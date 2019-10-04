Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны самые прогрессивные регионы России

Чукотка покажет лучшие результаты экономического роста в России в грядущие пять лет. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020-2022 годы, подготовленный Минэкономразвития и внесенный в Госдуму.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Минэкономики определило регионы — лидеры и аутсайдеры по росту экономики

Где роста почти не будет Сахалинская область с населением 490 тыс. человек — единственный регион, в котором Минэкономразвития прогнозирует отрицательную динамику валового регионального продукта (ВРП) в течение всего прогнозного периода, то есть до 2024 года.
РБК01:02

Подробнее о событии

Названы самые прогрессивные регионы России

Lenta.ru05:23

Минэкономики оценило прогнозы развития Ямала и Югры

ФедералПресс04:47

Минэкономики определило регионы — лидеры и аутсайдеры по росту экономики

РБК01:02

Минэк спрогнозировал экономику регионов на пятилетку. Лидер роста - Чукотка

Накануне.Ru02:41

Минэкономики назвало аутсайдеров по росту экономики среди регионов

News.ru02:19

Минэкономики спрогнозировало будущее уральских регионов

URA.Ru01:29

Свердловская область попала в список лидеров по экономическому росту в будущем

Znak.com03:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 15:30, Вашингтон
Шоу-бизнес

Петросян попал в занятую Степаненко квартиру

Рамблер 11:26
Политика

Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией

Вести.Ru 11:07
Политика

Трамп объявил об отмене виз для граждан Польши

Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.
Известия 11:36
Политика

Оскорбившего Путина грузинского телеведущего вызвали на допрос

Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос бывшего телеведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунию по делу о хищении денежных средств телеканала.
Ведомости 12:08
Шоу-бизнес

Звезду Stand Up Юлию Ахмедову госпитализировали с нервным срывом

WomanHit.ru 09:51
Общество

Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах

Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета 04:55
Политика

Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

РИА Новости 02:39
Культура

Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении

News.ru 02 октября в 23:12
Экономика

Днепропетровский меткомбинат приостановил деятельность

«В условиях глобального кризиса на рынке металлопродукции, снижения показателей рентабельности и нехватки оборотных средств Днепровский меткомбинат вынужден временно приостановить часть основных производственных мощностей», – передает ТАСС сообщение пресс-службы предприятия.
Журналистская правда 06:54
Единоборства

Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
Чемпионат вчера в 06:40
Политика

Путин отметит 67-й день рождения на природе

REGNUM 07:20
Происшествия

В Москве один человек погиб при падении строительной люльки с дома

РИА Новости 11:58
Происшествия

Суд арестовал подростка из Балашихи, обвиняемого в убийстве школьницы

РИА Новости 13:42
Фигурное катание

Медведева выиграла Shanghai Trophy

Газета.Ru 11:13
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Космос

В США нашли обшивку НЛО

Мир новостей вчера в 11:50
Политика

В Киеве определили условия для полной блокады Донбасса

Замораживание конфликта, по данным издания, подразумевает полную блокаду территорий самопровозглашенных республик: украинские власти перестанут выплачивать населению пенсии, пособия, ограничат (или вовсе прекратят) поставку тепла, воды и электроэнергии, а также будут строго контролировать перемещение людей между территориями, которые контролируются и не контролируются Украиной.
Газета.Ru 14:53
Футбол

Шварценеггер оценил домашний стадион «Зенита»

Газета.Ru 10:41
Армия и оружие

Как украинцы подорвали российский Ту-154 с 78 пассажирами

Всего через три недели после крупнейшего теракта в США траур настиг и Россию: 18 лет назад, 4 октября 2001 года, погибли 66 пассажиров и 12 членов экипажа самолета Ту-154, летевшего из Тель-Авива в Новосибирск.
Газета.Ru 01:19
Авто

УАЗ «Патриот» с АКПП получат нижегородские двигатели

Как информирует портал НТА-Приволжье, опираясь на пресс-центр Заволжского филиала ООО «УАЗ», на предприятие начался массовый выпуск улучшенных двигателей для моделей «УАЗ Патриот» с АКПП.
CarsWeek.ru 09:18
Армия и оружие

В США назвали самый мощный российский самолет

Американские журналисты назвали Ил-76 самым мощным российским самолетом, сообщает The National Interest.
Газета.Ru вчера в 01:25
Хоккей

Лучич не смог навязать драку Задорову в матче НХЛ

Канадец несколько раз ударил защитника "Колорадо" по лицу, однако не смог навязать российскому хоккеисту драку.
Газета.Ru 01:27
Политика

Путин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября задался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.
Известия 14:20
Шоу-бизнес

Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в «Ленкоме»

Скандал с отменой вечера памяти Николая Караченкова в "Ленкоме", который должен был состояться 21 октября, разгорается все сильнее.
Дни.ру 09:14
Происшествия

Сын вице-президента МТС стал фигурантом уголовного дела

Lenta.ru 03:36
Наука

Британцы разработают собственную термоядерную электростанцию

Великобритания приступит к проектированию термоядерной электростанции на основе компактного сферического токамака.
N+1 12:04
Происшествия

Суд арестовал все имущество и квартиры фигурантов дела Baring Vostok

Представители фонда Baring Vostok отметили, что арест на имущество наложен в отсутствие каких-либо активных следственных действий, в квартирах сейчас проживают жены и несовершеннолетние дети фигурантов, тогда как они сами не могут финансово поддерживать свои семьи.
BFM.ru 14:15
Политика

Глава ЦИК Украины не раскрыл вопрос выборов в Донбассе

Проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях не является вопросом к Центральной избирательной комиссии Украины, заявил новоизбранный глава ЦИК Олег Диденко 4 октября после первого заседания комиссии, сообщает сайт censor.net.ua.
Красная весна 15:14
Общество

СМИ: Гоген Солнцев избил сотрудницу салона красоты

Московский Комсомолец 08:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное