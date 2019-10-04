Экономика Сахалинской области сократится в предстоящие пять лет на 14,6%, или на 3,1% в среднем за год, а еще в девяти российских регионах среднегодовой рост будет минимальным — не более 1,5%. Это следует из прогноза социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, подготовленного Минэкономразвития и внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета (см. инфографику).

с чего всё началось

Чукотка покажет лучшие результаты экономического роста в России в грядущие пять лет. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020-2022 годы, подготовленный Минэкономразвития и внесенный в Госдуму.

Здоровье Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы 19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.

Экономика Девелопер ПИК прорабатывает выход на рынок Дальнего Востока Крупнейший российский девелопер ПИК прорабатывает возможные варианты выхода на строительный рынок Дальнего Востока, сообщил журналистам в пятницу президент группы "ПИК" Сергей Гордеев.

Футбол «Барселона» разгромила «Севилью» в восьмом туре Примеры «Барселона» одержала разгромную победу над «Севильей» в матче восьмого тура испанской Примеры.

Политика Антонов прокомментировал недавнюю встречу Лаврова с Помпео Россия рассчитывает, что недавняя встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео придаст стимул двустороннему диалогу, заявил воскресенье посол РФ в США Анатолий Антонов.

Авто В России начались продажи Chery Tiggo 4 с турбомотором и «роботом» Китайский автопроизводитель Chery озвучил стоимость кроссовера Tiggo 4 в комплектации Cosmo с турбомотором и роботизированной коробкой передач и объявил старт продаж.

Технологии «Билайн» сообщил об утечке базы данных абонентов ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") расследует инцидент с распространением в интернете базы с данными абонентов фиксированного интернета от 2017 года, значительная часть которой устарела, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Происшествия Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.

Общество Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов За час своего выступления Рыбаков заработал 200 тысяч долларов, а 20 тысяч, сброшенных с потолка, он назвал "кэшбеком" для зрителей.

Единоборства Головкин одержал победу в бою против Деревянченко Казахстанский боксер Геннадий Головкин завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в поединке против украинца Сергея Деревянченко.

Происшествия Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.

Энергетика Украину — беднейшую страну Европы — переводят на рыночные цены на газ На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.

Шоу-бизнес Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.

Футбол «Ростов» обыграл в гостях ЦСКА и вышел в лидеры РПЛ Московский ЦСКА проиграл дома «Ростову» с в рамках 12-го тура РПЛ. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

Политика На выборах в парламент Косово лидирует оппозиционная партия Оппозиционный "Демократический союз Косово" (ДСК) лидирует на парламентских выборах, прошедших в воскресенье в самопровозглашенном Косово, сообщил избирком.

Происшествия Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.

Экономика В Китае выращивают свиней размером с белых медведей На ферме в глубине южного региона Китая живет свинья, которая весит как белый медведь.

Экология В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.

Космос «Роскосмос» не планирует третий полет «Союза МС» в 2020 году "Роскосмос" не планирует третий запуск пилотируемого корабля "Союз МС" в 2020 году, заявил исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Футбол Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия» Правительство Нидерландов приняло решение перестать употреблять название «Голландия» и в будущем называть себя исключительно Нидерландами.