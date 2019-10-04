Экономика
Lenta.ruНазваны самые прогрессивные регионы России
Чукотка покажет лучшие результаты экономического роста в России в грядущие пять лет. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020-2022 годы, подготовленный Минэкономразвития и внесенный в Госдуму.
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с чего всё началось
Экономика Сахалинской области сократится в предстоящие пять лет на 14,6%, или на 3,1% в среднем за год, а еще в девяти российских регионах среднегодовой рост будет минимальным — не более 1,5%. Это следует из прогноза социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, подготовленного Минэкономразвития и внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета (см. инфографику).РБК04 октября в 01:02
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Минэк спрогнозировал экономику регионов на пятилетку. Лидер роста - Чукотка
Накануне.Ru04 октября в 02:41
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