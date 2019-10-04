Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны самые прогрессивные регионы России

Чукотка покажет лучшие результаты экономического роста в России в грядущие пять лет. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020-2022 годы, подготовленный Минэкономразвития и внесенный в Госдуму.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Минэкономики определило регионы — лидеры и аутсайдеры по росту экономики

Экономика Сахалинской области сократится в предстоящие пять лет на 14,6%, или на 3,1% в среднем за год, а еще в девяти российских регионах среднегодовой рост будет минимальным — не более 1,5%. Это следует из прогноза социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, подготовленного Минэкономразвития и внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета (см. инфографику).
РБК01:02

Подробнее о событии

Названы самые прогрессивные регионы России

Lenta.ru05:23

Свердловская область попала в список лидеров по экономическому росту в будущем

Znak.com03:39

Минэкономики спрогнозировало будущее уральских регионов

URA.Ru01:29

Минэк спрогнозировал экономику регионов на пятилетку. Лидер роста - Чукотка

Накануне.Ru02:41

Минэкономики назвало аутсайдеров по росту экономики среди регионов

News.ru02:19

Минэкономразвития оценило перспективы развития регионов: Челябинская область в аутсайдерах, Свердловская — в лидерах

Европейско-Азиатские новости03:34

Минэкономики определило регионы — лидеры и аутсайдеры по росту экономики

РБК01:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 07:49, Ашберн
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Политика

Песков назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Грузия возобновят авиасообщенине, когда станет очевидно, что не будет возврата в "агрессивное русло", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:24
Футбол

Экс-капитан ЦСКА Евгений Варламов – о Садырине, Романцеве, Семаке, Шевченко

Казанец Евгений Варламов сделал имя в Набережных Челнах, но в памяти болельщиков прочно ассоциируется с красно-синими цветами.
Чемпионат 02:00
Шоу-бизнес

Сын Боярского обвинил спецсвязь в неправильной парковке

Депутат Госдумы Сергей Боярский призвал журналистов написать о неправильной парковке автомобиля спецсвязи.
Gazeta.SPb 07:21
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

BFM.ru 02:45
Происшествия

Задержанная в Иране россиянка не информировала посольство о проблемах

РИА Новости 07:19
Политика

Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса

Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
Lenta.ru 05:41
Кино

В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019

В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.
Kinonews.ru вчера в 16:19
Политика

Дипломаты США подталкивали Киев к расследованию дела Байдена

Высокопоставленные американские дипломаты призвали новоизбранного президента Украины провести расследование, связанное с семьей Джозефа Байдена, одного из ведущих конкурентов Дональда Трампа на грядущих выборах, в обмен на потенциальный визит в Вашингтон и встречу с американским президентом.
Военное обозрение 07:30
Наука

Ученые нашли замену зубным имплантам

Gazeta.SPb 01:04
Общество

Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста

ФедералПресс вчера в 02:53
Здоровье

Смертельную болезнь сына британка определила по фото

Жительница Британии увидела на фото странное белое пятно, которое расположилось в центре зрачка малыша.
Gazeta.SPb вчера в 08:07
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись

«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54
Экономика

Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:36
Политика

Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России

Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
РИА Новости 06:19
Интернет

Instagram запустил новый мессенджер для общения с близкими друзьями

RZN.info 05:10
Общество

Роскачество объяснило разницу между вином и винным напитком

Более трети российский семей приобретает винные напитки, при чем за 2019 год их продажи увеличились на 9,1%, говорится в отчете Института маркетинговых исследований GFk.
РБК 02:58
Политика

Русскоязычные школы на Украине с 2020 года перейдут на украинский язык

Во всех русскоязычных школах на Украине будут обучать на государственном – украинском языке, заявила министр образования и науки страны Анна Новосад.
РЕН ТВ вчера в 17:09
Шоу-бизнес

У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Шоу-бизнес

Солистке «ВИА Гра» Эрике Герцег приписали роман с Меладзе: фотоинтрига

В 2013 году Эрика приняла участи в кастинге солисток для поп-группы "ВИА Гра", успешно прошла отбор и с тех пор уже шесть лет выступает в ее составе.
Московский Комсомолец 05:44
Общество

Грета Тунберг получила Международную детскую премию мира

РИА Новости 06:58
Общество

Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»

Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия 02 октября в 10:53
Политика

В Нидерландах намерены расследовать роль Украины в крушении MH17

Нижняя палата парламента Нидерландов потребовала от правительства страны расследовать роль Украины в крушении лайнера Boeing над Донецком, выполнявшего рейс MH17, передает сайт nos.nl.
Дождь 02 октября в 04:31
Происшествия

В США избили мужчину в кепке с надписью на русском

В Калифорнии злоумышленник избил мужчину в кепке с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», написанным на русском языке, сообщает Fox News.
Известия вчера в 18:59
Политика

Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео

В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия вчера в 16:20
Происшествия

В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

RT на русском вчера в 12:28
Политика

Украина анонсировала новый обмен пленными с Россией

Новый обмен пленными между Россией и Украиной может состояться уже на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:46
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Политика

Порошенко нанял российского адвоката Новикова

В «Европейской солидарности» подчеркнули, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на территории Украины.
РБК 05:21
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости 02:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное