчера в 02:41

Свердловская область попала в список лидеров по экономическому росту в будущем

Znak.comвчера в 03:39

Минэкономики назвало аутсайдеров по росту экономики среди регионов

News.ruвчера в 02:19

Минэкономики спрогнозировало будущее уральских регионов

URA.Ruвчера в 01:29

Минэкономики определило регионы — лидеры и аутсайдеры по росту экономики

РБКвчера в 01:02
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 00:43, Вашингтон
Кино

Мишель Пфайффер приехала в Москву

Россия – Культура вчера в 13:32
Хоккей

«Виннипег» отыгрался с 0:4 и победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ

В ходе матча отличился нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев, для которого встреча стала первой в его карьере в НХЛ.
РБК вчера в 23:22
Единоборства

Емельяненко и Кокляев подрались в баре Москвы

В одном из баров, расположенных в центральной части столицы РФ, друг с другом подрались Михаил Кокляев - российский пауэрлифтер, и Александр Емельяненко - боец MMA.
Discover24 03 октября в 03:05
Происшествия

Бельгийских футболистов обвинили в изнасиловании девушки

Футболистов бельгийского любительского клуба «Эспойр Майнройс» заподозрили в изнасиловании девушки, пишет The Sun.
Известия вчера в 21:08
Происшествия

В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак

В МЧС рассказали, как можно отпугнуть агрессивную собаку, которая готовится к нападению. Об этом 5 октября сообщает «РИА Новости».
Известия вчера в 21:54
Общество

Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста

ФедералПресс 03 октября в 02:53
Происшествия

Катер врезался в берег Иркутского водохранилища

Инцидент произошел в пятницу вечером в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища. В берег врезался катер "Байлайнер".
ТАСС вчера в 22:31
Кино

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского покажут на Римском кинофестивале

RuNews24.ru вчера в 10:25
Общество

Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей

Московское метро отсудило у организаторов незаконных митингов в столице в августе этого года почти 55 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 08:40
Единоборства

ММА. Корешков проиграл американцу Ларкину на Bellator 229

Российский боец ММА Андрей Корешков потерпел поражение в бое полусредней весовой категории от американца Лоренса Ларкина в результате раздельного решения судей.
Вести.Ru 00:13
Культура

Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»

Первый канал изменил правила голосования за участников конкурса "Голос": от телефонных звонков решено отказаться, теперь голоса будут приниматься только с мобильных номеров в виде SMS.
Интерфакс вчера в 14:50
Здоровье

В Башкирии намерены 18 больниц превратить в девять

По плану оптимизации, из 18 госклиник в городах республики, включая Уфу, чиновники намерены создать всего девять.
Наша версия 02 октября в 06:11
Политика

Порошенко нанял себе российского адвоката

Российский адвокат Илья Новиков присоединяется к защите экс-президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.
Life.ru вчера в 05:45
Общество

Аронофски и Тарасова вместе вышли в свет

Американский режиссер Даррен Аронофски и российская актриса Аглая Тарасова вместе вышли в свет, появившись в компании друг друга на красной дорожке кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
Газета.Ru вчера в 14:20
Политика

Порошенко придумал план по улучшению Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что у него имеется "мирный план" по улучшению ситуации в стране.
Газета.Ru вчера в 23:41
Гаджеты

Впервые в России появились смартфоны вьетнамского производителя

В городе R вчера в 07:11
Баскетбол

22 очка Хиллиарда помогли ЦСКА обыграть «Валенсию» на старте Евролиги

Sportbox.RU вчера в 16:54
Политика

Волкер рассказал об отношении Трампа к Украине

Американский президент Дональд Трамп считает Украину коррумпированной страной, полной «ужасных людей».
Известия вчера в 20:08
Политика

Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 02:47
Происшествия

В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»

РИА Новости вчера в 23:13
Происшествия

Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов

Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия 03 октября в 00:16
Политика

Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете

Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости 03 октября в 13:37
Космос

«Девятая планета» Солнечной системы может оказаться черной дырой

Дни24 02 октября в 18:00
Шоу-бизнес

Сергей Соседов напомнил Елене Ваенге о больших зарплатах артистов

Дни24 вчера в 11:25
Политика

Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ

По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".
Российская газета вчера в 17:50
Общество

Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию.
RT на русском вчера в 18:40
Кино

Появилось фото со съемок «Аватара-2»

В Сети появилась фотография со съемок фантастической кинокартины «Аватар-2». Снимок опубликован на странице фильма в Twitter.
Культуромания вчера в 16:22
Общество

Маргарита Грачева выпустила книгу и собирается замуж

Грачева добавила только, что с мамой уже его познакомила, он сделал Рите предложение, и она его приняла.
Вести.Ru вчера в 10:09
Здоровье

Число погибших от курения вейпов в США выросло до 18 человек

Комсомольская правда вчера в 08:22
Кино

Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»

В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль 02 октября в 13:21
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