Экономика
Lenta.ruНазваны самые прогрессивные регионы России
Чукотка покажет лучшие результаты экономического роста в России в грядущие пять лет. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020-2022 годы, подготовленный Минэкономразвития и внесенный в Госдуму.
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с чего всё началось
Где роста почти не будет Сахалинская область с населением 490 тыс. человек — единственный регион, в котором Минэкономразвития прогнозирует отрицательную динамику валового регионального продукта (ВРП) в течение всего прогнозного периода, то есть до 2024 года.РБК01:02
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Российская газета 10:22
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Наука
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ТАСС 07:52
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Газета.Ru 10:19
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В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
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Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко заявил, что в последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией печени.
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Официальный сайт «Ростова» сообщил, что новичок команды Павел Мамаев провел первую тренировку в общей группе.
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