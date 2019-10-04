Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны самые прогрессивные регионы России

Чукотка покажет лучшие результаты экономического роста в России в грядущие пять лет. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020-2022 годы, подготовленный Минэкономразвития и внесенный в Госдуму.
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с чего всё началось

Минэкономики определило регионы — лидеры и аутсайдеры по росту экономики

Экономика Сахалинской области сократится в предстоящие пять лет на 14,6%, или на 3,1% в среднем за год, а еще в девяти российских регионах среднегодовой рост будет минимальным — не более 1,5%. Это следует из прогноза социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, подготовленного Минэкономразвития и внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета (см. инфографику).
РБК01:02

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Названы самые прогрессивные регионы России

Lenta.ru05:23

Минэкономики спрогнозировало будущее уральских регионов

URA.Ru01:29

Свердловская область попала в список лидеров по экономическому росту в будущем

Znak.com03:39

Минэк спрогнозировал экономику регионов на пятилетку. Лидер роста - Чукотка

Накануне.Ru02:41

Минэкономики назвало аутсайдеров по росту экономики среди регионов

News.ru02:19

Минэкономики оценило прогнозы развития Ямала и Югры

ФедералПресс04:47

Минэкономики определило регионы — лидеры и аутсайдеры по росту экономики

РБК01:02
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
Политика

В Иране освободят задержанную российскую журналистку

РИА Новости 12:18
Политика

Пригожин объяснил решение возглавить совет медиагруппы «Патриот»

«США позаботятся, чтобы [Евгений] Пригожин и подобные ему не могли спрятаться или чувствовать себя комфортно, пока ведут дестабилизирующую деятельность, которая угрожает интересам США, а также их союзников и партнеров», — объяснил решение о введении новых санкций госсекретарь США Майк Помпео.
РБК 12:08
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Армия и оружие

В США рассказали о равных возможностях С-400 и Patriot

Экс-заместитель помощника главы Пентагона по вопросам национальной обороны, приглашённый сотрудник аналитического центра Heritage Foundation Стивен Буччи усомнился в способности российской зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» отразить атаку на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии, которую ранее провалили американские системы противовоздушной обороны MIM-104 Patriot.
News.ru вчера в 19:36
Политика

Зеленский отреагировал на протесты против «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал акции протеста жителей страны против «формулы Штайнмайера».
Росбалт вчера в 14:55
Музыка

В Сумах сорвали концерт Винника, поддержавшего российский флешмоб

Украинский певец Олег Винник не смог провести концерт в Сумах, так как неизвестные «заминировали» здание, в котором должно было пройти выступление.
Украина.ру 04:30
Политика

Путин рассказал о работе социальных лифтов в России

Социальные лифты должны работать не по звонку, а по объективным критериям и распространяться на всю страну, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 10:46
Здоровье

Число заболевших из-за вейпинга в США выросло до 1080 человек

Число людей, у которых проявилась необычная легочная болезнь, вызванная, как считают эксперты, курением электронных сигарет или вейпов, выросло до 1080 человек в 48 американских штатах, сообщает федеральное агентство Министерства здравоохранения США «Центры по контролю и профилактике заболеваний» (CDC).
Коммерсантъ 06:45
Единоборства

Емельяненко показал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Происшествия

Мэр Львова назвал причину гибели людей при аварийной посадке Ан-12

Российская газета 10:41
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Армия и оружие

США и Турция заявили о прогрессе в обеспечении безопасности в Сирии

Коммерсантъ вчера в 23:15
Хоккей

«Салават Юлаев» в домашнем матче обыграл череповецкую «Северсталь»

Фото: архив пресс-службы ХК "Салават Юлаев" В предыдущем домашнем матче «Салават Юлаев» одержал уверенную победу над нижегородским «Торпедо».
Телеканал UTV 12:21
Шоу-бизнес

У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Политика

Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео

В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия вчера в 16:20
Энергетика

Медведев посетит нефтяное месторождение «Бока де Харуко» на Кубе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит в пятницу кубинское нефтяное месторождение "Бока де Харуко", где состоится запуск буровой установки.
РИА Новости вчера в 17:18
Политика

Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Политика

Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Экономика

Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:36
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Энергетика

Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель

Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия вчера в 19:12
Политика

Зеленский и Лукашенко встретились в Житомире

Лукашенко неоднократно давал понять, что готов способствовать мирному урегулированию в регионе, и, очевидно, вновь заявит об этом и в ходе встречи с Зеленским.
News.ru 04:39
Общество

Аронофски и Тарасова перестали скрывать роман

25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и 50-летний голливудский режиссер Даррен Аронофски впервые появились на мероприятии как пара, передает Spletnik.
Газета.Ru 06:42
Здоровье

Девять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении

Девять врачей НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении, сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич.
РИА Новости 02 октября в 09:45
Наука

В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза

В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
Lenta.ru 10:00
Шоу-бизнес

Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru вчера в 16:10
Авто

Российский автомобильный рынок в сентябре продолжил падение

Известия 10:42
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета вчера в 04:58
Политика

В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:18
Футбол

Дивеев и Магнуссон прошли обследование

Защитники ЦСКА, получившие повреждения в домашнем матче Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2), прошли обследования, сообщает официальный сайт армейцев.
Спорт-Экспресс 11:33
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