Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны самые прогрессивные регионы России

Чукотка покажет лучшие результаты экономического роста в России в грядущие пять лет. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020-2022 годы, подготовленный Минэкономразвития и внесенный в Госдуму.
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с чего всё началось

Минэкономики определило регионы — лидеры и аутсайдеры по росту экономики

Где роста почти не будет Сахалинская область с населением 490 тыс. человек — единственный регион, в котором Минэкономразвития прогнозирует отрицательную динамику валового регионального продукта (ВРП) в течение всего прогнозного периода, то есть до 2024 года.
РБК01:02

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Названы самые прогрессивные регионы России

Lenta.ru05:23

Минэкономики оценило прогнозы развития Ямала и Югры

ФедералПресс04:47

Минэкономики спрогнозировало будущее уральских регионов

URA.Ru01:29

Минэк спрогнозировал экономику регионов на пятилетку. Лидер роста - Чукотка

Накануне.Ru02:41

Минэкономики назвало аутсайдеров по росту экономики среди регионов

News.ru02:19

Свердловская область попала в список лидеров по экономическому росту в будущем

Znak.com03:39

Минэкономики определило регионы — лидеры и аутсайдеры по росту экономики

РБК01:02
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Гаджеты

Раскрыт дизайн следующего поколения наушников Apple AirPods

Сообщается, что новое поколение вакуумных беспроводных наушников с технологией шумоподавления могут представить уже в октябре этого года.
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Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru вчера в 16:10
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Футболисты Могилевец и Игнатьев вызваны в сборную России

Вести.Ru 07:42
Политика

В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку

РБК 04:10
Происшествия

При аварийной посадке Ан-12 на Украине есть погибшие

Транспортный самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку, пытаясь приземлиться в аэропорту города Львова на Украине.
RT на русском 02:33
Политика

Названа дата новых переговоров России, Украины и ЕК по газу

«Рад провести следующий раунд трехсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», - говорится на его официальной странице в Twitter.
ТК Звезда 04:58
Политика

Силовики предотвратили теракты в четырех городах России

Силовые структуры с января предотвратили четыре теракта в крупных городах России.
Lenta.ru 06:53
Экономика

Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:36
Транспорт

В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту

Известия 07:40
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика

Соловьев заявил о травле против него

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Кино

Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены»

Фильм «Джентльмены» выйдет в российский кинопрокат 13 февраля 2020 года.
Inc-news.ru вчера в 13:26
Здоровье

В США из-за курения электронных сигарет умерли 18 человек

По меньшей мере 18 человек умерли в США, у 1080 были диагностированы легочные заболевания из-за курения электронных сигарет, или "вейпинга".
ТАСС вчера в 19:57
Общество

Аронофски и Тарасова перестали скрывать роман

25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и 50-летний голливудский режиссер Даррен Аронофски впервые появились на мероприятии как пара, передает Spletnik.
Газета.Ru 06:42
Футбол

Экс-капитан ЦСКА Евгений Варламов – о Садырине, Романцеве, Семаке, Шевченко

Казанец Евгений Варламов сделал имя в Набережных Челнах, но в памяти болельщиков прочно ассоциируется с красно-синими цветами.
Чемпионат 02:00
Финансы

ЦБ увидел «пространство» для дальнейшего снижения ключевой ставки

Центробанк (ЦБ) допускает еще одно снижение ключевой ставки, заявила зампред банковского регулятора Ксения Юдаева, передает корреспондент РБК.
РБК 07:49
Политика

Песков назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Грузия возобновят авиасообщенине, когда станет очевидно, что не будет возврата в "агрессивное русло", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:24
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о пробках из-за дождя и дачников

РБК 07:46
Политика

Дипломаты США подталкивали Киев к расследованию дела Байдена

Высокопоставленные американские дипломаты призвали новоизбранного президента Украины провести расследование, связанное с семьей Джозефа Байдена, одного из ведущих конкурентов Дональда Трампа на грядущих выборах, в обмен на потенциальный визит в Вашингтон и встречу с американским президентом.
Военное обозрение 07:30
Музыка

В Новокузнецке на концерте Ольги Бузовой произошла давка

2 октября состоялся концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке.
Discover24 04:44
Культура

На должность худрука театра «Ленком» утвержден Марк Варшавер

Актуальные Новости 04:04
Космос

Эксперты NASA рассказали о новых планах по спасению бура зонда InSight

В ближайшие недели посадочная платформа InSight, которая уже почти год изучает Марс, попытается еще раз вытащить застрявший в марсианском грунте бур HP3.
ТАСС Наука 05:13
Армия и оружие

Сирийские войска отразили атаки террористов близ Пальмиры

Вечером в четверг, 4 октября, сирийские военные при поддержке отрядов Сил национальной обороны отразили атаки боевиков из ИГИЛ* на позиции правительственных войск недалеко от города Пальмира, сообщает газета Al Watan.
Комсомольская правда вчера в 19:56
Политика

Лукашенко помиловал осужденного за шпионаж украинца

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал осужденного за шпионаж украинца Павла Шаройко.
Газета.Ru 07:39
Футбол

Экс-футболист сборной Нигерии скончался в возрасте 31 года

Бывший футболист сборной Нигерии Исаак Промис скончался в возрасте 31 года. Причину смерти Федерация футбола Нигерии не сообщает.
Pravda.Ru 07:33
Армия и оружие

Модернизация одной из мощнейших в мире пушек завершается в России

Компания «Уралтрансмаш» завершает работы по модернизации самоходной пушки «Малка», признанной одной из самых мощных в мире.
ФАН 02 октября в 21:08
Политика

Генпрокуратура Украины начала пересмотр «дела Байдена»

Эпизод с закрытием дела украинской газовой компании Burisma будет пересмотрен, как и ряд других производств, фигурантом которых был сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, в свое время занимавший пост в совете директоров Burisma.
BFM.ru 05:13
Армия и оружие

Власти Японии сообщили о запуске двух ракет со стороны КНДР

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил журналистам об очередном запуске ракет Северной Кореей.
Московский Комсомолец 01 октября в 19:24
Экономика

Гуцериев может заплатить 140 млрд рублей за санацию Бинбанка

Сегодня, 4 октября 2019 года, стало известно, что ПАО Национальный банк «Траст» обсуждает с Михаилом Гуцериевым соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд рублей, возникших в процессе санкции ПАО «Бинбанк» и АО «Рост Банк».
Саминвестор 05:45
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