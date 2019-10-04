Экономика Сахалинской области сократится в предстоящие пять лет на 14,6%, или на 3,1% в среднем за год, а еще в девяти российских регионах среднегодовой рост будет минимальным — не более 1,5%. Это следует из прогноза социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, подготовленного Минэкономразвития и внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета (см. инфографику).

с чего всё началось

Чукотка покажет лучшие результаты экономического роста в России в грядущие пять лет. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020-2022 годы, подготовленный Минэкономразвития и внесенный в Госдуму.

Политика Ещё один информатор выступил в ЦРУ по жалобе на Трампа Ещё один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Политика Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства накануне отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой, а также раскрыл планы Путина на день рождения.

Политика Трамп заявил, что семью Байдена «подкупили» Президент США Дональд Трамп продолжил в воскресенье выпады в отношении своего политического конкурента, бывшего вице-президента Джо Байдена, заявив, что семью Байденов подкупили.

Авто УАЗ показал, как завести УАЗ «Патриот» без ключа Как видно в ролике, все основные функции новой системы «завязаны» на смартфоне: в мобильном приложении «УАЗ Connect» владелец может дистанционно запустить или заглушить двигатель, узнать объем оставшегося топлива в бензобаке, узнать состояние аккумулятора и даже отследить местоположение автомобиля на карте.

Происшествия Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.

Экономика Le Figaro (Франция): Узбекистан выбирает ядерную энергетику У расположенного в Средней Азии Узбекистана имеется достаточно запасов газа для его экспорта, однако он приступил к строительству первой в стране АЭС.

Происшествия Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.

Гаджеты IPhone 11 Pro Max назвали лучшим на мировом рынке смартфонов В iPhone 11 Pro Max была проверена автономность и выяснилось, что на одной подзарядке смартфон будет работать 40,5 часов, что на 29,5 часа больше, чем у предыдущего поколения, пишет издание «Астера».

Политика ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».

Политика На выборах в парламент Косово побеждает оппозиция Напомним, досрочные выборы в парламент Косово прошли 6 октября.

Единоборства Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко 5 октября в Нью-Йорке 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в среднем весе, победив в бою за вакантный титул IBF 33-летнего украинца Сергея Деревянченко.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы 19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.

Происшествия Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.

Футбол Футболисты «Барселоны» разгромили «Севилью», завершив матч вдевятером Футболисты "Барселоны" разгромили на своем поле "Севилью" в матче восьмого тура чемпионата Испании, завершив встречу на "Камп Ноу" вдевятером из-за двух удалений.

Армия и оружие Трамп и Эрдоган обсудили создание зоны безопасности в Сирии Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону создание на северо-востоке Сирии, недалеко от границы Турции, зоны безопасности, сообщает турецкое информагентство «Анадолу».

Политика В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.

Культура Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.